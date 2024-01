En janvier 2024, la France connaîtra une révolution dans le domaine de la rénovation énergétique des logements. Avec un budget accru et une restructuration des aides MaPrimeRénov’, le gouvernement vise une transformation significative des performances énergétiques des habitations. Cet article détaille les changements majeurs et leur impact potentiel.

Augmentation du Budget et Modification des Critères d’Éligibilité

Le projet de loi de finances pour 2024 révèle un investissement supplémentaire de 1,6 milliard d’euros, portant le budget total à 5 milliards d’euros pour la rénovation énergétique. L’accent est mis sur l’amélioration de la classe énergétique des biens, nécessitant un diagnostic de performance énergétique (DPE) avant toute demande d’aide. Cette démarche vise à encourager des rénovations plus ambitieuses, avec un objectif de 200 000 rénovations majeures en 2024, contre 60 000 en 2022.

MaPrimeRénov’ : Priorité aux Rénovations Ambitieuses

MaPrimeRénov’ mettra l’accent sur les rénovations d’envergure, ciblant en particulier l’élimination des « passoires thermiques » (logements classés F ou G). Les financements seront nettement plus généreux, couvrant jusqu’à 90 % de 70 000 euros de travaux, sous réserve d’un accompagnement par un « Accompagnateur Rénov’ » agréé.

Introduction de Ma Prime Rénov’ Décarbonation

Ce nouveau volet, effectif dès janvier 2024, encouragera l’installation d’équipements de chauffage à énergie renouvelable, comme les pompes à chaleur. Les primes forfaitaires seront ajustées selon le type de travaux et la performance énergétique visée, avec une hausse notable des aides pour l’installation de certaines pompes à chaleur.

Ma Prime Rénov’ « accompagné » : Renforcement de l’Accompagnement

Pour cette catégorie d’aide, les bénéficiaires devront réaliser au moins deux types de travaux d’isolation et être suivis par un accompagnateur labellisé « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Cette mesure vise à garantir la qualité et l’efficacité des rénovations entreprises.

Implications Financières et Sociales

L’augmentation du montant des aides et leur accessibilité accrue visent à favoriser une transition énergétique plus inclusive. Les ménages, en particulier ceux à revenus très modestes, pourront prétendre à une couverture financière plus conséquente, atteignant jusqu’à 78 % des coûts en 2024.

Conclusion

Les modifications apportées aux aides MaPrimeRénov’ en 2024 représentent un pas significatif vers une France plus durable. En incitant à des rénovations énergétiques plus profondes et en soutenant financièrement ces projets, le gouvernement espère transformer le paysage résidentiel français, le rendant plus écologique et économe en énergie.