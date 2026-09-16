Autonomie Réelle Tesla vs WLTP : Notre Test Hiver (2026)

Test terrain · Autonomie réelle · 2026

533 km promis, 300 km parcourus : l’autonomie réelle d’une Tesla en hiver

WLTP, autoroute, grand froid : nous avons testé et chiffré l’écart réel, sans extrapolation théorique. Recevez le comparatif complet des 4 versions Tesla, par e-mail.

Gratuit par e-mail Testé par notre rédaction Mis à jour septembre 2026