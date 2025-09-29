Combien coûte une Tesla Model Y en 2025 ?

La Tesla Model Y continue de séduire les conducteurs européens en 2025 grâce à son design modernisé, son autonomie améliorée et ses performances accrues. Mais quel est le prix d’une Tesla Model Y neuve ou d’occasion cette année ? Cet article vous offre une vue d’ensemble des tarifs actuels, des tendances du marché et des conseils pour faire le meilleur choix en tant que particulier.

🚘 Prix d’une Tesla Model Y neuve en 2025

En Europe

La version Performance AWD du Model Y Juniper est proposée à partir de 61 990 €. Ce modèle bénéficie d’une transmission intégrale, d’une autonomie améliorée et d’un design inspiré du Cybertruck.

En France

Sur le configurateur officiel de Tesla, le prix d’achat pour une Model Y commence à 44 990 €, avec une offre de leasing estimée à 299 €/mois sur 36 mois.

🔄 Marché de l’occasion : une baisse des prix significative

Tendances générales

En 2025, les prix des Tesla d’occasion ont chuté de manière notable. Par exemple, les prix des Model Y ont diminué de 13,1 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance est due à une offre accrue et à une demande en baisse, notamment en Europe où les ventes de Tesla ont chuté de 33 % au premier semestre 2025.

Prix moyen

Aux États-Unis, le prix moyen d’une Tesla d’occasion est désormais inférieur à la moyenne du marché de l’occasion, se situant à 27 814 €, contre 28 039 € pour l’ensemble du marché.

Exemples de prix

Voici quelques exemples de prix pour des Tesla Model Y d’occasion en 2025 :

Model Y Long Range AWD (7 000 miles) : environ 40 000 €

: environ Model Y Performance (8 000 miles) : environ 43 000 €

: environ Model Y Long Range AWD (21 000 miles) : environ 36 950 €

Ces prix varient en fonction du kilométrage, de l’état du véhicule et des options spécifiques.

💡 Conseils pour les particuliers

Nouveau ou d’occasion ? Si vous recherchez une voiture neuve avec les dernières technologies, le modèle neuf est préférable. Cependant, si vous souhaitez réaliser des économies, le marché de l’occasion offre des opportunités intéressantes.

Si vous recherchez une voiture neuve avec les dernières technologies, le modèle neuf est préférable. Cependant, si vous souhaitez réaliser des économies, le marché de l’occasion offre des opportunités intéressantes. Kilométrage et état : Privilégiez les véhicules avec un faible kilométrage et un bon historique d’entretien.

: Privilégiez les véhicules avec un faible kilométrage et un bon historique d’entretien. Garantie : Vérifiez la durée restante de la garantie constructeur ou envisagez une extension de garantie pour une tranquillité d’esprit accrue.

📊 Tableau comparatif : Tesla Model Y neuve vs d’occasion

Critère Modèle neuf Long Range AWD Modèle d’occasion Long Range AWD Prix 60 990 € ~36 000 $ (~33 000 €) Autonomie 545 km Variable selon l’état Kilométrage 0 km 7 000 à 21 000 miles (~11 000 à 34 000 km) Garantie 4 ans / 80 000 km Variable État du véhicule Neuf Bon à excellent

✅ Conclusion

En 2025, la Tesla Model Y reste une option attrayante pour les particuliers, que ce soit en neuf ou en occasion. Les baisses de prix sur le marché de l’occasion offrent des opportunités intéressantes pour ceux qui souhaitent accéder à la technologie Tesla à un coût réduit. Cependant, il est essentiel de bien évaluer l’état du véhicule et de considérer les garanties disponibles.