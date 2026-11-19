Tesla d’occasion : 59 voitures sur 60 ont baissé en un mois, la Model 3 dès 21 500 € (novembre 2026)

Estimer mon projet en 2 minutes

En un mois, les Tesla d’occasion certifiées vendues par Tesla en France ont nettement baissé. Sur les 60 voitures que nous avons retrouvées en vente le 19 octobre et le 19 novembre 2026, 59 affichent un prix plus bas, de 2 600 € en médiane. La Model 3 la moins chère passe à 21 500 €. Voici les chiffres de notre quatrième relevé de l’inventaire « Occasion certifiée » de tesla.com, et ce qu’ils disent vraiment.

Une Model 3 de première génération en région parisienne. Photo : Bretwa, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (plaques floutées par Tesla Mag).

Le stock : 289 Tesla certifiées, contre 325 il y a un mois

Le 19 novembre au matin, l’inventaire « Occasion certifiée » de tesla.com comptait 289 voitures en vente en France, contre 325 le 19 octobre. La Model 3 recule nettement (136 voitures contre 186), tandis que la Model Y progresse (151 contre 137), portée par les modèles 2024 : 100 en vente, contre 64 un mois plus tôt.

Modèle 19 octobre 19 novembre Prix médian La moins chère Model 3 186 136 30 850 → 29 800 € 24 600 → 21 500 € Model Y 137 151 36 000 → 35 200 € 29 600 → 27 500 € Model S 1 2 65 500 → 66 500 € 65 500 → 63 500 € Model X 1 0 — —

Calcul Tesla Mag, à partir des relevés de l’inventaire Occasion certifiée de tesla.com des 19 octobre et 19 novembre 2026 (prix comptant TTC affichés).

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

59 voitures sur 60 ont baissé

Pour mesurer l’évolution des prix sans biais de stock, nous avons retrouvé les voitures présentes aux deux dates : même modèle, même version, même date de première immatriculation et un kilométrage qui n’a bougé que de quelques kilomètres. Sur ces 60 voitures, 59 ont baissé et une seule a augmenté. La baisse médiane atteint 2 600 €, soit 7,9 %, et va jusqu’à 4 200 €.

Quelques exemples relevés :

Model Y Grande Autonomie Transmission intégrale de 2023, environ 70 400 km, à Maurepas : de 36 600 € à 32 400 €

Model Y Grande Autonomie Transmission intégrale de 2022, environ 77 200 km, à Gattières : de 35 600 € à 31 500 €

Model 3 Grande Autonomie Transmission intégrale de 2021, environ 47 900 km, à Bailly-Romainvilliers : de 34 400 € à 30 400 €

Model Y Propulsion de 2024, environ 21 900 km, à La Seyne-sur-Mer : de 38 300 € à 34 600 €

Une précaution importante. Ces 60 voitures sont, par définition, celles qui ne se sont pas vendues en un mois. Ce sont donc les plus susceptibles d’avoir été remisées. Il ne faut pas en conclure que tous les prix ont baissé de 8 %. Le chiffre le plus prudent reste l’évolution des prix médians : -1 050 € sur la Model 3 et -800 € sur la Model Y en un mois.

Model 3 dès 21 500 €, Model Y dès 27 500 €

La Model 3 la moins chère du stock est une Autonomie Standard Plus Propulsion de 2021, avec 131 094 km, à Maurepas, affichée à 21 500 €. Sa batterie reste garantie jusqu’en mars 2029 ou 160 000 km. Huit Model 3 sont sous les 25 000 €, et 72 sous les 30 000 €.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Côté Model Y, la voiture à 26 100 € que nous avions repérée le 14 novembre dans notre précédent relevé a quitté le stock. La moins chère est désormais une Propulsion de 2023, avec 101 298 km, à Mérignac, à 27 500 €. Seules deux Model Y sont sous les 30 000 €.

Et depuis une semaine ?

Entre le 13 et le 19 novembre, le mouvement continue, en plus doux : sur 187 voitures retrouvées aux deux dates, 137 ont baissé, 22 ont monté et 28 n’ont pas bougé. La baisse médiane est de 600 €, soit 1,9 %. Les prix médians sont stables sur la Model 3 (29 800 €) et reculent légèrement sur la Model Y (35 400 → 35 200 €).

Ce qu’il faut en retenir avant d’acheter

Les prix bougent vite. Une même voiture peut perdre plusieurs milliers d’euros en un mois : il vaut la peine de suivre une annonce quelques jours avant de se décider.

Une même voiture peut perdre plusieurs milliers d’euros en un mois : il vaut la peine de suivre une annonce quelques jours avant de se décider. Les Model 3 de 2021 et 2022 sont les plus accessibles : 26 900 € et 28 300 € de prix médian le 19 novembre.

: 26 900 € et 28 300 € de prix médian le 19 novembre. Le stock de Model Y 2024 a gonflé (100 voitures), ce qui laisse du choix sur des modèles récents autour de 35 000 €.

(100 voitures), ce qui laisse du choix sur des modèles récents autour de 35 000 €. Vérifiez la garantie batterie affichée sur chaque annonce : elle court en années et en kilomètres à partir de la première immatriculation.

Pour comparer avec le neuf et suivre le stock disponible, consultez notre page stock Tesla en France, neuf et occasion certifiée. Notre relevé de fin octobre est ici.

Notre méthode

Le relevé a été fait le 19 novembre 2026 entre 9 h 29 et 9 h 39 (heure de Paris), sur l’inventaire Occasion certifiée de tesla.com pour toute la France, modèle par modèle et année par année, au rythme d’une requête toutes les 27 secondes environ. Nous retenons le prix comptant TTC affiché. Les comparaisons portent sur nos relevés des 19 octobre, 13 novembre et 19 novembre. Le rapprochement d’une voiture d’un relevé à l’autre est volontairement prudent : en cas de doute, la voiture n’est pas comptée.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Vous roulez en Tesla ? Enregistrez votre voiture sur Mon Tesla Mag pour retrouver votre tableau de bord et la carte des membres.

Source : inventaire Occasion certifiée de tesla.com (France), relevés Tesla Mag des 19 octobre, 13 novembre et 19 novembre 2026 ; calcul Tesla Mag.

Soyez prévenu quand une mise à jour concerne votre Tesla Créez votre compte Mon Tesla Mag, gratuit, déclarez votre voiture et cochez l’alerte : nous vous écrivons quand une nouvelle version touche votre modèle. Créer mon compte gratuit

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.