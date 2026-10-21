40 000 Pa d’aspiration, un rouleau lavé en continu par 32 jets, une station qui sèche la serpillière à l’air chaud : sur le papier, le DEEBOT T90S d’Ecovacs coche toutes les cases. Ecovacs l’a confié à la rédaction de Tesla Mag pour notre guide de Noël. Nous l’avons déballé et installé le 12 octobre, photo après photo, du carton à la première mise à jour. Voici chaque étape.

Le DEEBOT T90S garé sur sa station, une fois installé. Photo Tesla Mag.

Étape 1 : ouvrir le carton

Le carton est grand : il contient la station, qui fait l’essentiel du volume, et le robot. À l’ouverture, la station apparaît calée dans un emballage moulé, puis sous une housse de protection.

Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag.

Étape 2 : sortir la station

On soulève la station par le haut et on retire sa housse. La rampe, sur laquelle le robot viendra se garer, est déjà en place sous la station.

Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag.

Étape 3 : le robot et ses accessoires

Le robot arrive à part, sous sa propre housse, avec la notice, le cordon d’alimentation, des sachets d’accessoires et un flacon de détergent pour le lavage des sols. Une fois découvert, il porte encore des adhésifs bleus de protection : ils sont à retirer avant la première mise en route.

Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag.

Étape 4 : la station en détail

Habillée de noir avec un liseré cuivré et le logo Ecovacs en façade, la station se pose dans une pièce sans faire appareil ménager. Sur le dessus, deux réservoirs : l’un pour l’eau propre, l’autre pour l’eau sale. En bas, la rampe striée guide le robot jusqu’à son emplacement. C’est là qu’il se recharge, que son rouleau est lavé et séché.

Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag.

Étape 5 : allumer le robot

L’interrupteur marche/arrêt est sous le robot : un bouton rouge, à côté de la brosse latérale. Il faut retourner l’appareil pour le trouver.

Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag.

Étape 6 : installer la station et y garer le robot

La station se branche sur une prise, contre un mur, avec un peu de dégagement devant pour que le robot puisse en sortir et y revenir. On pose ensuite le robot sur la rampe, face à la station : il s’y recharge.

Photo Tesla Mag. Photo Tesla Mag.

Étape 7 : l’application et la première mise à jour

Le DEEBOT T90S se pilote depuis l’application Ecovacs. À la première connexion, l’application a lancé la mise à jour du micrologiciel du robot, avec une consigne simple : ne pas éteindre le robot pendant le téléchargement.

L’écran de mise à jour dans l’application Ecovacs. Capture Tesla Mag.

Ce que promet Ecovacs

D’après la fiche officielle du DEEBOT T90S PRO OMNI :

Aspiration : 40 000 Pa, avec une brosse anti-enchevêtrement ZeroTangle 4.0, pensée pour les cheveux longs et les poils d’animaux.

: 40 000 Pa, avec une brosse anti-enchevêtrement ZeroTangle 4.0, pensée pour les cheveux longs et les poils d’animaux. Lavage : un rouleau microfibre OZMO ROLLER de 27 cm, lavé en continu par 32 jets. Il se relève de 15 mm sur les tapis.

: un rouleau microfibre OZMO ROLLER de 27 cm, lavé en continu par 32 jets. Il se relève de 15 mm sur les tapis. Station : lavage du rouleau à l’eau chaude et séchage à l’air chaud (63 °C), pour éviter les odeurs.

: lavage du rouleau à l’eau chaude et séchage à l’air chaud (63 °C), pour éviter les odeurs. Obstacles : détection AIVI 3D 4.0 et franchissement des seuils jusqu’à 2,5 cm.

: détection AIVI 3D 4.0 et franchissement des seuils jusqu’à 2,5 cm. Autonomie : jusqu’à 350 minutes selon Ecovacs, batterie de 4 000 mAh, 10 % récupérés en 3 minutes de charge.

: jusqu’à 350 minutes selon Ecovacs, batterie de 4 000 mAh, 10 % récupérés en 3 minutes de charge. Hauteur : 9,5 cm, assez pour passer sous la plupart des canapés et des lits.

: 9,5 cm, assez pour passer sous la plupart des canapés et des lits. Bruit : 60 dB(A) annoncés.

Pour qui est-ce un bon cadeau ?

Pour les familles avec enfants ou animaux, et pour ceux qui ont de grandes surfaces de parquet ou de carrelage : le robot aspire et lave en un seul passage, puis s’occupe lui-même de son rouleau. Il demande en revanche de la place pour la station, et un point d’eau pour remplir le réservoir d’eau propre et vider celui d’eau sale de temps en temps.

L’avis de la rédaction

Design. La station la plus élégante que nous ayons vue chez un fabricant de robots : finition noire, liseré cuivré, rien de criard.

Installation. Sans difficulté, à condition de trouver l’interrupteur sous le robot. Nous compléterons cet avis après quelques semaines d’usage réel, sur parquet.

Le DEEBOT T90S figure dans notre guide de Noël, univers Maison et bien-être, à côté du WINBOT W2S PRO, le robot lave-vitres de la marque.

Ecovacs nous a confié ce robot pour notre guide de Noël, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Caractéristiques relevées sur la fiche officielle d’Ecovacs le 19 octobre 2026. Photos prises par la rédaction le 12 octobre 2026.