Combien coûte un Tesla Powerwall en France ?

Le Tesla Powerwall est devenu une référence en matière de stockage d’énergie domestique. Cette batterie intelligente permet de stocker l’électricité produite par vos panneaux solaires, de réduire la dépendance au réseau et de garantir une alimentation de secours en cas de coupure. Mais une question revient systématiquement : quel est le prix d’un Tesla Powerwall en France ?

Le prix officiel d’un Tesla Powerwall

Lors d’une demande via le site officiel de Tesla, un Installateur Certifié Tesla de votre région vous recontacte afin de préciser le devis final. En effet, le prix dépend de la configuration de votre logement, de vos besoins énergétiques et des contraintes techniques de l’installation.

Voici la grille tarifaire de base communiquée par Tesla :

✅ 1 Powerwall

Powerwall (1 unité) : 6 450 €*

Tesla Gateway (obligatoire) : 1 150 €*

✅ 2 Powerwalls

Powerwalls (2 unités) : 12 900 €*

Tesla Gateway : 1 150 €*

✅ 3 Powerwalls

Powerwalls (3 unités) : 19 350 €*

Tesla Gateway : 1 150 €*

ℹ️ La Tesla Gateway est un élément essentiel. Elle gère la circulation de l’énergie entre le réseau, vos panneaux solaires et vos batteries.

Frais supplémentaires à prévoir

Les prix affichés ci-dessus correspondent uniquement au matériel. Ils n’incluent pas :

La TVA

L’ inspection sur site

L’ évaluation technique

La livraison

L’ installation et la main-d’œuvre

et la main-d’œuvre La mise en service

Les démarches administratives

Les éventuelles charges supplémentaires liées à la complexité de votre logement

En pratique, le prix final peut varier sensiblement selon la région et l’installateur.

Quelle fourchette de prix “clé en main” en France ?

Si l’on ajoute la TVA (20 %) et les frais d’installation, le coût total d’un Tesla Powerwall en France se situe généralement entre :

9 000 € et 11 000 € TTC pour une installation avec 1 Powerwall

15 000 € à 17 000 € TTC pour une installation avec 2 Powerwalls

20 000 € à 23 000 € TTC pour une installation avec 3 Powerwalls

Ces estimations incluent la fourniture du matériel, l’installation par un professionnel agréé et la mise en service complète.

Pourquoi investir dans un Tesla Powerwall ?

Au-delà du prix, le Tesla Powerwall offre plusieurs bénéfices majeurs :

Autonomie énergétique : stocker et consommer votre propre électricité solaire.

Sécurité : disposer d'une alimentation de secours fiable lors des coupures de courant.

Économies : réduire vos factures d'électricité grâce à l'autoconsommation.

Durabilité : contribuer à la transition vers un modèle énergétique plus propre.

Conclusion

En France, le prix d’un Tesla Powerwall démarre à 6 450 € pour une batterie et 1 150 € pour la Gateway, hors installation et TVA. Mais pour un projet complet, il faut compter environ 9 000 à 11 000 € TTC pour un système clé en main avec 1 Powerwall.

👉 Le mieux reste de demander un devis personnalisé auprès d’un Installateur Certifié Tesla, qui prendra en compte la configuration de votre habitation et vos besoins en énergie.