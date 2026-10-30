L’application Tesla fait déjà beaucoup : clé sur téléphone, climatisation à distance, limite de recharge, historique des recharges. Mais elle ne garde pas le journal détaillé de vos trajets, ne suit pas l’usure de la batterie mois après mois et ne planifie pas un long voyage en tenant compte du vent ou de l’occupation des bornes. D’autres applications le font, à condition de leur ouvrir l’accès à la voiture. Voici les cinq qui comptent, ce que chacune fait vraiment, ce qu’elle demande en échange, et comment lui retirer l’accès le jour où vous n’en voulez plus. Toutes les informations ont été lues sur les sites officiels le 30 octobre 2026.

Pour les pressés

Au quotidien : l’application Tesla officielle suffit (clé, climatisation, recharge, entretien).

: l’application Tesla officielle suffit (clé, climatisation, recharge, entretien). Pour les longs trajets : A Better Routeplanner (ABRP), gratuit pour planifier, Premium pour les données en direct de la voiture.

: A Better Routeplanner (ABRP), gratuit pour planifier, Premium pour les données en direct de la voiture. Pour tout mesurer (trajets, consommation, santé de la batterie) : TeslaFi ou Tessie, sur abonnement, avec essai gratuit.

(trajets, consommation, santé de la batterie) : TeslaFi ou Tessie, sur abonnement, avec essai gratuit. Pour garder ses données chez soi : TeslaMate, gratuit et open source, mais à installer sur son propre serveur.

: TeslaMate, gratuit et open source, mais à installer sur son propre serveur. Sécurité : n’installez que les versions officielles, et supprimez la clé d’un service dans la voiture quand vous l’abandonnez.

1. L’application Tesla : la base, et plus qu’on ne croit

C’est l’application officielle, gratuite sur iOS et Android. On s’y connecte avec l’adresse e-mail et le mot de passe du compte Tesla. Selon la page d’assistance de Tesla, elle sert à :

ouvrir et fermer la voiture avec la clé sur téléphone, et vérifier les mises à jour logicielles ;

avec la clé sur téléphone, et vérifier les mises à jour logicielles ; chauffer ou refroidir l’habitacle à distance, et préconditionner ou dégivrer la voiture par temps froid ;

à distance, et préconditionner ou dégivrer la voiture par temps froid ; gérer la recharge : autonomie restante, limite de recharge, historique, et recherche de stations à proximité ;

: autonomie restante, limite de recharge, historique, et recherche de stations à proximité ; lire ses statistiques de recharge : économies estimées et coût moyen selon le type de recharge ;

: économies estimées et coût moyen selon le type de recharge ; prendre rendez-vous pour l’entretien et appeler l’assistance routière en quelques secondes ;

et appeler l’assistance routière en quelques secondes ; acheter des mises à niveau et des abonnements, et accéder à la boutique Tesla.

Le réglage à connaître : si la voiture n’apparaît pas dans l’application, vérifiez sur l’écran tactile que l’accès mobile est activé, dans Contrôles > Sécurité > Autoriser l’accès mobile. Le téléphone et la voiture doivent tous deux capter le réseau. Une voiture restée longtemps sans bouger peut aussi s’être endormie : ouvrir une porte ou le coffre suffit à la réveiller.

Ce que l’application ne fait pas : garder un journal trajet par trajet sur plusieurs années, ou suivre la santé de la batterie dans le temps. Pour la batterie, la voiture a toutefois son propre test, que nous détaillons dans notre guide pour lancer le test de santé de la batterie de votre Tesla.

2. A Better Routeplanner : préparer les longs trajets

A Better Routeplanner, que tout le monde appelle ABRP, calcule un itinéraire avec ses arrêts de recharge, selon votre modèle et votre niveau de batterie. Il s’utilise sur le site abetterrouteplanner.com, sans compte si l’on veut, ou dans les applications iOS et Android.

La version gratuite suffit pour préparer un départ en vacances. La version Premium, payante, ajoute selon la page d’ABRP :

les données en direct de la voiture : niveau de batterie, position et consommation réelle, pour que le plan s’ajuste pendant la route ;

: niveau de batterie, position et consommation réelle, pour que le plan s’ajuste pendant la route ; le trafic en temps réel et la météo (vent, température, pluie) intégrés au calcul d’autonomie ;

et la (vent, température, pluie) intégrés au calcul d’autonomie ; la disponibilité des bornes , y compris des prévisions d’occupation ;

, y compris des prévisions d’occupation ; la navigation sur l’écran de la voiture via CarPlay et Android Auto, une application Apple Watch et la gestion de plusieurs véhicules.

Comment le relier à la Tesla : dans l’application ABRP, enregistrez votre véhicule dans les réglages du modèle, touchez « Live data », choisissez l’option « Tesla » et suivez les instructions. Selon l’aide d’ABRP, les intégrations Tesla font partie de l’offre Premium.

Comment arrêter : sur l’écran de la Tesla, allez dans Contrôles > Verrous, repérez la clé nommée « abetterrouteplanner.com » (elle peut être en bas de la liste), touchez la corbeille et confirmez avec une carte-clé sur le lecteur.

Le planificateur intégré à la Tesla reste le plus simple pour un trajet ponctuel, puisqu’il connaît en permanence l’état de la batterie. ABRP est utile quand on veut comparer plusieurs itinéraires avant de partir, ou quand le trajet passe par des bornes d’autres réseaux. Pour comparer le coût de ces bornes, notre comparateur de recharge pour Tesla donne les tarifs par réseau.

