Écran Central : Les 5 fonctionnalités méconnues de la Tesla Model 3 Standard

La Tesla Model 3, même dans sa version « Standard », est un concentré de technologie dont le pilier central est sans conteste son grand écran tactile de 15,4 pouces. Alors que les commandes de base comme la navigation ou la climatisation sont évidentes, cet écran cache une mine de fonctionnalités souvent ignorées par les nouveaux propriétaires.

Découvrez cinq pépites logicielles que l’écran central de votre Model 3 Standard vous permet d’activer ou de personnaliser, transformant l’expérience de conduite bien au-delà du simple tableau de bord.

1. Le Planificateur de Trajet Intégré avec Suggestions de Recharge

Bien que la navigation soit une fonction de base, la profondeur de son intégration est souvent sous-estimée.

Fonctionnalité méconnue : Le planificateur ne se contente pas de vous indiquer où recharger, il anticipe la durée de l'arrêt nécessaire pour atteindre votre destination ou la prochaine borne. Cette anticipation permet une gestion du temps bien plus efficace qu'un simple GPS qui ne connaît pas l'état de votre batterie.

Le planificateur ne se contente pas de vous indiquer où recharger, il anticipe la durée de l’arrêt nécessaire pour atteindre votre destination ou la prochaine borne. Cette anticipation permet une gestion du temps bien plus efficace qu’un simple GPS qui ne connaît pas l’état de votre batterie. Personnalisation : Vous pouvez consulter le niveau de charge estimé à l’arrivée à chaque point d’arrêt, vous permettant d’optimiser votre temps de recharge (il est souvent plus rapide de faire plusieurs courtes recharges que d’atteindre 100% à chaque fois).

2. Le Profil Conducteur « Easy Entry » (Accès Facile)

L’absence de réglages physiques pour le volant et les rétroviseurs rend ces ajustements exclusivement numériques, mais cela débloque une fonction de confort de haute volée.

Fonctionnalité méconnue : Le profil « Easy Entry » (Accès Facile) . Une fois configuré, ce profil déplace automatiquement le siège et le volant (en hauteur et en profondeur) dans une position facilitant l'entrée et la sortie du véhicule.

Le profil . Une fois configuré, ce profil déplace automatiquement le siège et le volant (en hauteur et en profondeur) dans une position facilitant l’entrée et la sortie du véhicule. Activation : Il s’active automatiquement dès que la voiture est mise en mode Park et que la ceinture de sécurité est déverrouillée. Il suffit d’appuyer sur votre profil habituel une fois assis pour que tous vos réglages préférés reviennent en place. C’est un véritable gain de temps et un excellent moyen de réduire l’usure de l’assise latérale de votre siège.

3. Le Freinage Régénératif « Conduite à une Pédale » (Mode Serrage)

La manière dont la Model 3 ralentit et récupère l’énergie peut être ajustée via l’écran, ce qui impacte grandement l’expérience de conduite et l’autonomie.

Fonctionnalité méconnue : Le mode de freinage « Serrage » (le niveau le plus élevé de régénération). Ce mode permet une véritable « conduite à une pédale » où, en relâchant complètement l'accélérateur, la voiture ralentit suffisamment vite pour s'arrêter complètement (y compris en montée ou en descente) sans toucher la pédale de frein.

Le mode de freinage (le niveau le plus élevé de régénération). Ce mode permet une véritable « conduite à une pédale » où, en relâchant complètement l’accélérateur, la voiture ralentit suffisamment vite pour s’arrêter complètement (y compris en montée ou en descente) sans toucher la pédale de frein. Avantage : Non seulement cela optimise la récupération d’énergie, mais cela rend la conduite en ville beaucoup plus fluide et confortable, vous n’utilisant la pédale de frein que pour les arrêts d’urgence ou les arrêts prolongés.

4. La Configuration de la Dashcam et du Mode Sentinelle

La Model 3 est livrée avec les caméras de son système d’Autopilot, et l’écran central est la clé pour transformer ces caméras en un système de sécurité complet.

Fonctionnalité méconnue : Pour activer ces fonctions, il suffit de formater une clé USB (ou un SSD) directement via l'écran central (dans le menu Sécurité). Une fois branchée, un simple appui sur l'icône de la caméra ou l'activation du mode Sentinelle permet d'enregistrer.

Pour activer ces fonctions, il suffit de formater une clé USB (ou un SSD) directement via l’écran central (dans le menu Sécurité). Une fois branchée, un simple appui sur l’icône de la caméra ou l’activation du mode Sentinelle permet d’enregistrer. Le plus : L’écran central sert de visionneuse vidéo. Vous pouvez instantanément revoir les clips enregistrés par les quatre caméras autour de la voiture (avant, arrière, et les deux côtés) directement sur l’écran de la voiture, sans avoir à retirer la clé USB. Pratique en cas d’incident de stationnement.

5. Le Menu des Jeux et le « Mode Romance » (Easter Eggs)

Les voitures Tesla sont réputées pour leurs fonctionnalités cachées ou ludiques, appelées « Easter Eggs », et l’écran est la porte d’entrée vers ce côté divertissant.

Fonctionnalité méconnue : L'accès à des modes amusants comme le « Mode Romance » ou le « Carnaval des Pets » . Le Mode Romance, par exemple, affiche un feu de cheminée réaliste sur l'écran pendant que la climatisation chauffe l'habitacle et que le système audio joue une musique d'ambiance.

L’accès à des modes amusants comme le ou le . Le Mode Romance, par exemple, affiche un feu de cheminée réaliste sur l’écran pendant que la climatisation chauffe l’habitacle et que le système audio joue une musique d’ambiance. Utilité : Bien que non essentielles à la conduite, ces fonctions transforment l’attente pendant la recharge en un moment de détente ou de jeu. Ces modes sont une excellente façon d’impressionner vos passagers et de rendre l’expérience Model 3 unique.

La Tesla Model 3 Standard est une voiture qui cache bien son jeu derrière son esthétique minimaliste. L’écran central n’est pas seulement un affichage, mais une véritable interface d’interaction qui rend ces fonctionnalités puissantes et souvent négligées directement accessibles au conducteur. Prendre le temps d’explorer les menus et de personnaliser ces réglages, c’est adopter pleinement l’expérience Tesla.