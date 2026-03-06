La recharge gratuite existe. Elle est plus répandue qu’on ne le pense, mais elle nécessite de la stratégie. Ce guide compile toutes les options testées disponibles en France en 2026.

Option 1 : Les supermarchés et centres commerciaux

Lidl : plusieurs centaines de bornes gratuites sur leurs parkings (22 kW AC). La recharge est gratuite sous condition d’achat minimum. Attention : souvent limitée à 1–2 heures.

Carrefour, Auchan, Ikea : bornes gratuites disponibles sur de nombreux sites. La puissance varie (7 à 22 kW). Aucune condition d’achat imposée sur la plupart des sites.

Leclerc : en expansion rapide, avec des bornes souvent gratuites ou à tarif très bas (0,10–0,20 €/kWh).

Stratégie : combiner les courses hebdomadaires avec la recharge. Une heure sur une borne 22 kW = 22 kWh gratuits = environ 130–160 km d’autonomie.

Option 2 : Les parkings publics

De nombreuses villes françaises (Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes…) proposent des bornes gratuites sur leurs parkings publics. La situation évolue : certaines villes qui offraient la recharge gratuite passent à la tarification.

Villes avec politique de recharge publique favorable en 2026 : Grenoble, Rennes, Strasbourg, Montpellier maintiennent des bornes gratuites ou à tarif très bas (<0,20 €/kWh).

Application recommandée : Chargemap ou PlugShare pour trouver les bornes gratuites près de vous en temps réel.

Option 3 : La recharge au bureau

Depuis 2026, la recharge sur le parking d’entreprise est exonérée de charges sociales pour le salarié. Si votre employeur a installé des bornes, la recharge gratuite au bureau est l’option la plus rentable du marché : vous rechargez pendant que vous travaillez, sans débourser un centime.

De plus en plus d’entreprises proposent ce service comme avantage complémentaire à la rémunération.

Option 4 : Les hôtels et hébergements

La recharge pour les clients est proposée gratuitement dans un nombre croissant d’hôtels en France. Lors de la réservation, filtrez sur « borne de recharge » sur Booking ou Hotels.com.

Option 5 : Les destinations Tesla (Supercharger partenariats)

Tesla a développé des partenariats avec des destinations (hôtels, resorts, stations de ski, parcs d’attraction) qui offrent la recharge Supercharger gratuite aux clients. La liste est consultable dans l’app Tesla sous « Destinations ».

Option 6 : Recharger une non-Tesla sur un Supercharger

Depuis l’ouverture du réseau Supercharger en 2023, les véhicules non-Tesla peuvent accéder aux Superchargers. Les tarifs pour les non-Tesla sont plus élevés (généralement 0,55–0,65 €/kWh vs 0,30–0,45 €/kWh pour les Tesla), mais l’accès est possible.

Tableau récapitulatif : où recharger le moins cher

Solution Coût Puissance Contrainte Domicile heures creuses ~0,05–0,08 €/kWh 7–11 kW Faut avoir une installation Bureau (gratuit) 0 €/kWh 7–22 kW Accord employeur Supermarchés (gratuit) 0 €/kWh 7–22 kW Durée limitée Parkings municipaux 0–0,20 €/kWh 7–22 kW Disponibilité variable Supercharger Tesla 0,30–0,45 €/kWh 150–250 kW Rapide mais payant Bornes publiques rapides 0,45–0,65 €/kWh 50–150 kW Qualité variable