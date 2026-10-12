Eristoff est la vodka du groupe Bacardi. La version Original titre 37,5 % et se présente en bouteille de 70 cl.

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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Une histoire qui commence en 1806

Eristoff fait remonter sa recette à 1806. Selon la marque, elle vient de la famille noble des Eristavi, au « pays du loup », dans le Caucase ; la fiche du produit parle d’une recette secrète venue de Géorgie. Le loup est resté l’emblème de la marque : les Eristavi le révéraient pour sa force, et il figure sur chaque bouteille. Eristoff appartient aujourd’hui au groupe familial Bacardi, qui a déposé ce loup comme marque.

Ce que dit la marque

Une vodka 100 % grain.

Distillée en trois étapes, puis filtrée au charbon : la marque parle d’une vodka « triple distillée ».

37,5 % vol., bouteille de 70 cl, selon la fiche du produit.

Bacardi décrit un goût « net et frais » (« clean and crisp »), et une vodka douce en bouche.

Ce que dit la réglementation européenne

La vodka est définie par le règlement européen 2019/787 sur les boissons spiritueuses. Elle est élaborée à partir d’alcool d’origine agricole, obtenu par fermentation de pommes de terre, de céréales ou d’autres matières premières agricoles, et distillée de façon à atténuer ses caractères d’origine. Elle n’est pas colorée, et son titre minimal est de 37,5 % : c’est exactement le degré de l’Eristoff Original. Quand une vodka ne vient pas exclusivement de pommes de terre ou de céréales, l’étiquette doit préciser « produit à partir de… ». L’Eristoff Original, elle, est faite à 100 % de grain, selon la marque.

La gamme Eristoff

À côté de l’Original, Bacardi décline la marque en plusieurs versions aromatisées : Black, aux fruits sauvages, Red, infusée de prunelles, ainsi que Passion, Pink à la fraise et Watermelon. La marque vend aussi des boissons prêtes à boire. Pour un cadeau, l’Original reste la référence de la maison, celle qui porte la recette de 1806. Toutes ces références appartiennent à Bacardi & Company Limited, qui a aussi déposé le loup comme marque.

Bacardi la propose pure, sur glace ou en cocktail. Sur son site, la marque publie une série de cocktails simples, à faire chez soi sans matériel de bar, dont l’Apple Orb, le Crimson Sky, le Ginger Shadow et l’Orange Orb. Le principe est le même pour tous : la vodka, un soda ou un jus, de la glace, et une garniture.

Pourquoi Eristoff est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus et photographiés. Bacardi nous a envoyé une bouteille d’Eristoff Original. Nous avons voulu, dans cette sélection, quelques bouteilles pour ceux qui aiment offrir un spiritueux à un amateur, avec ce qu’il faut savoir pour bien le choisir : son origine, la façon dont il est fait, et ce qu’en dit la maison qui le produit. Nous n’avons pas écrit de note de dégustation à notre nom : celles que nous citons sont celles de la marque.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit de Tesla Mag. Les spiritueux de la sélection s’adressent uniquement aux adultes. Pour un cadeau, nous avons préféré des maisons qui ont une histoire et un savoir-faire à raconter, plutôt que des bouteilles choisies sur l’étiquette.

Pour qui ?

Pour ceux qui reçoivent et veulent une vodka de base pour leurs cocktails, ou pour compléter un coffret avec d’autres bouteilles. Les amateurs de vodkas de dégustation chercheront plutôt une cuvée premium.

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Questions fréquentes

Quel est le degré de l’Eristoff Original ?

37,5 % vol., selon la fiche du produit, pour une bouteille de 70 cl. C’est le degré minimal fixé par la réglementation européenne pour une vodka.

L’Eristoff est-elle triple distillée ?

La marque la présente comme « triple distillée » : elle parle d’une distillation en trois étapes, suivie d’une filtration au charbon.

De quoi est faite l’Eristoff Original ?

De grain, à 100 %, selon Bacardi.

D’où vient Eristoff ?

La marque fait remonter sa recette à 1806 et à la famille noble des Eristavi, dans le Caucase ; la fiche du produit parle d’une recette venue de Géorgie. Eristoff appartient aujourd’hui au groupe Bacardi.

Bacardi la propose pure, sur glace ou en cocktail, et publie sur son site des recettes simples comme l’Apple Orb ou le Crimson Sky.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Bacardi nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

Mentions légales

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite (article L3342-1 du Code de la santé publique). Les repères de Santé publique France : « Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours », et pas plus de 10 verres standards par semaine.

Conformément à la loi, cet article se limite à des informations objectives : degré, origine, composition, mode d’élaboration et caractéristiques gustatives publiées par la marque.

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