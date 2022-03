Ford accélère son passage à l’électrique avec la Model E.

Le plan Ford+ révélé en mai dernier prévoit le développement de plusieurs VE de grande diffusion d’ici le milieu de la décennie (cf. l’unité Ford Model E). S’appuyant dessus, les nouvelles unités commerciales fonctionneront séparément, tout comme l’activité commerciale Ford Pro.

Articles à (re)lire si vous avez besoin de recontextualiser le sujet

Unité Ford Model E : le résultat sera un progrès plus rapide dans le passage aux véhicules électriques selon Ford.

Au cours des derniers mois, Ford a réalisé des progrès en matière de volume de VE. Notamment en triplant la production de la Mustang Mach-E d’ici 2023.

L’objectif est aussi d’augmenter les plans de production du pick-up électrique F-150 Lightning à 150 000 unités par an.

L’entreprise prévoit également de produire un camion électrique de grande taille vers 2026, dans un « volume incroyablement élevé ».

Vous souhaitez un devis pour installer une borne de recharge? Remplissez ce formulaire pour recevoir des conseils pour choisir le meilleur partenaire de votre ville !⚡️ Vous êtes? * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un responsable des achats Un hôtel / maison d'hôte Une société (5 bornes min) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Votre véhicule * (Hybride ou électrique, toutes marques)

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Ford cherche à battre ses concurrents électriques

« Nous savons que nos concurrents sont Nio et Tesla, et nous devons les battre, pas les égaler« , a-t-il déclaré mercredi dernier lors d’une conférence de Wolfe Research. « Et nous devons également battre les meilleurs des acteurs de thermique« .

Toutefois, en séparant l’activité VE en une unité distincte, Ford mettrait la table pour une éventuelle scission à l’avenir, selon des responsables de l’industrie.

Unité Ford Model E : focus sur l’électrique !

Selon la société, le modèle E de Ford sera chargé de développer des plates-formes de véhicules électriques. Mais aussi des batteries, des moteurs électriques, des onduleurs, des systèmes de recharge et de recyclage.

Sans oublier la « création des véhicules électriques révolutionnaires« , ainsi que le développement des plates-formes logicielles et des « architectures de véhicules entièrement en réseau.

L’idée : « prendre en charge des véhicules et des expériences délicieuses, toujours en service et en constante amélioration« . Le porte-parole de Ford, T.R. Reid, a refusé de commenter le rapport. « Nous nous concentrons sur la réalisation de notre plan Ford+ pour transformer l’entreprise et prospérer dans cette nouvelle ère de véhicules électriques et connectés« , a-t-il déclaré.

Une nouvelle équipe à venir pour l’électrique chez Ford

Il a également déclaré que Ford devait ajouter plus de personnes pour améliorer les marges bénéficiaires de ses activités liées aux VE. Notamment dans des domaines tels que les composants électriques, les architectures électriques avancées et l’expérience client numérique.

Les candidats pour diriger ces activités pourraient, selon des responsables de l’industrie, inclure les personnalités suivantes :

Doug Field, directeur de la technologie avancée de Ford, qui a été embauché après avoir travaillé chez Apple Inc ;

Hau Thai-Tang, directeur de la plate-forme des produits et des opérations ;

Lisa Drake, directrice de l’exploitation pour l’Amérique du Nord ;

et Kumar Galhotra, président des Amériques et des marchés internationaux.

Des dirigeants et des résultats financiers distincts pour l’unité Ford Model E

Le constructeur automobile américain nommera des dirigeants pour diriger chaque activité. Ford présentera également des objectifs actualisés de marge bénéficiaire pour l’ensemble de l’entreprise, ont précisé les sources.

L’idée est que Ford finisse par présenter des résultats financiers distincts pour les activités liées aux véhicules électriques. Et aux véhicules à moteur à combustion interne, a ajouté l’une des sources.

L’objectif de cette unité : changer la façon dont les VE sont achetés et vendus

Le plus intéressant, c’est que Ford a noté que le modèle E prendra l’initiative de changer la façon dont les VE sont achetés et vendus. Et, peut-être, d’éliminer les prix abusifs qui ont entravé l’adoption des VE dans certains cas.

Elle créera « une nouvelle expérience passionnante d’achat et de possession pour ses futurs clients de véhicules électriques, qui comprendra des plates-formes de commerce électronique simples et intuitives, des prix transparents et un support client personnalisé par les ambassadeurs Ford« .

Et Ford Blue ? Maintien du thermique…

Farley a également déclaré la semaine dernière que les activités VE et thermique de Ford étaient en dessous de leurs performances en termes de bénéfices. Il a ajouté que les coûts pourraient encore être réduits dans l’activité thermique.

« Nous avons trop de personnes, nous avons trop d’investissements, nous avons trop de complexité et nous n’avons pas d’expertise dans la transition de nos actifs« , a-t-il déclaré à propos de l’activité thermique. « C’est la réponse la plus simple. Il y a du gaspillage. »

Ford Blue, quant à lui, « renforcera les véhicules Ford emblématiques que les clients aiment. Tels que les camions F-Series, Ranger et Maverick, les SUV Bronco et Explorer, et la Mustang ». Tout en aidant les clients dans les situations « où les capacités du moteur à combustion interne sont nécessaires. »

Après des hésitations, Ford annonce son intention de gérer séparément l’unité Ford Model E et Ford Blue.

Encore en début de semaine, l’information n’était pas certaine. Les médias disaient que « les activités liées porteraient des noms distincts mais resteraient sous l’égide de Ford« . De la même manière que la société gère son activité commerciale Ford Pro pour les entreprises.

Or, il y a du nouveau depuis !

Ford : une scission envisagée, mais seulement partielle

La préférence croissante des gestionnaires d’investissement pour les entreprises axées sur les technologies à faible émission de carbone a permis à Tesla de devenir le constructeur automobile le mieux valorisé au monde.

Elle a conduit certains investisseurs et analystes à encourager d’autres constructeurs automobiles à envisager de séparer leurs activités, liées aux moteurs à combustion et aux véhicules électriques, afin de mieux exploiter tout le potentiel de ce changement de paradigme.

De son côté, et en réponse à des informations selon lesquelles Ford envisageait de se séparer entièrement de ses activités liées aux véhicules électriques, le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré, la semaine dernière, que l’entreprise n’avait pas l’intention de se séparer de ses activités, qu’elles soient liées aux véhicules électriques ou aux véhicules à moteur thermique.

A suivre donc…

Une hésitation justifiée par la complémentarité des deux activités

Des entreprises telles que General Motors ont résisté à ces appels, arguant que les bénéfices des moteurs à combustion financeront la transition vers les véhicules électriques.

La décision attendue de Ford fait écho à celle prise au début du mois par le constructeur automobile français Renault. Il a déclaré qu’il envisageait de créer des divisions distinctes pour ses activités, liées à l’électrique et au thermique.

En précisant que l’activité dans le domaine des véhicules électriques pourrait être concentrée sur la France, à l’inverse de la production de véhicules thermiques qui pourraient se voir reléguer en dehors du pays.