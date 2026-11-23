Cadre photo numérique Aura Carver : on l’a déballé, voici ce qu’il y a dans la boîte

Un cadre photo numérique de 10 pouces qui reçoit les photos de la famille depuis un téléphone : déballage de l'Aura Carver, pied, câble et fiche technique.

Partenaire Amazon : Tesla Mag perçoit une commission sur les achats effectués via les liens Amazon de cette page, sans surcoût pour vous. Aura nous a offert ce produit, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons.

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Le cadre photo numérique Aura Carver promet d’afficher les photos de toute la famille, envoyées depuis un téléphone, sans abonnement. Nous l’avons déballé : voici ce qu’il y a dans la boîte, comment il se pose et ce qu’il faut savoir avant de l’offrir.

La boîte

La boîte du Carver, aux couleurs vertes d’Aura. Photo : Tesla Mag.

Le Carver arrive dans une boîte verte qui montre le cadre posé sur une table. Au dos, Aura résume le principe : on ajoute les photos depuis son téléphone, elles s’affichent sur le cadre, où qu’il soit.

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Le dos de la boîte. Photo : Tesla Mag.

Le cadre et son pied

Le cadre sort de la boîte d’un bloc : il n’y a rien à assembler. Son pied fait partie du cadre, en biais, ce qui lui donne son profil incliné, comme un chevalet. Il se pose ainsi en paysage, son seul sens d’affichage.

Le cadre de profil : le pied fait partie de l’objet. Photo : Tesla Mag.

Le dos du cadre, avec son pied intégré. Photo : Tesla Mag.

Dans un compartiment à part, le câble d’alimentation attend, avec ses embouts. Le cadre se branche sur le secteur : il n’a pas de batterie.

Le câble d’alimentation, rangé dans son logement. Photo : Tesla Mag.

Ce que dit la fiche technique

Écran : 10 pouces, en HD (1 280 x 800 selon la fiche Amazon), avec une luminosité qui s’adapte à la pièce.

: 10 pouces, en HD (1 280 x 800 selon la fiche Amazon), avec une luminosité qui s’adapte à la pièce. Photos : ajoutées depuis l’application Aura, sur iPhone ou Android, par toute la famille ; stockage illimité dans le cloud d’Aura, sans frais d’abonnement selon la marque.

: ajoutées depuis l’application Aura, sur iPhone ou Android, par toute la famille ; stockage illimité dans le cloud d’Aura, sans frais d’abonnement selon la marque. Connexion : le Wi-Fi est nécessaire pour l’installation et pour recevoir les photos.

: le Wi-Fi est nécessaire pour l’installation et pour recevoir les photos. Usage : allumage et extinction automatiques, barre tactile sur le dessus, haut-parleur pour les vidéos.

Pour qui ?

Le cadeau des grands-parents, qui voient arriver les photos des petits-enfants sans rien manipuler : la famille envoie depuis l’application, le cadre affiche. Une précision avant d’offrir : il faut un réseau Wi-Fi chez la personne qui le reçoit.

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Sources : site officiel d’Aura (auraframes.fr, consulté le 16 novembre 2026) ; fiche Amazon.fr ; photos Tesla Mag.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 23/11/2026 à 12h05. Ils peuvent varier depuis.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.