3. TeslaFi : le journal de bord complet

TeslaFi enregistre tout ce que fait la voiture et le transforme en cartes, graphiques et alertes. D’après son site :

trajets : carte, distance, durée, énergie et efficacité de chaque trajet, lieux nommés, voyages regroupés et partageables ;

: carte, distance, durée, énergie et efficacité de chaque trajet, lieux nommés, voyages regroupés et partageables ; recharges : énergie ajoutée, coût selon votre tarif à domicile ;

: énergie ajoutée, coût selon votre tarif à domicile ; santé de la batterie : l’autonomie estimée à pleine charge, suivie sur des mois ou des années et comparée à des voitures similaires ;

: l’autonomie estimée à pleine charge, suivie sur des mois ou des années et comparée à des voitures similaires ; stationnement : ce que la voiture consomme à l’arrêt, climatisation comprise ;

: ce que la voiture consomme à l’arrêt, climatisation comprise ; alertes : porte ou fenêtre ouverte, pression des pneus, fin de charge, mode Sentinelle, mises à jour logicielles ;

: porte ou fenêtre ouverte, pression des pneus, fin de charge, mode Sentinelle, mises à jour logicielles ; export des données en CSV, et intégration à Alexa.

TeslaFi fonctionne sur abonnement, avec un essai gratuit de 14 jours sans moyen de paiement, selon son site. Les tarifs sont sur teslafi.com : vérifiez-les avant de vous engager.

4. Tessie : la même chose, en plus soigné sur téléphone et sur montre

Tessie fait le même travail de suivi, avec un accent sur les applications : iPhone et iPad, Android, Apple Watch et Wear OS, une version web et Alexa. Sa page de tarifs liste le suivi des trajets et des recharges, le suivi de la batterie, des alertes personnalisables, les statistiques de conduite autonome, le suivi du mode Sentinelle et des mises à jour, et des automatisations dans la formule supérieure.

Tessie se paie par véhicule, au mois, à l’année ou en une fois pour la durée de vie de la voiture. Un essai gratuit est proposé sur chaque formule, et la page indique une annulation possible à tout moment avec remboursement. Les tarifs sont sur tessie.com. Le site revendique plus de 500 000 conducteurs et gestionnaires de flottes, un chiffre qu’il ne date pas.

TeslaFi ou Tessie ? Les deux suivent la batterie et les trajets. TeslaFi va plus loin dans les tableaux et l’export de données, Tessie soigne les applications mobiles et la montre. Le plus simple est de profiter des essais gratuits, l’un après l’autre, pour voir lequel vous servira vraiment.

5. TeslaMate : gratuit, mais pour les bricoleurs

TeslaMate est un enregistreur de données open source (licence AGPL), que l’on installe soi-même, sur un petit serveur ou un ordinateur qui tourne en permanence. Les données restent chez vous, dans une base PostgreSQL, et s’affichent dans des tableaux Grafana : santé de la batterie et perte d’autonomie projetée, recharges et leur coût, trajets, efficacité, consommation à l’arrêt, températures, historique des mises à jour, carte de tous les lieux visités.

Ses développeurs annoncent qu’il ne crée pas de consommation supplémentaire à l’arrêt, la voiture pouvant s’endormir dès que possible, et qu’il s’intègre à Home Assistant pour la domotique. L’interface existe en français. Il importe aussi l’historique de TeslaFi, ce qui permet de passer de l’un à l’autre sans repartir de zéro.

L’avertissement des développeurs : n’utilisez que le dépôt officiel (github.com/teslamate-org/teslamate) et sa documentation (docs.teslamate.org). Ils signalent de faux sites et de fausses applications mobiles, y compris sur l’App Store, qui reprennent le nom TeslaMate pour récupérer les identifiants Tesla et les données de la voiture.

Avant d’ouvrir votre Tesla à une application

Téléchargez depuis l’App Store ou Google Play, à partir du lien du site officiel : Tesla demande elle-même de vérifier qu’on utilise sa vraie application, et TeslaMate met en garde contre les copies.

: Tesla demande elle-même de vérifier qu’on utilise sa vraie application, et TeslaMate met en garde contre les copies. Ne donnez pas vos identifiants Tesla à un site ou une application que vous ne connaissez pas : c’est précisément ce que cherchent les fausses applications.

: c’est précisément ce que cherchent les fausses applications. Faites le ménage dans les clés : dans Contrôles > Verrous, la voiture liste ses clés, y compris celles des services tiers, comme celle d’ABRP. Supprimez ceux que vous n’utilisez plus.

: dans Contrôles > Verrous, la voiture liste ses clés, y compris celles des services tiers, comme celle d’ABRP. Supprimez ceux que vous n’utilisez plus. Surveillez la fin des essais gratuits : notez leur date pour ne pas basculer sans le vouloir dans un abonnement.

Et vous, quelles applications utilisez-vous ?

Ce guide est né d’une question d’un membre de Mon Tesla Mag, l’espace où nos lecteurs enregistrent leur voiture. Si vous utilisez une application que nous n’avons pas citée, dites-le-nous depuis votre espace : nous la testerons pour la prochaine mise à jour de ce guide.

Informations lues le 30 octobre 2026 sur tesla.com (assistance de l’application Tesla), abetterrouteplanner.com et son centre d’aide, teslafi.com, tessie.com et le dépôt officiel de TeslaMate. Les fonctions et les tarifs de ces services changent : vérifiez-les sur leur site avant de vous abonner. Tesla Mag n’a aucun lien commercial avec les applications citées. Photo de couverture : Tesla.