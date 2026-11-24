Prime Coup de pouce, leasing social, borne de recharge : les aides encore en vigueur au 24 novembre 2026, cas par cas, avec montants et conditions officiels.

Le bonus écologique n’existe plus, le crédit d’impôt pour la borne non plus. Pourtant, acheter ou louer une voiture électrique neuve reste aidé en France fin 2026, par deux dispositifs : la prime « Coup de pouce » et le leasing social. Voici ce qui reste au 24 novembre 2026, jour où entre en vigueur la nouvelle liste des voitures éligibles, cas par cas : votre situation, l’aide qui s’applique, son montant et ses conditions.

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Les aides en vigueur au 24 novembre 2026, en un tableau

Votre projet Aide nationale Montant Condition clé Acheter ou louer une électrique neuve Prime « Coup de pouce Véhicules particuliers électriques » Variable selon l’offre et vos revenus (exemples affichés par les marques : de 3 535 € à 7 070 €) Prix de 47 000 € TTC au plus, score environnemental d’au moins 60 points Louer une électrique avec des revenus modestes Leasing social 2026 29 % du prix, jusqu’à 6 500 €, ou 9 000 € pour une voiture produite en Europe (+500 € si le moteur l’est aussi) Revenu fiscal de référence de 16 880 € par part au plus, loyer de 200 € par mois au plus Installer une borne en maison individuelle Aucune depuis le 1er janvier 2026 — Le crédit d’impôt de 500 € a pris fin le 31 décembre 2025 Installer une borne en copropriété Programme Advenir 50 % du coût, jusqu’à 1 000 € HT pour un point individuel, 1 660 € HT pour un point partagé Installateur qualifié IRVE, borne pilotable Acheter une électrique d’occasion Aucune des deux aides nationales — Coup de pouce et leasing social ne visent que le neuf Sources : service-public.gouv.fr (fiches F39188, vérifiée le 20 novembre 2026, et F39280, vérifiée le 31 juillet 2026), impots.gouv.fr, Advenir (barème au 1er avril 2026), offres affichées par les constructeurs.

Cas n° 1 : vous achetez ou louez une voiture électrique neuve

L’aide s’appelle la prime « Coup de pouce Véhicules particuliers électriques ». Elle a remplacé le bonus écologique le 1er juillet 2025 et elle est financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE), c’est-à-dire par les fournisseurs d’énergie, et non plus par le budget de l’État.

Les conditions, selon service-public.gouv.fr :

être une personne physique résidant en France ;

une voiture particulière neuve, 100 % électrique, de moins de 2 400 kg en ordre de marche ;

un coût d’acquisition de 47 000 € TTC au plus, batterie comprise ;

un score environnemental d’au moins 60 points : la voiture doit figurer sur la liste officielle ;

garder la voiture au moins deux ans, ou signer une location d’au moins deux ans ;

cinq voitures au plus par personne.

Le montant n’est fixé par aucun texte. Il dépend de l’entreprise qui finance la prime, de vos revenus, de la fabrication de la voiture et de sa batterie en Europe, et, pour les ménages des déciles 6 à 8, d’un usage professionnel de plus de 12 000 km par an avec leur voiture personnelle. Les constructeurs affichent donc des montants différents : chez Tesla, de 3 600 à 5 700 € sur le Model Y ; chez Renault, 4 830 € sur le Scénic ; chez Dacia, de 3 620 à 7 070 € sur la Spring ; chez Skoda, une prime EDF jusqu’à 3 535 € sur l’Elroq. Ces offres, relevées en octobre et en novembre, ne se comparent pas d’une marque à l’autre.

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Où vous situez-vous ? Divisez le revenu fiscal de référence du ménage par son nombre de parts. Jusqu’à 16 880 € par part (déciles 1 à 5), vous êtes un ménage en situation de précarité énergétique au sens du dispositif. Au-delà, vous êtes un « autre ménage ». Pour un devis signé en 2026, ce sont les revenus de 2024 qui comptent, ou ceux de 2025 si l’avis est disponible.

Le calendrier : la prime vaut pour les achats et locations engagés jusqu’au 31 août 2029. La bonification « gros rouleur » des déciles 6 à 8, elle, s’arrête plus tôt : il faut avoir engagé l’achat avant le 1er janvier 2027.

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Ce qui change le 24 novembre : une nouvelle liste des voitures éligibles entre en vigueur. Elle compte 1 241 versions de 30 marques. Chez Tesla, 16 versions de Model Y y figurent, et aucune Model 3. Avant de signer, vérifiez le code « type variante version » de la voiture, rubrique D.2 de la carte grise : c’est lui qui fait foi, pas le nom commercial. Notre relevé marque par marque : la liste complète des voitures électriques aidées au 24 novembre.

Cas n° 2 : vos revenus sont modestes et vous roulez pour travailler

Le leasing social a rouvert le 16 juillet 2026 pour une troisième édition. C’est l’aide la plus forte : le professionnel en fait l’avance et la déduit de votre premier loyer, qui tombe à 0 € hors options.

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Qui y a droit :

les personnes majeures domiciliées en France ;

avec un revenu fiscal de référence de 16 880 € par part au plus (revenus de 2024 pour un premier loyer versé en 2026) ;

et qui font plus de 10 km entre leur domicile et leur travail avec leur voiture personnelle, ou plus de 8 000 km par an pour leur activité professionnelle.

