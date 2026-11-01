Retours de Toussaint : Bison Futé met l’Île-de-France en orange ce dimanche, rentrez avant 11 h ou après 22 h

Bison Futé classe ce dimanche 1er novembre en vert au niveau national et en orange en Île-de-France dans le sens des retours. C’est le dernier jour des vacances de la Toussaint, et la circulation sera dense à l’approche de Paris dès le tout début de l’après-midi, en particulier sur les autoroutes A6 et A10, jusqu’en début de soirée. Le conseil officiel tient en une ligne : rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 11 h ou après 22 h.

Ces chiffres viennent des prévisions nationales de circulation publiées par Bison Futé le 29 septembre 2026 pour la période du 30 octobre au 1er novembre. Voici ce qu’elles disent, et comment organiser la recharge de sa Tesla pour ne pas ajouter une file d’attente aux bouchons.

Dimanche : orange autour de Paris, vert ailleurs

Dans le sens des départs, dimanche est vert partout. Dans le sens des retours, Bison Futé décrit trois points durs, tous en Île-de-France :

A6 et A10 : circulation dense dès le tout début de l’après-midi, et jusqu’en début de soirée ;

: circulation dense dès le tout début de l’après-midi, et jusqu’en début de soirée ; barrières de péage : difficultés attendues entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée ;

: difficultés attendues entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée ; A13 : beaucoup de monde du milieu de l’après-midi au début de soirée.

Le 1er novembre tombe un dimanche cette année : la fin des vacances scolaires et le jour de la Toussaint se cumulent. La veille, samedi 31 octobre, était déjà classée orange en Île-de-France dans le sens des retours, avec un conseil de rentrer avant 13 h ou après 20 h.

Les horaires conseillés

Pour dimanche, Bison Futé ne donne qu’une consigne nationale : rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 11 h, ou après 22 h. Concrètement, un retour depuis la Bourgogne par l’A6 ou depuis la Loire par l’A10 a intérêt à partir tôt le matin, ou à décaler l’arrivée au soir, après le dîner.

Les prévisions peuvent évoluer avec la météo ou un accident. Bison Futé renvoie à son site, à son application et au 107.7 FM sur les autoroutes pour suivre le trafic en temps réel.

Recharger sa Tesla sans ajouter d’attente

Un dimanche de retours, les stations de recharge les plus proches de Paris voient arriver en même temps tous ceux qui ont roulé depuis le matin. Quatre réflexes évitent d’y perdre du temps :

Lancer la navigation vers le Superchargeur choisi , même si vous connaissez la route. La Tesla prépare alors sa batterie pour la recharge, ce qui compte par temps frais, et l’écran indique la disponibilité des bornes avant d’arriver.

, même si vous connaissez la route. La Tesla prépare alors sa batterie pour la recharge, ce qui compte par temps frais, et l’écran indique la disponibilité des bornes avant d’arriver. Recharger plus tôt sur le trajet , loin de l’Île-de-France, plutôt que dans la dernière station avant le périphérique. Une batterie basse se recharge plus vite ; mieux vaut deux arrêts courts qu’un long arrêt dans la station la plus chargée.

, loin de l’Île-de-France, plutôt que dans la dernière station avant le périphérique. Une batterie basse se recharge plus vite ; mieux vaut deux arrêts courts qu’un long arrêt dans la station la plus chargée. Ne prendre que l’énergie nécessaire pour rentrer , avec une marge, et finir la charge à la maison pendant la nuit, au tarif de votre contrat.

, avec une marge, et finir la charge à la maison pendant la nuit, au tarif de votre contrat. Préparer le trajet avec le planificateur de la voiture, ou avec une application comme A Better Routeplanner, que nous présentons dans notre guide des applications pour Tesla.

Le froid de l’automne réduit aussi l’autonomie sur autoroute. Nous l’avons mesuré dans notre test d’autonomie réelle en hiver. Et si votre Tesla recharge à heure fixe la nuit, vérifiez qu’elle a bien pris en compte le passage à l’heure d’hiver : notre article sur la recharge planifiée détaille les réglages.

Superchargeur ou autre réseau ?

Sur les grands axes, les Superchargeurs restent le choix le plus simple pour une Tesla : la voiture les connaît, les affiche et prépare sa batterie. Si une station est saturée, d’autres réseaux haute puissance existent sur les aires d’autoroute. Nous les avons comparés dans Ionity contre Superchargeur Tesla. Pour les bornes publiques en courant alternatif, un câble adapté évite les mauvaises surprises : voir notre guide du câble Type 2 en 16 A ou 32 A.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag : votre tableau de bord personnel, et votre place sur la carte des membres.

Source : Bison Futé, « Prévisions nationales de circulation, période du vendredi 30 octobre au dimanche 1er novembre 2026 », La Défense, 29 septembre 2026 (bison-fute.gouv.fr), lu le 31 octobre 2026.