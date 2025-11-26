Dévoilement : Le Tesla Model Y dans sa nouvelle robe « Deep Forest » fait sensation

Tesla a toujours été synonyme de minimalisme et de performances, mais une nouvelle couleur fait vibrer la communauté des passionnés de VE : le « Deep Forest » (Vert Forêt Profonde). Ce n’est pas une simple teinte, c’est une déclaration d’élégance discrète et de connexion avec la nature.

Pourquoi cette couleur se démarque-t-elle ?

Alors que la majorité des Tesla arborent le blanc, le noir ou le gris, le « Deep Forest » offre une alternative sophistiquée et remarquablement photogénique pour le populaire Model Y.

Profondeur Inédite : La teinte n’est pas un simple vert uni. Sous une forte lumière, elle révèle des nuances métallisées riches , tandis qu’à l’ombre, elle devient presque noire, lui conférant un aspect luxueux et personnalisé.

La teinte n’est pas un simple vert uni. Sous une forte lumière, elle révèle des , tandis qu’à l’ombre, elle devient presque noire, lui conférant un aspect luxueux et personnalisé. Élégance Sportive : Associé aux jantes noires aérodynamiques et aux vitres teintées, ce vert profond accentue les lignes sportives du crossover, lui donnant une présence sur route à la fois affirmée et raffinée.

Associé aux et aux vitres teintées, ce vert profond accentue les lignes sportives du crossover, lui donnant une présence sur route à la fois affirmée et raffinée. Tendance et Nature : Le vert foncé est une couleur qui revient en force dans le design automobile, symbolisant l’harmonie et l’aspect écologique de la mobilité électrique.

Un Model Y pas comme les autres

Bien que le « Deep Forest » ne soit pas encore une option de peinture standard dans toutes les régions, ce Model Y spécifique a capturé l’attention grâce à son rendu visuel exceptionnel.

Les modifications observées sur ce modèle, comme les rappels de jaune sur le moyeu des roues et le pare-chocs avant subtilement retravaillé, suggèrent qu’il pourrait s’agir soit d’un habillage (wrap) de très haute qualité, soit d’une couleur d’essai pour une future offre de peinture.

Que ce soit le résultat d’un effort de personnalisation ou un indice sur l’avenir des couleurs de la marque, le Tesla Model Y en « Deep Forest » prouve que l’innovation chez Tesla ne se limite pas aux batteries et aux logiciels.