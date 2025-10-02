Est-il rentable de rouler en voiture électrique ?

Le passage à la voiture électrique séduit de plus en plus de conducteurs, mais une interrogation persiste : est-ce vraiment rentable de rouler en électrique ?

Au-delà des arguments écologiques, ce choix doit être envisagé sous l’angle financier. Entre le prix d’achat, les coûts d’entretien, la recharge et les aides disponibles, faisons le calcul.

1. Le prix d’achat : un investissement plus élevé mais compensé

En moyenne, une voiture électrique coûte plus cher qu’un modèle thermique équivalent :

Citadine thermique : 18 000 € – 22 000 €

: 18 000 € – 22 000 € Citadine électrique : 25 000 € – 30 000 €

👉 Différence : environ +7 000 € à l’achat.

Mais plusieurs dispositifs réduisent l’écart :

Bonus écologique : jusqu’à 4 000 € (sous conditions de revenus).

: jusqu’à 4 000 € (sous conditions de revenus). Prime à la conversion : jusqu’à 6 000 € pour remplacer un véhicule ancien.

: jusqu’à 6 000 € pour remplacer un véhicule ancien. Exonération de malus CO₂ et de taxe sur la carte grise.

➡️ Avec les aides, le surcoût peut descendre à 2 000 – 3 000 € seulement.

2. Le coût de la recharge : un gain immédiat

À domicile

Recharge nocturne en heures creuses : environ 2,5 € pour 100 km.

En thermique

Consommation moyenne : 6 L/100 km avec un carburant à 1,80 €/L → 10,8 € pour 100 km.

👉 Économie : 8 € tous les 100 km.

Pour 15 000 km/an, cela représente 1 200 € d’économie par an.

3. L’entretien : moitié moins cher qu’un thermique

Une voiture électrique est bien plus simple mécaniquement :

Pas de vidange, pas de courroie, pas d’embrayage.

Freinage régénératif qui limite l’usure des plaquettes.

💡 Coût annuel moyen :

Thermique : 600 – 700 €

: 600 – 700 € Électrique : 300 – 350 €

👉 Sur 5 ans, l’économie atteint 1 500 € à 2 000 €.

4. Assurance et fiscalité

Assurance légèrement plus chère (+5 à 10 %) à cause du prix d’achat plus élevé.

Mais fiscalité avantageuse : pas de malus écologique, exonération de TVS pour les entreprises, carte grise gratuite ou fortement réduite.

5. Exemple comparatif : thermique vs électrique

Prenons un conducteur parcourant 15 000 km/an pendant 5 ans :

Poste de dépense Thermique (essence) Électrique Prix d’achat (après aides) 20 000 € 23 000 € Carburant/Recharge 8 100 € 1 900 € Entretien 3 000 € 1 500 € Assurance 3 000 € 3 300 € Total 5 ans 34 100 € 29 700 €

👉 Économie nette : 4 400 € sur 5 ans.

6. Les limites à prendre en compte

Kilométrage annuel : si vous roulez peu (moins de 8 000 km/an), l’économie est moins flagrante.

: si vous roulez peu (moins de 8 000 km/an), l’économie est moins flagrante. Accès à la recharge : l’avantage est maximal si vous rechargez à domicile en heures creuses.

: l’avantage est maximal si vous rechargez à domicile en heures creuses. Valeur de revente : encore fluctuante selon les modèles, mais les électriques commencent à mieux conserver leur cote.

7. Astuces pour maximiser la rentabilité

Rechargez majoritairement à domicile pour éviter les tarifs élevés des bornes rapides. Profitez des heures creuses pour réduire de 30 à 40 % le coût de l’électricité. Choisissez un modèle éligible au bonus écologique pour réduire le prix d’achat. Optimisez vos trajets : une conduite souple permet d’économiser jusqu’à 15 % d’énergie. Entretenez la batterie intelligemment (éviter les recharges rapides trop fréquentes, maintenir la charge entre 20 et 80 %).

8. Notre avis

Rouler en voiture électrique est clairement rentable pour la majorité des conducteurs, en particulier ceux qui :

parcourent plus de 12 000 km/an ,

, disposent d’une borne de recharge à domicile,

conservent leur véhicule au moins 5 ans.

📊 Les économies cumulées peuvent atteindre 4 000 à 6 000 € sur 5 ans, tout en offrant un confort de conduite supérieur et une empreinte carbone réduite.

Conclusion

Alors, est-il rentable de rouler en voiture électrique ?

👉 Oui, dans la majorité des cas.

Le surcoût initial est vite compensé par des économies substantielles sur la recharge, l’entretien et la fiscalité.

Au-delà des chiffres, la voiture électrique représente aussi un choix stratégique pour l’avenir, face à l’augmentation des prix du carburant et aux restrictions sur les véhicules thermiques.