Un câble de recharge qui traîne sur le trottoir, se salit et finit piétiné : Steve Trecul, ancien pompier puis policier à Nice, en a fait une entreprise. Son support CABLOO, conçu avec le médecin Alexandru Stroescu, a décroché la médaille d’argent du Concours Lépine 2026. Il nous a raconté comment l’idée est née.

Un prototype en carton et en scotch

L’histoire commence il y a deux ans. Steve Trecul roule alors en Dacia Spring électrique et rêve d’entreprendre. Une collègue qui vient d’acheter une Twingo électrique se plaint : pendant la recharge, son câble traîne par terre.

Il bricole un premier prototype avec du carton et du scotch. Une société de prototypage l’aide ensuite à modéliser l’objet en 3D, et le produit évolue, en dimensions comme en matières.

Du Concours Lépine à une usine en Bourgogne

Le déclic vient du Concours Lépine. Le dossier de CABLOO est retenu parmi un millier de candidatures, et tout s’accélère : il faut une usine. Les deux associés, installés à Nice, en trouvent une en Bourgogne, spécialisée dans l’automobile, qui produit la première série. Les ventes démarrent sur le salon et sur leur site.

À la clé, une médaille d’argent au Concours Lépine, décernée par un jury de professionnels de l’automobile. Le palmarès officiel présente l’invention comme un « dispositif de maintien de câble de recharge pour véhicule électrique ».

Steve Trecul et Alexandru Stroescu, les fondateurs de CABLOO, médaille d’argent au Concours Lépine 2026. Photo : JM PROD AGENCY pour CABLOO.

Le support de câble de recharge se place sur la voiture et maintient le câble au-dessus du sol pendant la recharge. Il est en TPE, un élastomère thermoplastique souple et très résistant, qui supporte les UV et n’abîme pas la carrosserie. Ses inventeurs l’ont voulu positionnable partout, pour s’adapter à tous les véhicules : selon CABLOO, il est compatible avec la grande majorité des câbles de recharge standard.

Le produit est conçu et fabriqué en France, et un brevet a été déposé.

Taillé pour les Tesla

Steve Trecul roule aujourd’hui en Tesla Model Y. Selon lui, le support se prête particulièrement bien aux Tesla, et les premiers retours de clients sont bons.

Premières commandes de professionnels

Pour les professionnels, CABLOO se personnalise avec un logo ou un nom. Un installateur de bornes en a commandé 100 à ses couleurs, et un grand groupe français qui commercialise des bornes de recharge en a pris 500, selon Steve Trecul. Un grand constructeur automobile français teste actuellement le produit.

La jeune entreprise est aussi finaliste d’un concours de start-up au Mondial de l’Auto, et sélectionnée pour un concours de pitch sur un salon à Monaco.

CABLOO est vendu sur le site de la marque et sur Amazonlien réservéSe connecter pour débloquer l’offre.

Les membres de Mon Tesla Mag ont droit à une offre exclusive sur le site de CABLOO :

Offre partenaire exclusive CABLOO — 5 € de remise sur une commande Utilisable une seule fois par client, cumulable avec les autres promotions du site, valable jusqu’au 31 mars 2027. Le support a reçu la médaille d’argent au Concours Lépine 2026. CODE MASQUÉ Se connecter pour débloquer l’offre L accès est gratuit : il suffit d un compte Tesla Mag. Le code s’affiche aussitôt.

Tesla Mag participe au Programme Partenaires d’Amazon : en tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises, sans surcoût pour vous.

Pour équiper votre voiture, retrouvez aussi notre sélection d’accessoires pour Model Y et Model 3. Et si vous roulez en Tesla, enregistrez-la sur Mon Tesla Mag pour suivre ses mises à jour depuis votre tableau de bord.