Le montant : 29 % du prix hors options, dans la limite de 6 500 €. La limite passe à 9 000 € si la voiture et sa batterie sont produites dans l’Espace économique européen, et une prime de 500 € s’ajoute si le moteur l’est aussi.

Le contrat : une location de trois ans au moins, en LLD ou en LOA, sans apport. Le loyer ne dépasse pas 200 € par mois hors assurance et options, et chaque loueur doit proposer au moins un modèle à 140 € par mois au plus, hors outre-mer. Le contrat inclut au moins 15 000 km par an. La voiture doit coûter 47 000 € TTC au plus, peser moins de 1 800 kg et avoir un score environnemental d’au moins 60 points.

Attention au cumul : le leasing social ne se cumule pas avec la prime Coup de pouce. C’est l’un ou l’autre. On n’en bénéficie qu’une fois. Les démarches passent par le concessionnaire ou le loueur. Un numéro gratuit répond aux questions : 0 800 74 74 00, du lundi au vendredi.

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Cas n° 3 : vous voulez une borne à la maison

En maison individuelle, il n’y a plus d’aide nationale. Le crédit d’impôt de 500 € par borne a pris fin pour les dépenses payées après le 31 décembre 2025. Ce qui reste obligatoire, en revanche : au-delà de 3,7 kW, la borne doit être posée par un installateur qualifié IRVE. Pour comparer, notre guide prise renforcée ou borne de recharge et un devis gratuit auprès d’installateurs qualifiés.

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En copropriété, le programme Advenir finance toujours. Depuis le 1er avril 2026, il prend en charge 50 % d’un point de recharge individuel, jusqu’à 1 000 € HT, ou d’un point partagé, jusqu’à 1 660 € HT, avec un installateur qualifié et une borne pilotable. Advenir est financé lui aussi par les certificats d’économies d’énergie. Il est doté de 520 millions d’euros pour financer 250 000 points de recharge, et s’arrête en 2027 : les copropriétés qui hésitent ont intérêt à voter les travaux en 2026 ou début 2027. Le détail : les aides à la borne de recharge en 2026.

Cas n° 4 : vous achetez une électrique d’occasion

Ni la prime Coup de pouce ni le leasing social ne s’appliquent : les deux exigent une voiture neuve, à sa première immatriculation. Une exception, pour la prime : les voitures de démonstration achetées entre 3 et 12 mois après leur première immatriculation. Pour une Tesla d’occasion, le bon levier est le prix : nos conseils pour acheter et revendre entre particuliers.

Ce qui reste acquis pour toutes les électriques

Pas de malus CO2 : la taxe sur les émissions de CO2 ne s’applique pas aux voitures électriques, selon service-public.gouv.fr.

: la taxe sur les émissions de CO2 ne s’applique pas aux voitures électriques, selon service-public.gouv.fr. Des aides locales : certaines régions, métropoles et communes ajoutent leurs propres aides, notamment dans les zones à faibles émissions. Elles changent souvent : vérifiez auprès de votre collectivité avant de signer.

Notre avis

La prime Coup de pouce a un défaut : on ne connaît son montant qu’au moment du devis, et il varie d’un vendeur à l’autre pour la même voiture. Le bon réflexe est de demander le montant de la prime par écrit, au nom de l’entreprise qui la finance, avant de signer. Pour un ménage modeste qui roule pour travailler, le leasing social reste imbattable : jusqu’à 9 000 € d’aide, sans apport, avec un loyer plafonné. Et pour la recharge à domicile, l’argent public s’est concentré sur les copropriétés : en maison, c’est au propriétaire de financer sa borne, ce qui rend d’autant plus utile la comparaison de plusieurs devis.

Questions fréquentes

Le bonus écologique existe-t-il encore en 2026 ?

Non. Il a été remplacé le 1er juillet 2025 par la prime « Coup de pouce Véhicules particuliers électriques », financée par les certificats d’économies d’énergie.

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Une Tesla est-elle encore aidée ?

Le Model Y, oui : 16 versions figurent sur la liste en vigueur au 24 novembre 2026, et Tesla affiche une prime de 3 600 à 5 700 €. La Model 3, non : aucune version n’est sur la liste.

Peut-on cumuler la prime Coup de pouce et le leasing social ?

Non. Les deux aides relèvent du même dispositif des certificats d’économies d’énergie et ne se cumulent pas.

Existe-t-il encore une aide pour installer une borne chez soi ?

Pas en maison individuelle depuis le 1er janvier 2026. En copropriété, Advenir prend en charge 50 % du coût, dans la limite de 1 000 € HT par point individuel.

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Sources : service-public.gouv.fr, prime Coup de pouce (F39188) ; service-public.gouv.fr, leasing social 2026 (F39280) ; service-public.gouv.fr, malus CO2 (F35947) ; programme Advenir ; arrêté du 22 octobre 2026 (liste des véhicules éligibles) ; impots.gouv.fr ; offres affichées par Tesla, Renault, Dacia et Skoda (relevés d’octobre et novembre 2026). Consultés le 24 novembre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.