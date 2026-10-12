Grizzly Tape est le ruban adhésif de réparation d’UHU : toilé, étanche, prévu pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Un petit cadeau utile pour les bricoleurs.

Photo Tesla Mag

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Ce que dit la marque

Un ruban toilé en polyéthylène extrudé, renforcé d’un tissage polyester et coton, avec un adhésif à base de caoutchouc naturel.

« Monstrueusement fort », dit UHU : sa fiche technique annonce une résistance à la traction d’environ 147 newtons pour 25 mm de largeur, et une épaisseur de 0,3 mm.

Étanche à l’eau, résistant aux intempéries, à la température et aux UV. Il s’utilise de -10 °C à 60 °C.

Il se déchire à la main, dans les deux sens, sans ciseaux, et se retire proprement.

UHU le vend en rouleaux de 10 m et de 25 m, en argent ou en noir.

À quoi ça sert ?

Bâche déchirée, tuyau qui fuit, caisse à consolider, réparation de fortune sur un équipement de camping : c’est le rouleau qu’on garde à portée de main. UHU le recommande pour réparer, fixer, consolider et assembler de façon étanche, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le bon geste

La marque donne trois consignes. Coller sur une surface sèche, propre, sans poussière ni graisse. Presser fermement, sans toucher la face adhésive. Et si des traces restent au retrait, les enlever au white-spirit. Le rouleau se range au frais, à l’abri du gel.

UHU, de la colle au ruban

UHU est une marque allemande de Bühl, dans le Bade-Wurtemberg. Son histoire commence en 1905, quand le pharmacien August Fischer rachète une petite usine chimique de la ville, fondée en 1884. En 1932, il y met au point ce que la marque présente comme la première colle synthétique transparente prête à l’emploi au monde. Le nom vient du grand-duc, le hibou, « Uhu » en allemand. La marque appartient aujourd’hui à Bolton Adhesives, branche du groupe italien Bolton, basé à Milan, et selon lui est vendue dans plus de 125 pays.

Le Grizzly Tape prolonge cette spécialité vers la réparation : ce n’est plus une colle, mais un ruban toilé qui colle, renforce et rend étanche en un seul geste.

Pourquoi UHU Grizzly Tape est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. UHU nous a envoyé quatre rouleaux de Grizzly Tape. Ce n’est pas le cadeau le plus spectaculaire de la sélection, et c’est justement pour cela que nous l’avons gardé : c’est le genre d’objet que personne ne s’achète, et que tout le monde est content d’avoir le jour où il en a besoin.

Il a sa place en complément d’un cadeau plus important, au fond d’un calendrier de l’Avent pour adultes, ou dans un panier de petits outils pour quelqu’un qui emménage. Un rouleau tient dans la main, se déchire sans ciseaux et dépanne dans la maison, au jardin ou en voyage.

Pourquoi dans le coffre

Un rouleau de ruban toilé tient peu de place, et dépanne sur la route comme au camping : un enjoliveur qui se décroche, une housse déchirée, un câble à fixer en attendant mieux. Ce n’est jamais une réparation définitive, et rien ne remplace un passage au service après-vente pour ce qui touche à la sécurité du véhicule.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup font de longs trajets pendant les vacances, avec des bagages sur le toit ou à l’arrière, ou partent en camping au printemps. Un rouleau de ruban étanche dans le coffre fait partie des petites précautions qui évitent de transformer un incident en journée perdue. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Nous avons reçu des rouleaux de 10 m ; sur Amazon, le Grizzly Tape noir est vendu en rouleau de 25 m, d’une largeur de 50 mm selon la fiche du produit.

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Questions fréquentes

Le UHU Grizzly Tape est-il étanche ?

Oui. UHU le présente comme étanche à l’eau et résistant aux intempéries, à la température et aux UV, pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

Quelle est la résistance du Grizzly Tape ?

Sa fiche technique annonce une résistance à la traction d’environ 147 newtons pour 25 mm de largeur, pour une épaisseur de 0,3 mm. UHU le dit « monstrueusement fort ».

À quelle température peut-on l’utiliser ?

De -10 °C à 60 °C, selon UHU. La surface doit être sèche, propre, sans poussière ni graisse.

Faut-il des ciseaux pour le couper ?

Non. Il se déchire à la main, dans les deux sens.

UHU conseille le white-spirit pour retirer les restes d’adhésif. Le ruban lui-même se retire proprement.

En quelles longueurs et couleurs existe le Grizzly Tape ?

UHU le vend en rouleaux de 10 m et de 25 m, en argent ou en noir. Nous avons reçu des rouleaux de 10 m ; le lien de cette page mène au rouleau noir de 25 m.

Qui fabrique le Grizzly Tape ?

UHU, marque allemande de Bühl qui appartient au groupe italien Bolton.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

UHU nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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