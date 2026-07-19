Bornes de recharge haute puissance : pourquoi les propriétaires fonciers ont tout intérêt à investir en propre (et pas seulement à louer leur terrain)

Le réflexe dominant : le tiers investissement

Depuis l’essor du réseau de recharge rapide en France, un modèle s’est imposé quasi par défaut auprès des propriétaires fonciers : le tiers investissement. Un opérateur — Electra, Driveco, Ionity, TotalEnergies ou un acteur régional — vient sur votre terrain, installe ses bornes haute puissance, prend en charge le raccordement, l’exploitation, la maintenance, et vous reverse en échange soit un loyer fixe indexé, soit une redevance assise sur le chiffre d’affaires.

Le raisonnement du propriétaire foncier est souvent le suivant : « Je ne connais rien à la recharge électrique, je préfère toucher un revenu garanti sans risque plutôt que de m’aventurer dans l’exploitation. » Ce raisonnement se défend sur un terrain à faible trafic, ou pour un propriétaire qui privilégie la simplicité absolue.

Mais sur un site à fort passage — axe routier structurant, zone commerciale, parking d’enseigne, aire de covoiturage stratégique — ce modèle laisse sur la table l’essentiel de la valeur créée. Le tiers investisseur capte la marge sur l’énergie revendue, généralement pendant 15 à 20 ans de bail. Le propriétaire, lui, touche une fraction de cette valeur, plafonnée dans le temps.

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Ce que change l’investissement en propre

Investir en propre signifie que le propriétaire foncier finance lui-même l’installation — borne, raccordement électrique, génie civil, système de supervision — et devient l’exploitant de la station, ou délègue l’exploitation opérationnelle tout en conservant la propriété de l’actif et la marge sur l’énergie vendue.

La différence économique est structurelle : dans le tiers investissement, le propriétaire foncier est rémunéré comme un bailleur. Dans l’investissement en propre, il est rémunéré comme un exploitant d’infrastructure énergétique — un métier proche de celui d’une station-service, avec une marge par kWh vendu plutôt qu’un loyer plafonné.

Sur un point de charge haute puissance bien situé, le retour sur investissement se situe généralement entre 1 et 2 ans. C’est ce différentiel de rentabilité qui justifie, pour les propriétaires fonciers qui en ont la capacité financière, d’envisager un modèle mixte : une partie du parc en tiers investissement pour sécuriser un revenu de base, une partie en propre pour capter la marge sur les emplacements à plus fort potentiel.

Les composantes du calcul économique

Avant de projeter sur 15 ans, il faut poser les hypothèses de départ. Elles varient sensiblement selon la puissance de la borne, le raccordement disponible, et le trafic réel du site — mais voici des ordres de grandeur représentatifs d’un point de charge haute puissance (150-180 kW) sur un site à fort trafic.

Investissement initial (CAPEX)

Borne haute puissance (150-180 kW) : 25 000 à 35 000 €

Raccordement électrique (selon distance au poste source et puissance souscrite) : 10 000 à 20 000 €

Génie civil, voirie, signalétique : 5 000 à 8 000 €

Total CAPEX par point de charge : environ 40 000 à 60 000 €

Charges d’exploitation annuelles (OPEX)

Coût de l’électricité achetée (environ 0,15 à 0,20 €/kWh en tarif professionnel, hors abonnement)

Abonnement réseau (part fixe TURPE)

Maintenance et supervision (télésurveillance, entretien préventif) : 1 500 à 3 000 €/an

Assurance et frais de gestion : 500 à 1 000 €/an

Prix de vente moyen constaté au client final

Entre 0,45 et 0,55 €/kWh sur la recharge rapide en itinérance, selon la zone et le niveau de concurrence

Marge nette résultante

Après déduction du coût d’achat de l’énergie et des charges d’exploitation courantes, la marge nette se situe généralement entre 0,10 et 0,15 €/kWh vendu.

Projection sur 15 ans : un exemple chiffré

Prenons un cas représentatif : une borne 150 kW installée sur un site à fort trafic (axe routier fréquenté, à proximité d’une zone commerciale), avec une montée en charge progressive du taux d’utilisation sur les trois premières années, puis une stabilisation.

Hypothèses retenues

CAPEX initial : 50 000 €

Volume distribué en régime de croisière (année 3 et suivantes) : 180 000 kWh/an

Montée en charge : 60 % du volume en année 1, 85 % en année 2, 100 % à partir de l’année 3

Marge nette moyenne : 0,12 €/kWh

Charges fixes annuelles (maintenance, supervision, assurance) : 2 500 €

Renouvellement partiel de l’équipement (électronique de puissance) prévu en année 8 : 8 000 €

Résultat année par année (marge nette après charges fixes)

Année Volume distribué (kWh) Marge brute (0,12 €/kWh) Charges fixes Marge nette annuelle Cumul 1 108 000 12 960 € 2 500 € 10 460 € 10 460 € 2 153 000 18 360 € 2 500 € 15 860 € 26 320 € 3 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 45 420 € 4 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 64 520 € 5 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 83 620 € 6 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 102 720 € 7 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 121 820 € 8 180 000 21 600 € 2 500 € + 8 000 € 11 100 € 132 920 € 9 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 152 020 € 10 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 171 120 € 11 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 190 220 € 12 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 209 320 € 13 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 228 420 € 14 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 247 520 € 15 180 000 21 600 € 2 500 € 19 100 € 266 620 €

Lecture du tableau :

Le CAPEX de 50 000 € est amorti (payback brut) entre la fin de l’année 3 et le début de l’année 4 — cohérent avec la fourchette de 1 à 2 ans annoncée pour les emplacements les plus favorables, ici légèrement rallongée par une hypothèse de montée en charge progressive plus prudente.

Sur 15 ans, la marge nette cumulée atteint environ 266 600 €, pour un investissement initial de 50 000 € — soit un multiple de plus de 5 fois la mise de départ, renouvellement d’équipement inclus.

Le point mort réel dépend fortement du trafic du site : un emplacement à plus faible fréquentation peut voir ce payback s’étirer à 4-5 ans ; un site à très fort trafic (aire d’autoroute, hub logistique) peut le ramener sous les 18 mois.

Comparaison avec le scénario tiers investissement

Sur le même site, un contrat de tiers investissement type verse au propriétaire foncier un loyer ou une redevance de l’ordre de 3 000 à 6 000 €/an par point de charge, selon la puissance et les conditions négociées — soit, sur 15 ans, un cumul de 45 000 à 90 000 €, sans risque d’exploitation ni CAPEX à sortir.

L’écart est net : entre 175 000 € et 220 000 € de marge nette supplémentaire sur 15 ans en faveur de l’investissement en propre, en contrepartie d’une mise de fonds initiale de 50 000 € et de la prise en charge du risque d’exploitation (taux d’usage, évolution du prix de l’énergie, obsolescence technologique).

C’est précisément cet écart qui justifie le modèle mixte : sécuriser une partie du parc en tiers investissement pour lisser le risque, et allouer le capital disponible aux emplacements à plus fort potentiel en investissement propre.

Les variables qui font basculer le calcul

Ce calcul reste une trame, pas une martingale. Plusieurs facteurs peuvent modifier significativement le résultat, à la hausse comme à la baisse :

Le trafic réel du site est de loin la variable la plus déterminante — un écart de trafic de 30 % se répercute presque intégralement sur la marge nette.

Le coût du raccordement peut faire varier le CAPEX du simple au double selon la distance au poste source et la puissance disponible sur le réseau — un point à vérifier avant tout engagement, notamment dans les zones où Enedis et RTE signalent une saturation de capacité d’injection sur une partie croissante du territoire.

L’évolution du prix de l’électricité et du TURPE influence directement la marge unitaire, dans un sens qui peut jouer favorablement (spread élevé en cas de tension sur les prix de gros) ou défavorablement (hausse du coût d’achat non répercutée immédiatement sur le tarif de vente).

La concurrence locale sur la recharge rapide peut compresser le prix de vente au kWh si plusieurs opérateurs s’installent sur un même axe.

Le statut d’exploitation retenu — exploitation directe versus délégation à un exploitant tiers moyennant une commission — modifie la charge de gestion et la marge nette, sans changer la logique de propriété de l’actif.

Le modèle Supercharger Tesla en nom propre : une variante à surveiller

Au-delà des opérateurs de recharge classiques, des schémas permettant à un propriétaire foncier d’exploiter une station sous standard Supercharger Tesla en nom propre émergent progressivement. Le principe reste proche de l’investissement en propre décrit ci-dessus, avec des spécificités propres à l’écosystème Tesla (matériel, supervision, éventuelle revente d’énergie en marque blanche) qui méritent d’être clarifiées au cas par cas selon les termes contractuels proposés.

Ce qu’il faut retenir

Le tiers investissement reste un modèle pertinent pour un propriétaire foncier qui privilégie la simplicité absolue ou qui possède un site à trafic incertain. Mais sur un emplacement à fort passage, il représente un manque à gagner significatif sur la durée d’un bail de 15 à 20 ans.

L’investissement en propre exige une mise de fonds initiale et une tolérance au risque d’exploitation, mais la rentabilité rapide — 1 à 2 ans sur les meilleurs emplacements — et l’effet de levier sur la durée en font un complément naturel, et non un substitut, au tiers investissement. Le modèle mixte, consistant à arbitrer site par site entre les deux approches selon le trafic et la capacité d’investissement disponible, permet de sécuriser une base de revenus tout en captant la valeur sur les emplacements les plus stratégiques du parc foncier.

Les chiffres présentés dans cet article constituent des ordres de grandeur à titre indicatif, établis à partir d’hypothèses de trafic, de coûts et de prix de vente représentatives du marché de la recharge rapide en France. Ils ne se substituent pas à une étude de faisabilité technico-économique propre à chaque site, qui doit intégrer les données réelles de raccordement, de trafic prévisionnel et de contexte concurrentiel local.