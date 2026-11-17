Trois semaines après notre enquête sur le redressement judiciaire d’e-Totem, le propriétaire des bornes sort du silence. Le fonds d’infrastructures Conquest a répondu par écrit aux questions de Tesla Mag. Selon le fonds, e-Totem n’exploite plus les bornes de sa plateforme depuis l’été 2026, et une cession ou un arrêt de l’opérateur stéphanois « n’aurait que peu d’impact » sur ce réseau. e-Totem dément : « C’est inexact », répond son président, Hervé Sonneville, qui reproche à son tour à Conquest des « manquements » dans le financement des projets.

Une station de recharge rapide e-Totem. Photo : © e-Totem.

Date Événement Novembre 2021 Conquest annonce un investissement de jusqu’à 50 M€ dans un réseau de bornes avec e-Totem Mars 2023 Conquest et Bpifrance au capital d’e-Totem 11 décembre 2025 La Banque des Territoires finance la plateforme de Conquest à hauteur de 30 M€ ; objectif : 4 000 points d’ici 2027 14 janvier 2026 Conquest sort du capital d’e-Totem et prend 100 % de sa plateforme, qui compte près de 2 100 points Été 2026 Selon Conquest, e-Totem cesse d’exploiter les bornes de la plateforme ; e-Totem dément 28 septembre 2026 Date de cessation des paiements fixée par le tribunal 7 octobre 2026 Redressement judiciaire ; administrateur : AJ Up 20 novembre 2026 Date limite de dépôt des offres de reprise (12 h) 6 janvier 2027 Prochaine audience ; décision attendue au plus tard ce jour-là

Qui possède quoi

Le 7 octobre, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a placé la SAS E TOTEM en redressement judiciaire. Hervé Sonneville, son président, nous avait alors expliqué que les contrats avec les collectivités et les sites « sont gérés par les sociétés de projet contrôlées et gérées par l’investisseur C4M Infra », dont e-Totem n’est que le prestataire.

C4M Infra appartient à Conquest. Le 14 janvier 2026, le fonds a annoncé à la fois sa sortie du capital d’e-Totem et sa montée à 100 % de sa plateforme de recharge, qui opérait alors « près de 2 100 points de recharge ». En décembre 2025, la Banque des Territoires lui avait accordé 30 millions d’euros de financement, avec un objectif de 4 000 points d’ici 2027.

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« Plus de 3 500 points de charge opérationnels »

Interrogé sur la taille du réseau, Conquest décrit « un projet industriel d’envergure de près de 100 M€ », qui représente « à date plus de 3 500 points de charge opérationnels ». Il cite Nantes, Montpellier, Biarritz, Sèvres, Saint-Cloud et Versailles, ainsi que des réseaux d’hôtels et de supermarchés. L’objectif est relevé : « D’ici 2 ans, la plateforme entend plus que doubler pour atteindre plus de 7 500 points de charge. »

Ces chiffres sont ceux de Conquest. Le fichier national des bornes ne distingue pas le propriétaire de l’opérateur, ce qui ne permet pas de les vérifier un par un.

Réponses écrites de Conquest à Tesla Mag, signées par son président, Frédéric Palanque. Photo : LinkedIn de Frédéric Palanque.

La rupture, racontée par Conquest

Selon Conquest, la séparation vient d’e-Totem. Fin 2025, l’entreprise aurait demandé à « séparer les activités et les participations actionnaires minoritaires croisées » pour se développer seule avec ses actionnaires historiques, Hervé Sonneville et Bpifrance, dans des projets qui « n’avaient pas l’aval de Conquest ».

Depuis, écrit le fonds, « le rôle d’E-Totem n’a eu de cesse de diminuer », jusqu’à « la fin de la gestion des opérations d’exploitation pendant l’été 2026 ». Il l’attribue aux « actes et manquements » d’e-Totem vis-à-vis des projets de C4M.

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La réponse d’e-Totem : « C’est inexact »

Sollicité le 13 novembre, Hervé Sonneville, président d’e-Totem, conteste par écrit la version de Conquest. « C’est inexact. Il y a bien un contentieux entre nous mais les points de charge sont bien exploités techniquement et commercialement par e-Totem et sous la marque e-Totem », nous répond-il.

Il retourne l’accusation : « Face aux manquements de Conquest dans le financement des projets, les déploiements sont en revanche mis en pause. » Et ajoute qu’« une solution de continuité de ces projets est recherchée dans le cadre du redressement judiciaire ».

La réponse de Conquest

Nous avons soumis la réponse d’e-Totem à Conquest. Le fonds maintient sa version. « Concernant les réseaux acquis à 100 % à E-Totem entre 2022 et 2025 (notamment Nantes, Montpellier, Biarritz, Cognac), C4M est enregistrée comme le seul aménageur et opérateur de ces réseaux, dont une partie de la prestation était déléguée à E-Totem », écrit Conquest.

« Suite au constat de manquements contractuels répétés, notamment sur les douze derniers mois, et d’une baisse des prestations déléguées, l’équipe de management de C4M a mis fin aux contrats pendant l’été 2026 », poursuit le fonds. Il dit désormais viser deux objectifs : « corriger ces manquements, assurée du soutien de ses partenaires financiers », et « servir au mieux les intérêts des métropoles et municipalités » avec « un écosystème de partenaires locaux et nationaux de premier ordre ».

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Les deux parties reconnaissent donc un contentieux, mais pas les mêmes faits : pour Conquest, e-Totem n’exploite plus les bornes depuis l’été ; pour e-Totem, il les exploite toujours, sous sa marque, et c’est le financement des nouvelles bornes qui manque.

Qui fait tourner les bornes

Pour les conducteurs, c’est la question qui compte, et c’est là que les versions s’opposent. Conquest affirme disposer d’« équipes internes » et d’un « écosystème de partenaires installateurs de premier plan ». La plateforme gère déjà « l’exploitation de certains réseaux en toute indépendance d’E-Totem avec plusieurs milliers de points de charge ».

Confier toute l’exploitation à un autre opérateur ? « Il est donc tout naturel d’envisager gérer sans le prestataire E-Totem », répond Conquest, en rappelant que le choix d’un prestataire dépend de « la qualité du livrable, le respect des termes et délais, ainsi que l’esprit de collaboration ». Et de conclure : « Tout est ouvert lorsque le bon équilibre est trouvé. »

Ce qui reste à savoir

Les offres de reprise d’e-Totem doivent être déposées au plus tard le 20 novembre à 12 h, nous a confirmé l’administrateur judiciaire, AJ Up. Le nombre de candidats reste confidentiel. Le tribunal doit se prononcer au plus tard à l’audience du 6 janvier 2027.

Les sociétés de projet de C4M Infra ne sont pas visées par le jugement du 7 octobre.

Montpellier nous indiquait fin octobre que les conséquences de la procédure étaient « en cours de discussion avec le titulaire de la convention ».

Si vous rechargez sur une borne e-Totem

Vérifiez l’exploitant affiché dans votre application de recharge : selon Conquest, ce n’est plus forcément e-Totem depuis l’été ; selon e-Totem, les bornes restent exploitées sous sa marque.

dans votre application de recharge : selon Conquest, ce n’est plus forcément e-Totem depuis l’été ; selon e-Totem, les bornes restent exploitées sous sa marque. Regardez le tarif avant de lancer la charge, et comparez avec nos prix de la recharge de novembre.

avant de lancer la charge, et comparez avec nos prix de la recharge de novembre. Racontez-nous une panne ou un changement depuis octobre à contact@tesla-mag.com.

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Sources : réponses écrites de Conquest, transmises par son président Frédéric Palanque (28 octobre et 13 novembre 2026) ; communiqués de Conquest du 11 décembre 2025 et du 14 janvier 2026 ; réponses écrites d’Hervé Sonneville, président d’e-Totem (26 octobre et 13 novembre 2026) ; BODACC, annonce n° 3307 du 16 octobre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA