Redbreast 12 ans est un whiskey irlandais de style single pot still, une spécialité de l’Irlande. Il titre 40 % et se présente en bouteille de 70 cl.

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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce qui le distingue

Le single pot still est une catégorie propre à l’Irlande, définie dans le cahier des charges officiel du whiskey irlandais. Il est distillé à partir d’un mélange d’au moins 30 % d’orge maltée et d’au moins 30 % d’orge non maltée, auxquelles peuvent s’ajouter, dans la limite de 5 %, d’autres céréales comme l’avoine ou le seigle. La distillation se fait par lots, en alambics à repasse. Selon ce même texte, c’est l’orge non maltée qui lui donne sa saveur épicée et sa texture crémeuse.

Redbreast est produit à la distillerie de Midleton, dans le comté de Cork, par Irish Distillers, filiale de Pernod Ricard. Dans un communiqué de février 2026, le groupe présente Redbreast comme la gamme de single pot still irlandais la plus primée au monde, et fait remonter son héritage à la fin du XIXe siècle. Le maître assembleur de la maison est David McCabe.

Ce qu’en dit Pernod Ricard

Le dossier de presse de Noël de Pernod Ricard présente Redbreast 12 ans comme une « référence du whiskey irlandais ». Il est élaboré selon la tradition du single pot still et vieilli dans un assemblage de fûts de bourbon américain et de barriques de sherry Oloroso. Ce passage en fûts de sherry fait une bonne part de son caractère.

Les notes de dégustation publiées par la marque :

Nez : des épices, des fruits mûrs, du bois toasté et des raisins secs.

: des épices, des fruits mûrs, du bois toasté et des raisins secs. Bouche : riche et complexe, sur les fruits secs, le sherry, les épices et la noisette.

: riche et complexe, sur les fruits secs, le sherry, les épices et la noisette. Finale : longue et persistante.

Le 12 ans et le reste de la gamme

Le 12 ans titre 40 % et c’est la porte d’entrée de la gamme. Au-dessus, Pernod Ricard cite un 12 ans brut de fût (Cask Strength), des 15, 18, 21 et 27 ans, une édition 10 ans vendue à la distillerie, et une série Iberian, dont une version affinée en fûts de Moscatel sortie en février 2026. Pour un premier Redbreast, le 12 ans reste celui que l’on conseille d’offrir.

Les quatre familles du whiskey irlandais

L’Irish Whiskey Association distingue quatre types de whiskey irlandais. Le pot still, celui de Redbreast, mêle orge maltée et non maltée et se distille en alambics à repasse. Le malt est fait à 100 % d’orge maltée, en alambics. Le grain repose surtout sur le maïs ou le blé, distillé en colonne. Le blended assemble au moins deux de ces types. Tous doivent vieillir au moins trois ans en fûts de bois et titrer au moins 40 %.

Le single pot still est donc une spécialité que l’on ne trouve qu’en Irlande, et Redbreast en est l’une des marques de référence. Pour un amateur qui connaît surtout les scotchs, c’est une découverte : un autre grain, un autre style, une autre texture en bouche.

Un whiskey de ce type se goûte d’abord pur, à température ambiante, dans un verre à dégustation qui concentre les arômes. Quelques gouttes d’eau peuvent ouvrir le nez. Pernod Ricard indique qu’il est disponible chez les cavistes ; on le trouve aussi sur Amazon.

Pourquoi Redbreast est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus et photographiés. Pernod Ricard nous a envoyé une bouteille de Redbreast 12 ans avec son dossier de presse de Noël. Nous avons voulu, dans cette sélection, quelques bouteilles pour ceux qui aiment offrir un spiritueux à un amateur, avec ce qu’il faut savoir pour bien le choisir : son origine, la façon dont il est fait, et ce qu’en dit la maison qui le produit. Nous n’avons pas écrit de note de dégustation à notre nom : celles que nous citons sont celles de la marque.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit de Tesla Mag. Les spiritueux de la sélection s’adressent uniquement aux adultes. Pour un cadeau, nous avons préféré des maisons qui ont une histoire et un savoir-faire à raconter, plutôt que des bouteilles choisies sur l’étiquette.

Pour qui ?

Un amateur de whiskey qui veut sortir des blends, ou un connaisseur qui collectionne les grandes références irlandaises.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un whiskey single pot still ?

Un whiskey irlandais distillé dans une seule distillerie, à partir d’au moins 30 % d’orge maltée et d’au moins 30 % d’orge non maltée, en alambics à repasse, selon le cahier des charges officiel du whiskey irlandais.

Où est produit Redbreast ?

À la distillerie de Midleton, dans le comté de Cork, par Irish Distillers, filiale de Pernod Ricard.

Quel est le degré de Redbreast 12 ans ?

40 % vol., en bouteille de 70 cl.

Dans quels fûts vieillit Redbreast 12 ans ?

Dans un assemblage de fûts de bourbon américain et de barriques de sherry Oloroso, selon Pernod Ricard.

Quels sont les autres âges de Redbreast ?

Pernod Ricard cite un 12 ans brut de fût, des 15, 18, 21 et 27 ans, une édition 10 ans de la distillerie et une série Iberian.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Pernod Ricard nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite (article L3342-1 du Code de la santé publique). Les repères de Santé publique France : « Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours », et pas plus de 10 verres standards par semaine.

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