Recharge à domicile : comment les Français économisent et vivent mieux avec leurs voitures électriques

La voiture électrique s’impose dans les rues de France, des ruelles de Lyon aux avenues de Strasbourg. Mais derrière l’image du bolide silencieux et propre, se cache une question cruciale pour les automobilistes : « Comment recharger chez soi sans exploser sa facture d’électricité et sans devenir un expert en bricolage électrique ? »

Pour répondre à cette question, nous avons suivi plusieurs profils de Français, chacun avec son approche, ses astuces et… ses anecdotes.

Recharge à domicile : un choix majoritaire

En 2025, 86 % des utilisateurs de véhicules électriques effectuent leur recharge principale à domicile, selon une étude Enedis/BVA. Cette tendance s’explique par la simplicité et l’économie qu’offre la recharge à domicile, notamment en profitant des heures creuses.

« Quand je programme ma voiture pour qu’elle se recharge pendant la nuit, je paie moins qu’un café par jour ! » confie Marie, 34 ans, habitante de Lyon.

Même si le réseau public se développe rapidement (118 009 points de recharge en décembre 2023, +44 % en un an), la recharge à domicile reste le choix préféré des Français, en particulier pour ceux qui veulent maîtriser leur budget et ne pas perdre de temps à chercher une borne disponible.

Cependant, avec un objectif gouvernemental de 400 000 bornes publiques d’ici 2030, la recharge à domicile demeure une solution privilégiée pour de nombreux conducteurs.

Coût de la recharge à domicile

Recharger à domicile reste plus économique que d’utiliser les bornes publiques. Par exemple, une recharge complète à domicile peut coûter entre 3 et 6 €, tandis que sur une borne publique, cela peut atteindre 10 à 15 €. De plus, seulement 32 % des utilisateurs adaptent leur recharge aux heures creuses, ce qui représente un potentiel d’économies non négligeable.

Marie, 34 ans, Lyon : la pragmatique des heures creuses

Dans son appartement avec parking privé, Marie a enfin trouvé la paix. Sa solution : une wallbox de 7 kW, branchée aux heures creuses EDF.

« Quand je programme ma voiture pour qu’elle se recharge pendant la nuit, je paie moins qu’un café par jour ! » confie Marie, 34 ans, habitante de Lyon. Marie se souvient encore de ses débuts avec la Zoé qu’elle venait d’acheter : « La première semaine, je branchais ma voiture sur une simple prise de la cuisine. Résultat : je revenais le soir, et la voiture n’était chargée qu’à moitié… alors que j’avais passé la journée à travailler ! Une fois, j’ai dû prendre un Uber pour rentrer, et mes collègues n’ont jamais manqué de me rappeler que j’étais « la conductrice du câble magique ». Aujourd’hui, tout a changé. Grâce à sa wallbox 7 kW installée dans son parking privé, elle programme sa recharge automatiquement sur les heures creuses, entre 22h et 6h. « Je rentre le soir, je branche et je peux oublier ma voiture jusqu’au lendemain matin. En plus, mon compteur EDF n’explose pas ! »

Ce qu’il faut retenir :

Les heures creuses (souvent 22h-6h) permettent de réduire drastiquement la facture.

Une recharge complète à domicile coûte entre 3 et 6 €, contre 10 à 15 € sur une borne publique.

Petit sourire :

« Grâce aux heures creuses, Marie pourrait presque laisser sa voiture branchée toute la nuit… mais attention à ne pas réveiller le voisin en dansant la Macarena à 2 h du matin devant sa wallbox. »

Paul, 48 ans, Bordeaux : le bricoleur connecté

Paul, propriétaire d’une maison individuelle avec garage, a opté pour une wallbox 11 kW connectée, pilotable depuis son smartphone.

Paul, 48 ans, habite une maison individuelle à Bordeaux. Passionné de technologie, il a choisi une wallbox 11 kW connectée pour recharger sa Tesla. « Je peux lancer la recharge depuis mon canapé, vérifier la consommation et même recevoir une alerte si ma voiture se sent seule. C’est le Tamagotchi des temps modernes », plaisante-t-il. Mais tout n’a pas été simple au début. « La première fois que j’ai installé la borne, je me suis retrouvé avec un câble qui ne voulait pas se brancher correctement. J’ai passé dix minutes à lutter avec le connecteur, et ma femme est arrivée en me disant : ‘Si tu passes autant de temps avec ta voiture qu’avec moi, je vais finir par être jalouse !’ » Depuis, tout est parfaitement automatisé : la recharge démarre seule pendant les heures creuses, et Paul peut suivre la consommation depuis son smartphone. « Je sais exactement combien je dépense, et c’est bien moins cher que de passer par les superchargeurs publics. En plus, ça me fait une petite fierté geek chaque matin quand je vois que la batterie est à 100 % avant de partir. »

Avec un compteur intelligent, il suit la consommation et ajuste la recharge en fonction des besoins et du tarif EDF.

À retenir :

Coût d’installation : 800 à 1 500 € (subventions incluses).

