Tesla a officialisé la version européenne du Semi au salon IAA Transportation de Hanovre, avec des livraisons à partir de 2027. Pour un transporteur français, une question arrive tout de suite : où brancher un camion de 40 tonnes ? Le premier élément de réponse ne vient pas de Tesla. Il vient de Vinci, qui ouvre début octobre à Vierzon sa première station pour poids lourds électriques.

Ce que Tesla promet pour l’Europe

Sur sa nouvelle page allemande, Tesla annonce jusqu’à 550 km d’autonomie à 40 tonnes, pour une consommation d’environ 1 kWh par kilomètre. Le tracteur pèse environ 9,1 tonnes à vide. Pour la recharge, le Semi européen accepte le standard MCS 3.2 : sur un Megacharger, il encaisse jusqu’à 800 kW et récupère environ 60 % de son autonomie en 30 minutes. Dans les dépôts, un Basecharger de 120 kW rend la même proportion en quatre heures, pendant la nuit.

Tesla ne dit pas, en revanche, où seront ses Megachargers européens : ni nombre de stations, ni emplacements, ni calendrier. Nous avions raconté le choix de la Norvège pour le premier Megacharger, mais le réseau qui couvrira la France reste à inventer. Les camions, eux, sortent de l’usine du Nevada, où Tesla a enfin fait passer le Semi à l’échelle industrielle.

Vierzon, première brique d’un réseau français

C’est là qu’intervient Voltix, filiale de VINCI Concessions. Avec ADEME Investissement et Épopée Gestion, elle mobilise 90 millions d’euros pour une première vague d’une vingtaine de stations publiques dédiées aux poids lourds, avec en complément des subventions européennes du programme CEF-AFIF. La première doit ouvrir début octobre à Vierzon, dans le Cher, au croisement de l’A71, de l’A20 et de l’A85. Les suivantes sont prévues sur les grands axes français, avant l’Espagne et l’Allemagne.

Ces stations utilisent le MCS (Megawatt Charging System), avec une promesse calée sur le métier : récupérer l’équivalent de 4 h 30 de route en moins de 45 minutes. Le chiffre n’a rien d’un hasard. En Europe, un chauffeur doit faire une pause d’au moins 45 minutes après 4 h 30 de conduite. La recharge se glisse donc dans un arrêt que le camion fait de toute façon.

Un Semi pourra-t-il s’y brancher ?

Sur le papier, oui : le Semi européen et les bornes Voltix parlent le même standard. Pour une flotte, c’est rassurant, car un camion compatible MCS n’est pas prisonnier d’un seul réseau. Il faudra toutefois attendre les premiers branchements pour juger la compatibilité en exploitation réelle, et Voltix n’a pas encore détaillé le nombre de points de charge par station ni ses tarifs.

Le vrai sujet, c’est l’échelle. Selon la VDA, la fédération allemande de l’industrie automobile, dont les chiffres ont circulé au salon de Hanovre, l’Europe ne compte que 730 points de charge de plus de 350 kW réservés aux camions, et environ 2 000 en ajoutant les bornes partagées avec d’autres véhicules. Il en faudrait 35 000 d’ici 2030. Une vingtaine de stations en France, c’est un début, pas encore un maillage.

Qui a une carte à jouer

Les transporteurs des axes Orléans–Clermont (A71), Vierzon–Toulouse (A20) et Vierzon–Tours (A85) seront les premiers concernés. Mais le mouvement dépasse les autoroutes. Épopée Gestion cible les plateformes logistiques, là où les camions passent la nuit et où une recharge lente de dépôt a du sens. Pour les propriétaires fonciers bien placés, la logique ressemble à celle des Superchargers en marque blanche : accueillir la recharge des autres peut devenir une activité à part entière, à condition d’avoir fait le calcul de rentabilité sans angle mort.

Et maintenant

Premier rendez-vous début octobre à Vierzon, qui montrera ce que valent les promesses de Voltix sur le terrain : nombre de points, puissance réelle, prix. Le Semi, lui, arrivera chez les premiers clients européens en 2027. D’ici là, Tesla devra dire où il installe ses Megachargers, et la pression réglementaire ne faiblira pas : l’Union européenne impose aux constructeurs de réduire de 90 % d’ici 2040 les émissions de CO₂ de leurs camions neufs.

Pour replacer le Semi dans la rentrée de Tesla, relisez notre point sur Cybercab, Semi, Optimus et Roadster. Et si vous envisagez d’équiper un site, notre calculateur de station IRVE donne un premier ordre de grandeur.