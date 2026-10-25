Cette nuit, à 3 h, la France est revenue à 2 h : c’est le passage à l’heure d’hiver. Votre Tesla n’a rien demandé, car elle remet son heure à jour toute seule. Votre recharge de ce soir démarrera donc à l’heure habituelle, à condition que votre installation suive, elle aussi.

La voiture change d’heure seule

Le manuel du conducteur du Model Y le dit en une phrase : « Votre véhicule met automatiquement l’heure à jour. » Elle se règle grâce à sa connexion Internet et au GPS. Si l’horloge en haut de l’écran affiche encore l’heure d’été ce matin, Tesla conseille de vérifier ces deux connexions et que le logiciel est bien à jour. Dans un parking souterrain sans réseau, la mise à l’heure peut attendre la sortie.

La date ne doit rien au hasard : la directive européenne 2000/84/CE fixe la fin de l’heure d’été au dernier dimanche d’octobre, à 1 h du matin en temps universel, soit 3 h à Paris. En 2026, ce dernier dimanche tombe le 25, la date la plus précoce possible.

La recharge planifiée garde ses horaires

Une recharge planifiée (Contrôles, puis Planifier) se règle en heure de début et en heure de fin, pour chaque lieu : domicile, travail ou position actuelle, explique la page du manuel consacrée au préchauffage et à la recharge planifiés. Ces horaires suivent l’horloge de la voiture. Une recharge réglée pour commencer à 22 h commencera ce soir à 22 h, heure d’hiver. Le préchauffage programmé pour 7 h 30 demain matin sera prêt à 7 h 30. Vous n’avez rien à retoucher.

Tesla recommande au passage de régler l’heure de départ comme Heure de fin plutôt que de lancer la recharge dès le branchement. La batterie finit de se recharger juste avant de partir, elle est encore tiède au départ, et la voiture dépense moins d’énergie pour la réchauffer. C’est encore plus utile avec les matins plus froids qui arrivent.

Ce qu’il faut vérifier ce soir

Un programmateur qui n’est pas connecté. Si votre borne ou votre prise est commandée par une horloge du tableau électrique, ou par un programmateur à molette, elle n’a pas changé d’heure toute seule. Elle a désormais une heure d’avance : remettez-la à l’heure, ou votre recharge démarrera une heure plus tôt que prévu, peut-être en heures pleines.

Votre plage d’heures creuses. Elle figure sur votre facture d’électricité et dans votre espace client. Si votre voiture recharge en heures creuses, assurez-vous que le programme de la voiture tombe bien dans cette plage. Le moyen le plus simple : ouvrir l’application Tesla au moment prévu du démarrage, ce soir, et regarder si la recharge a commencé.

Et si vous rechargez sur un Superchargeur, la question ne se pose pas : la recharge planifiée y est ignorée, rappelle Tesla.

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Sources : manuel du conducteur du Model Y (version française, rubriques « Écran tactile » et « Préchauffage et recharge planifiés »), consulté le 24 octobre 2026 ; directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil.