Recharger une Tesla coûte de 1,90 € à 8,68 € aux 100 km selon l’endroit et l’heure. Nous avons relevé ce 11 novembre les prix affichés par EDF, Lidl, E.Leclerc, Tesla, Ionity et Fastned. Hors de la maison, ce sont les bornes lentes des supermarchés qui coûtent le moins cher. La nuit, le Superchargeur arrive presque au même prix. Et c’est en recharge rapide sans abonnement, sur autoroute, que la note grimpe.

Nos relevés, du moins cher au plus cher

Les coûts aux 100 km sont calculés pour une consommation de 14 kWh/100 km, celle d’un Model Y (calcul Tesla Mag). Prenez votre propre consommation dans l’écran Énergie de la voiture pour refaire le calcul.

Où Prix du kWh (TTC) Coût aux 100 km À la maison, Tempo jour bleu en heures creuses (EDF) 0,1356 € 1,90 € À la maison, Tarif Bleu en heures creuses (EDF) 0,1589 € 2,22 € Lidl, borne AC (tarif Lidl Plus) 0,18 € 2,52 € E.Leclerc, borne 22 kW (Charge E-Lec) 0,19 € 2,66 € Superchargeur de Falaise, Tesla, 23 h-4 h 0,20 € 2,80 € À la maison, Tarif Bleu Base 6 kVA (EDF) 0,2001 € 2,80 € Lidl, borne rapide DC (tarif Lidl Plus) 0,29 € 4,06 € Ionity, avec abonnement dès 0,31 € dès 4,34 € Superchargeur de Falaise, Tesla, 4 h-23 h 0,39 € 5,46 € Fastned, abonnement Gold 0,43 € 6,02 € Superchargeur de Falaise, autre voiture électrique, 4 h-23 h 0,52 € 7,28 € Fastned, tarif standard 0,61 € 8,54 € Ionity, sans abonnement jusqu’à 0,62 € jusqu’à 8,68 € Prix relevés le 11 novembre 2026 sur les sites des opérateurs. Coût aux 100 km : calcul Tesla Mag pour 14 kWh/100 km.

Supermarchés : les moins chers, mais lents

Lidl affiche sur sa page e-mobilité 0,18 €/kWh sur ses bornes AC et 0,29 €/kWh sur ses bornes rapides, au lieu de 0,29 et 0,39 €. Ces prix sont ceux de l’application Lidl Plus et sont présentés comme une « offre à durée limitée », sans date de fin. E.Leclerc a annoncé le 2 juillet un tarif unique de 0,19 €/kWh sur les points de charge standard de 22 kW de son réseau Charge E-Lec, déployé progressivement depuis le 9 juillet. La recharge rapide n’est pas concernée.

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Une limite pour les Tesla : en courant alternatif, les Model 3 et Model Y européennes acceptent au plus 11 kW. Une heure de courses ajoute donc environ 11 kWh, soit près de 80 km. C’est utile pour compléter, pas pour un départ en vacances.

Superchargeur : le prix change avec l’heure

Tesla publie le prix de chaque station sur sa carte en ligne. Exemple au Superchargeur de Falaise (Calvados), installé sur le parking d’un E.Leclerc : une Tesla paie 0,39 €/kWh de 4 h à 23 h et 0,20 €/kWh de 23 h à 4 h. Une autre voiture électrique paie 0,52 € et 0,28 €, sauf avec l’abonnement à la Supercharge, qui donne le tarif Tesla. Des frais de congestion peuvent atteindre 0,50 € par minute quand la station est pleine.

Ces prix varient d’une station à l’autre. Ils s’affichent dans l’application Tesla et sur l’écran de la voiture avant chaque recharge. Dans notre exemple, recharger de nuit au Superchargeur coûte à peine plus qu’une borne de supermarché, en allant dix fois plus vite.

Autoroute : l’abonnement fait la différence

Ionity a changé ses prix le 1er juillet 2026. En France, la recharge coûte « jusqu’à 0,62 €/kWh » sans abonnement, et à partir de 0,31 € avec abonnement, selon sa page sur l’évolution des prix. Le prix exact dépend de la station. Chez Fastned, le tarif standard est de 0,61 €/kWh et l’abonnement Gold le ramène à 0,43 €, comme nous l’a indiqué sa directrice France le 4 novembre. D’autres réseaux ont relevé leurs prix cet automne, comme le montrait notre enquête du 3 novembre.

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Ce qu’il faut retenir

La maison reste imbattable en heures creuses : 2,22 € aux 100 km au Tarif Bleu d’EDF, 1,90 € les jours bleus de Tempo (grille du 1er août 2026).

en heures creuses : 2,22 € aux 100 km au Tarif Bleu d’EDF, 1,90 € les jours bleus de Tempo (grille du 1er août 2026). Au supermarché , Lidl et Leclerc sont autour de 2,50 € aux 100 km, à condition d’avoir le temps.

, Lidl et Leclerc sont autour de 2,50 € aux 100 km, à condition d’avoir le temps. Au Superchargeur , l’heure compte plus que tout : la nuit, le prix peut être divisé par deux.

, l’heure compte plus que tout : la nuit, le prix peut être divisé par deux. Sur autoroute, sans abonnement, le même trajet coûte jusqu’à quatre fois plus cher qu’à la maison.

Ce qui n’est pas dit : Lidl ne donne pas de date de fin à son offre, et Leclerc précise que son tarif est déployé progressivement. Vérifiez le prix affiché sur la borne avant de brancher.

Pour comparer avant de partir, utilisez notre comparateur du coût de recharge. Et pour savoir ce que la recharge change sur cinq ans face à une hybride, lisez notre comparatif Model Y contre Sportage hybride.

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Sources : Lidl, page e-mobilité ; E.Leclerc, communiqué du 2 juillet 2026 ; Tesla, carte des Superchargeurs (station de Falaise) ; Ionity, « Why are charging prices changing across Europe » ; EDF, grille du Tarif Bleu au 1er août 2026 ; Fastned, entretien du 4 novembre 2026. Consultés le 11 novembre 2026. Calculs Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA