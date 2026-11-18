Partenaire Amazon : Tesla Mag perçoit une commission sur les achats effectués via les liens Amazon de cette page, sans surcoût pour vous. Quntis nous a offert cette barre lumineuse, sans contrepartie sur ce que nous en écrivons.
Une barre lumineuse sur un iMac 24 pouces, est-ce que ça tient ? L’écran de l’iMac est très fin, et c’est la première question qu’on se pose avant d’en acheter une. Nous avons déballé et installé la barre Quntis sur un iMac 24 pouces : voici, photo par photo, ce qu’il y a dans la boîte et comment elle se pose.
Ce qu’il y a dans la boîte
La boîte s’ouvre sur un calage noir où chaque pièce a sa place : la barre, emballée dans un film, la pince de fixation, une télécommande ronde, ses piles et le câble USB d’alimentation, avec la notice.
La télécommande est sans fil : on y glisse les piles fournies avant de commencer.
L’installation sur un iMac 24 pouces
La barre se clipse sur la pince, puis l’ensemble se pose sur le haut de l’écran. Sur l’iMac 24 pouces, au bord particulièrement fin, la pince tient par son contrepoids, qui vient se plaquer au dos de l’écran : aucune vis, aucun adhésif. Le câble USB se branche ensuite sur un port de l’ordinateur ou sur un chargeur.
Un point à soigner : la webcam de l’iMac est au centre, en haut de l’écran. Il faut décaler légèrement la barre sur le côté pour ne pas la masquer, comme sur notre photo.
Ce que dit la fiche technique
D’après la fiche du produit sur Amazon, la barre mesure 41 cm et associe deux sources de lumière : 72 LED à l’avant, qui éclairent le bureau et le clavier, et 40 LED à l’arrière, qui éclairent le mur derrière l’écran. Les deux se règlent séparément, avec une température de couleur de 3 000 à 6 500 K, du blanc chaud au blanc froid. La télécommande sans fil fonctionne jusqu’à 3 mètres, et la barre garde en mémoire le dernier réglage.
Pour qui ?
Pour ceux qui travaillent le soir sur un iMac ou un écran fin, sans place pour une lampe de bureau : la lumière tombe sur le clavier sans se refléter dans l’écran. L’éclairage arrière, lui, adoucit le contraste entre l’écran et une pièce sombre.
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Le prix du jour sur Amazon
Prix et disponibilité relevés sur Amazon, actualisés deux fois par jour. En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
La barre figure aussi dans notre guide de Noël high-tech, à côté du fauteuil Razer Iskur V2 NewGen que nous avons aussi monté.
Sources : fiche produit Quntis sur Amazon.fr (consultée le 16 novembre 2026) ; photos Tesla Mag.
Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 18/11/2026 à 12h04. Ils peuvent varier depuis.
Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.