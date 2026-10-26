Une console Atari jaune Pac-Man, un robot qui lave les baies vitrées, un micro de poche pour filmer ses road trips : ces dix cadeaux de Noël ont un point commun. La rédaction de Tesla Mag les a tous reçus et ouverts pour son guide de Noël 2026, et ils sont tous en stock sur Amazon.

L’Atari 2600+ édition Pac-Man, reçue par la rédaction. Photo Tesla Mag.

High-tech : recharger, filmer, jouer

1. Belkin UltraCharge Pro, la batterie qui se colle au téléphone

Une batterie de 10 000 mAh qui se fixe au dos du téléphone et le recharge sans fil jusqu’à 25 W, selon la norme Qi2. Elle a une béquille pour poser le téléphone, et Belkin la donne conforme aux règles des bagages en cabine. Notre avis : elle supprime le câble du sac, mais vérifiez que le téléphone est compatible Qi2 avant de l’offrir.

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2. DJI Mic Mini 2S, le micro des road trips filmés

Un micro-cravate sans fil, livré avec son émetteur, son récepteur pour téléphone et un boîtier qui recharge le tout, comme un étui d’écouteurs. L’émetteur tient entre deux doigts. C’est le cadeau de ceux qui filment déjà un tour de leur voiture ou leurs voyages au téléphone, et qui savent que le son compte autant que l’image.

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3. Razer BlackShark V3 Pro et Viper V4 Pro, pour le joueur exigeant

Le BlackShark V3 Pro est un casque sans fil à réduction de bruit active. La Viper V4 Pro, une souris sans fil symétrique et ultralégère, avec un taux d’interrogation de 8 000 Hz. C’est du matériel d’esport : pour quelqu’un qui joue de temps en temps, la souris seule suffit largement.

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Nos avis complets, design compris : l’univers High-tech du guide de Noël.

Jeux : en famille, sans écran ou presque

4. Atari 2600+ édition Pac-Man, la console des parents

La console de salon d’Atari, en jaune Pac-Man, se branche en HDMI et s’alimente en USB-C. Dans la boîte : la manette sans fil CX40+ et une cartouche qui réunit le Pac-Man de 1982 sur Atari 2600 et une version façon arcade sur Atari 7800. C’est le cadeau des parents qui ont joué à Pac-Man et veulent le faire découvrir à leurs enfants, cartouche en main.

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5. Quarto de Gigamic, le jeu de la pause recharge

Un jeu de stratégie en bois pour deux, édité depuis 1991 : il faut aligner quatre pièces qui ont un point commun, avec une pièce choisie par l’adversaire. Une partie dure de 10 à 20 minutes, à peu près le temps d’une pause de recharge. La règle s’explique en une minute, et un enfant de huit ans peut battre un adulte.

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Les autres jeux reçus sont dans l’univers Jeux et loisirs du guide de Noël.

Maison et santé : les cadeaux qui servent toute l’année

6. Ecovacs WINBOT W2S PRO, le robot lave-vitres

Il se fixe sur la vitre et la lave seul, jusqu’aux bords. Ecovacs annonce un réservoir de 120 ml pour 75 m² de vitres, une batterie de secours en cas de coupure et une attache de sécurité pour l’extérieur. Il rend un vrai service à ceux qui ont de grandes baies vitrées. Pour de petites fenêtres à carreaux, l’éponge reste plus rapide.

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7. Withings BeamO, le check-up familial

Thermomètre sans contact, électrocardiogramme, oxymètre et stéthoscope numérique, dans un objet de 80 g. C’est un dispositif médical marqué CE, pas un gadget : il sert d’abord aux parents de jeunes enfants et à ceux qui suivent la santé d’un proche à distance.

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8. Withings BodyScan 2, la balance qui lit le cœur

Composition du corps sur six zones, électrocardiogramme à six dérivations et âge vasculaire, en 90 secondes, selon Withings. Un conseil franc : réservez-la à quelqu’un qui l’a demandée, une balance offerte sans prévenir peut être mal prise.

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Photos et avis complets : l’univers Maison et bien-être du guide de Noël.

Pour la voiture : les petits cadeaux qui dépannent

9. Belkin BoostCharge 42 W, le chargeur de la deuxième voiture

Un port USB-C de 30 W et un port USB-A de 12 W, sur la prise 12 V : deux téléphones rechargés en roulant. Dans une Tesla, les ports USB-C sont déjà là. Il servira surtout dans la deuxième voiture du foyer ou dans un modèle plus ancien.

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10. UHU Grizzly Tape, le ruban à garder dans le coffre

Un ruban adhésif toilé et étanche, qui se déchire à la main et tient de -10 °C à 60 °C, selon UHU. Personne ne pense à s’en acheter, et tout le monde est content d’en avoir le jour où quelque chose se décolle. C’est le petit cadeau à glisser à côté d’un plus gros.

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Les autres idées pour la route : l’univers Voiture et voyage du guide de Noël.

Comment nous avons choisi

Ces dix produits viennent tous de notre guide de Noël 2026 : les marques nous les ont confiés, et nous les avons reçus et ouverts. Nos avis portent sur l’objet et sur ce à quoi il sert, pas sur des mois d’usage. Les caractéristiques sont celles publiées par les marques. Nous n’avons gardé ici que les produits en stock sur Amazon le 23 octobre 2026, hors alimentation et spiritueux. Les prix du jour s’affichent à côté de chaque lien.

Mode, enfants, table des fêtes, spiritueux : les vingt autres cadeaux reçus sont dans le guide de Noël de Tesla Mag, et nos trente avis tiennent sur une page : ce que la rédaction pense du guide de Noël.

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Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 26/10/2026 à 00h05. Ils peuvent varier depuis.