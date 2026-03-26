Tesla : Pourquoi l’arrêt des Model S et X au 31 mars est une décision stratégique pour l’AI5

C’est une page qui se tourne, non sans une certaine émotion pour les pionniers de l’électrique. Tesla vient de confirmer officiellement le début du « sunset » (retrait progressif) de ses deux modèles porte-étendards : la berline Model S et le SUV Model X.

Alors que le monde a les yeux rivés sur le futur Cybercab, cette annonce sonne comme une « retraite honorable », selon les mots d’Elon Musk, pour les véhicules qui ont prouvé au monde entier qu’une voiture électrique pouvait être à la fois désirable, luxueuse et ultra-performante.

Le signal de départ a été donné cette semaine. Tesla a fixé au 31 mars 2026 la date limite de prise de commande pour les Model S et Model X dans plusieurs marchés clés, dont la Corée du Sud, avant une généralisation de cet arrêt de commercialisation au cours du deuxième trimestre.

Ce qu’il faut savoir : Dernière chance de configuration : Jusqu’au 31 mars 2026.

Jusqu’au 31 mars 2026. Livraisons finales : Prévues avant le 30 juin 2026.

Prévues avant le 30 juin 2026. Maintenance : Elon Musk a confirmé que le support technique et les pièces détachées resteraient disponibles pour les propriétaires actuels.

Pourquoi Tesla sacrifie ses icônes ?

Ce n’est pas une question de rentabilité, mais de stratégie de civilisation. En 2025, les ventes combinées des Model S et X ne représentaient plus que 2,8 % du volume total de Tesla. À l’usine de Fremont, l’espace est devenu la ressource la plus précieuse.

L’objectif est clair : faire de la place pour Optimus. Les lignes de production des Model S/X vont être transformées pour accueillir la fabrication de masse du robot humanoïde de Tesla. Musk fait un pari audacieux : sacrifier le luxe de niche pour dominer la robotique mondiale.

Pendant ce temps : Le projet « Terafab » et l’AI5 bousculent tout

Si Tesla délaisse ses anciens modèles, c’est pour mieux s’armer technologiquement. Le week-end dernier, Musk a dévoilé Terafab à Austin : une usine de puces à 25 milliards de dollars.

Ce projet colossal vise à produire en interne la puce AI5 (gravée en 2nm). Contrairement aux puces actuelles, l’AI5 est conçue pour l’autonomie totale « Unsupervised ». Avec une consommation de pointe de 800 watts, elle nécessite une architecture que seuls les nouveaux modèles (Model Y Juniper, Cybercab) pourront pleinement exploiter. Nous avons d’ailleurs comparé la puissance de calcul brute de cette puce face aux anciennes générations dans notre [Guide complet du Hardware Tesla (HW1 à AI5)].

Superchargeurs « Folding V4 » : La révolution logistique

Pour accompagner cette transition vers l’autonomie de masse, Tesla déploie depuis ce matin ses nouveaux Superchargeurs V4 « pliables ».

Le concept : Ces bornes sont conçues pour être transportées plus facilement (33 % d’unités en plus par camion).

Ces bornes sont conçues pour être transportées plus facilement (33 % d’unités en plus par camion). L’impact : Le temps d’installation sur site est divisé par deux et le coût de déploiement réduit de 20 %. C’est la clé pour saturer le réseau avant l’arrivée des flottes de Robotaxis.

L’avis de Tesla Mag

Le retrait des Model S et X est un moment doux-amer. La Model S a sauvé Tesla en 2012 ; le Model X a défié les lois de l’ingénierie avec ses portes Falcon. Mais en 2026, Tesla n’est plus un constructeur automobile : c’est une entreprise d’IA et de robotique. Pour ceux qui veulent posséder un morceau d’histoire, vous avez jusqu’au 31 mars.

Selon nos informations, le transfert de FSD gratuit est la dernière incitation de Tesla pour vider les stocks de composants HW3 avant le démantèlement des lignes de production de Fremont en juin.