Rentabilité sur 3 ans grâce aux économies par rapport aux bornes publiques.

Humour :

« Paul est tellement connecté à sa voiture que quand sa femme demande ‘On sort ce soir ?’, il répond : ‘Je vérifie la tension de la batterie d’abord.’ »

Fatima, 29 ans, Marseille : la citadine en copropriété

Fatima vit dans un immeuble ancien, où installer une borne semblait mission impossible. Grâce au plan Advenir, elle a obtenu 50 % de subvention pour installer une wallbox dans le parking collectif.

Fatima, 29 ans, vit dans un immeuble ancien à Marseille. Installer une borne de recharge semblait au départ impossible, mais grâce au plan Advenir, elle a pu obtenir 50 % de subvention pour installer une wallbox dans le parking collectif. « Au début, mes voisins me regardaient comme si j’étais en train de bricoler un réacteur nucléaire », raconte-t-elle en riant. « Un jour, j’étais en train de brancher ma voiture et M. Dupont, du 3e étage, est sorti en me demandant si ça allait faire sauter l’électricité de tout l’immeuble ! J’ai dû lui montrer que la borne était sécurisée et qu’il pouvait continuer à regarder sa télé tranquille. » Aujourd’hui, Fatima profite de sa recharge nocturne en toute sérénité : « Je branche ma voiture le soir, je règle la programmation sur les heures creuses, et le lendemain, tout est prêt. Et puis, c’est devenu un petit événement dans l’immeuble : certains voisins viennent maintenant demander conseil pour installer leur propre borne. »

Conseils pratiques :

Vérifiez les aides nationales et régionales (ADEME, plan Advenir).

Négociez avec le syndic : un vote favorable peut accélérer l’installation.

Clin d’œil :

« Fatima a transformé le parking en ‘club VIP de la recharge électrique’. Les places sont désormais plus convoitées que celles de la terrasse du Vieux-Port ! »

Laurent, 55 ans, Strasbourg : l’écologiste stratégique

Laurent combine panneaux solaires et wallbox intelligente, pour rouler quasi gratuitement.

Laurent, 55 ans, habite une maison individuelle à Strasbourg et combine panneaux solaires et wallbox connectée pour recharger sa Tesla de manière quasi autonome. « Ma voiture se recharge quand le soleil brille, et si la météo prévoit de la pluie, elle bascule automatiquement sur les heures creuses. Résultat : je ne dépense quasiment rien et je dors tranquille », explique-t-il. Mais tout n’a pas été simple au début. « La première fois que j’ai voulu tester la recharge solaire, j’ai oublié de vérifier l’orientation des panneaux. Le lendemain matin, j’avais à peine 5 % de batterie ! » raconte-t-il en riant. « Ma femme m’a alors dit : ‘Si tu veux continuer à aller au travail sans Uber, il va falloir que tu suives le soleil autant que ta voiture !’ Depuis, j’ai appris à programmer la borne et à suivre la météo comme un vrai chef d’orchestre de l’énergie. » Aujourd’hui, Laurent se réjouit de l’économie réalisée et de l’impact écologique : « Je vois exactement combien j’économise chaque mois et je peux profiter de la voiture sans stress. Et puis, je dois avouer que c’est plutôt gratifiant de dire à mes voisins : ‘Ma voiture fonctionne à l’énergie solaire.’ »

Bilan économique :

Recharge quotidienne : moins de 2 € grâce à l’énergie solaire et aux heures creuses.

Retour sur investissement des panneaux : 5 à 7 ans.

Humour :

« Laurent affirme que sa voiture est plus écolo que lui… et que c’est elle qui décide quand partir en week-end. »

Comparatif rapide : domicile vs borne publique

Profil Recharge à domicile Recharge publique Commentaire Marie (appartement) 4 € 12 € Heures creuses = jackpot Paul (maison) 5 € 15 € Borne 11 kW = rapidité maximale Fatima (copropriété) 3,5 € 12 € Subvention Advenir indispensable Laurent (maison + solaire) 1,5 € 12 € Soleil + heures creuses = quasi gratuit

Les conseils de Tesla Mag

Vérifiez vos heures creuses pour optimiser vos dépenses. Choisissez la puissance adaptée : 7 kW suffisent pour la nuit, 11 kW pour gagner du temps. Borne intelligente ou simple wallbox ? Les deux fonctionnent, mais la connectée permet suivi et optimisation. Subventions : plan Advenir, crédits d’impôt, aides régionales… Toujours se renseigner. Économie vs rapidité : la borne publique est pratique mais coûteuse, le domicile reste votre meilleur ami.

Conclusion : la recharge à domicile, un mix d’économie et de confort

Qu’on habite Lyon, Bordeaux, Marseille ou Strasbourg, recharger chez soi est plus simple, plus économique et plus zen. Le plaisir de brancher sa voiture en pyjama, lancer Netflix et savoir qu’on a économisé facilement 10 € par trajet, n’a pas de prix.