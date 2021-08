Les ventes de la Tesla Model 3 en Europe impressionnent

Avec 26 178 unités écoulées au mois de juin, la Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue en Europe. Elle représente plus d’une vente branchée sur dix sur le continent européen : de quoi impressionner !

Le point sur les chiffres en Europe

Le compte Twitter des consommateurs britanniques de la marque Tesla (Tesla Owners UK) a publié ce lundi (23 août) les chiffres de ventes du modèle 3 de Tesla sur le continent européen. Le Royaume-Uni n’est pas (encore) le premier pays dans lequel se vend ce modèle, mais il est le premier pays européen – si on prend en compte la totalité des ventes réalisées. Et le compte Twitter de se vanter du goût des Britanniques… “clearly us Brits have good taste!”.

Depuis 2013, la Norvège comptabilise 64 518 ventes, contre 59 395 pour les néerlandais, ce qui confirme l’attrait de la Norvège pour le modèle. Les allemands, eux, en comptent 51 401 contre seulement 32 597 en France. Le Royaume-Uni est à 65 980 ventes sur la période. En comparaison, on estime que 12 887 Tesla Model 3 ont été vendues en Australie. Jusqu’à mars 2021, Hong Kong en comptabilisait 13 609.

Aux États-Unis, où la marque s’est lancée, plus de 937 054 Tesla Model 3 ont été vendues, ce qui signifie que le Royaume-Uni équivaut à environ 7 % des ventes américaines de 2013 à 2021). Ces estimations sont basées sur des chiffres officiels fournis par les États eux-mêmes.

Pour Elon Musk, les ventes du Model Y au Royaume-Uni vont grimper à un autre niveau, lorsque les commandes seront possibles… L’impatience est grande, donc !

La Tesla Model 3, voiture électrique la plus vendue en Europe

En Europe, seules les deux versions les plus chères sont pour le moment disponibles, et il est probable que ces chiffres s’accélèrent lorsque les versions moins chères atteindront le marché. Cela n’a pas empêché que la Tesla Model 3 soit la reine du marché européen au premier semestre 2021. Totalisant plus de 26 000 immatriculations en juin, elle a été une nouvelle fois la voiture électrique la plus vendue en Europe.

Ainsi, la Tesla Model 3 représente plus d’une vente branchée sur dix en Europe et continue de devancer largement ses rivales. Au cumul des six premiers mois de l’année, l’avance de la Tesla Model 3 est impressionnante. Avec 67 480 exemplaires écoulés, la berline californienne compte le double d’immatriculations de la Volkswagen ID.3 (31 030) qui finit à la seconde place, au coude à coude avec la Renault ZOE (30 752).