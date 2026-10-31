Vous alimentez une glacière, un outil ou votre maison depuis votre Tesla avec un adaptateur V2L acheté chez un autre fabricant, comme Elejoy ? Attendez avant d’installer la mise à jour 2026.38.5.1. Depuis le 19 octobre, des propriétaires signalent sur le forum Tesla Motors Club que ces boîtiers se coupent au bout de quelques minutes après la mise à jour. Tesla n’a pas commenté.

Ce que signalent les propriétaires

Le premier signalement vient d’un propriétaire de Model 3, sous le pseudonyme FalconFour, qui utilisait son boîtier Elejoy presque tous les jours depuis un an et demi, à 3 à 5 kW. Après la mise à jour, la voiture « décharge pendant environ 3 minutes » puis s’arrête en affichant un défaut de la batterie, « BMS_a076_SW_Dch_While_Charging ». Les astuces habituelles, passer par le mode Cinéma ou le mode Camping, ne fonctionnent plus. D’après les données de son application de suivi, il était auparavant en version 2026.26.6.5 : la modification se situe entre ces deux versions.

Un autre propriétaire dit voir la coupure survenir « au bout de 15 à 20 minutes, quelle que soit la charge ». Il ajoute qu’Elejoy lui a fourni un micrologiciel de test, qui n’a pas réglé le problème. Ce sont des témoignages, que nous n’avons pas pu reproduire : ni Tesla ni Elejoy n’ont publié de communiqué.

Pourquoi ces boîtiers s’arrêtent

Les adaptateurs V2L tiers se branchent sur la prise de recharge rapide et font croire à la voiture qu’elle est en session de recharge, pour en tirer du courant dans l’autre sens. Sur le forum, plusieurs propriétaires estiment que la voiture compare désormais l’énergie entrée et sortie pendant la session, et coupe quand le bilan devient négatif. C’est leur analyse, pas une explication de Tesla.

Ces boîtiers n’ont jamais été proposés ni validés par Tesla. Un des participants au fil le résume ainsi : il est surpris que Tesla ait « mis autant de temps à boucher la brèche », et juge certains de ces appareils dangereux.

La solution de Tesla : Powershare

La coupure intervient au moment où Tesla étend sa propre fonction de décharge, Powershare. Depuis le 6 octobre, les Model 3 et Model Y neuves commandées aux États-Unis à partir du 1er octobre peuvent alimenter une maison équipée d’un Powerwall 3, avec un onduleur bidirectionnel prévu pour cela. Nous avons détaillé ce que permet Powershare et ce qu’il ne fait pas encore. Il n’est pas annoncé en France à ce jour.

Que faire si vous utilisez un adaptateur V2L

Ne lancez pas la mise à jour tant que vous dépendez de votre boîtier.

tant que vous dépendez de votre boîtier. Vérifiez votre version dans Contrôles > Logiciel sur l’écran central.

dans Contrôles > Logiciel sur l’écran central. Interrogez le fabricant de votre adaptateur avant toute mise à jour : seul lui peut dire si un correctif est prévu.

avant toute mise à jour : seul lui peut dire si un correctif est prévu. Pour une solution durable, une station électrique portable rechargée sur la voiture ou au soleil fait le même travail sans toucher à la batterie : voir notre guide des stations électriques portables.

Les autres nouveautés de la branche 2026.38 sont dans nos articles sur la mise à jour 2026.38 et la 2026.38.3 et son mode Halloween.

Vous utilisez un adaptateur V2L avec votre Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag et racontez-nous ce que donne la mise à jour : nous compléterons cet article.

Sources : fil « Tesla V2L (AC inverter) users (non-PowerShare, third party): DO NOT INSTALL 2026.38.5.1 », ouvert le 19 octobre 2026 sur le forum Tesla Motors Club, lu en entier le 31 octobre ; citations traduites de l’anglais. English version of this article. Tesla et Elejoy n’ont rien publié sur le sujet à cette date. Photo de couverture : Tesla.