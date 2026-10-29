Après Berlin, Rome. Matteo Salvini, vice-président du Conseil et ministre italien des Infrastructures et des Transports, a écrit ce jeudi 29 octobre que l’Italie « soutient une approbation rapide par l’UE » du système d’aide à la conduite de Tesla. Il le dit à l’issue d’un échange avec Elon Musk. L’Italie est le troisième pays le plus peuplé de l’Union, et son poids compte dans le vote européen qui reste à venir.

Le message de Matteo Salvini (ministre des Infrastructures et des Transports, Italie), publié sur X le 29 octobre 2026 à 9 h 21 « Échange très positif et constructif avec Elon Musk aujourd’hui. L’Italie regarde avec un grand intérêt les possibilités offertes par les technologies d’aide à la conduite, avec une attention particulière à l’innovation et à la sécurité routière, et soutient une approbation rapide par l’UE de Tesla Assisted Driving. Merci pour l’échange, Elon ! » Message écrit en anglais, traduction Tesla Mag. Lire le message original.

Ce que dit Rome, et ce qu’elle ne dit pas

Le message tient en trois phrases. Il donne une position de principe : l’Italie soutient une homologation européenne, et la veut rapide. Il emploie le nom que Tesla donne désormais au FSD (supervisé) en Europe, « Tesla Assisted Driving », que la marque traduit en France par « Tesla Conduite Assistée ». Il insiste sur la sécurité routière, un thème que son ministère met en avant : le 15 octobre, il saluait 162 morts de moins sur les routes italiennes en 2025.

Le message ne dit pas tout. Aucune date n’est avancée, ni aucune démarche italienne propre. Rome ne dit pas qu’elle reprendra chez elle l’homologation provisoire accordée par les Pays-Bas, comme l’ont fait les pays qui autorisent déjà le système : elle parle d’une approbation par l’Union. Au moment où nous écrivons, le ministère n’a publié aucun communiqué sur son site, et ni Tesla ni Elon Musk n’ont commenté l’échange sur X.

Pourquoi ce soutien pèse

Depuis l’homologation provisoire accordée le 10 avril 2026 par l’autorité néerlandaise, la RDW, chaque pays européen avance à son rythme. Tesla liste aujourd’hui dix pays européens où le système est déployé, des Pays-Bas à la Lettonie. Pour une homologation valable dans toute l’Union, il faut l’accord du comité technique européen pour les véhicules à moteur, à la majorité qualifiée : au moins 15 États sur 27, représentant au moins 65 % de la population.

Aucun des quatre pays les plus peuplés de l’Union ne figure dans cette liste. Or les grands pèsent lourd dans le calcul, et deux d’entre eux se sont désormais prononcés pour une homologation européenne rapide. Le 6 octobre, le ministre allemand des Transports, Steffen Bilger, avait promis de s’engager pour une homologation rapide dans toute l’Europe, après un accord avec Tesla sur la vitesse. L’Italie suit trois semaines plus tard. Reste la France, deuxième pays le plus peuplé : son ministère des Transports a lancé des essais sur route le 2 septembre et a accepté de répondre par écrit à nos questions ; ses réponses seront publiées après sa validation.

Ce que cela change pour les propriétaires

En Italie comme en France, le FSD (supervisé) ne peut pas encore être activé.

Le soutien de Rome ne crée aucune autorisation : il compte au moment du vote européen, dont la date n’est pas fixée.

Même autorisé, le système reste une aide à la conduite : la personne au volant reste responsable.

Pays par pays, ce qui reste à obtenir est détaillé dans notre dossier sur les 28 gouvernements européens. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour être prévenu quand le système arrivera chez vous.

Cet article existe aussi en anglais.

Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. L’Italie en fait partie ; son ministère ne nous a pas encore répondu. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

Sources : message de Matteo Salvini sur X, 29 octobre 2026 ; page d’actualités du ministère italien des Infrastructures et des Transports (mit.gov.it), consultée le 29 octobre vers 12 h 45, sans communiqué sur le sujet ; communiqué du ministère fédéral allemand des Transports, 6 octobre 2026 ; liste des pays publiée par Tesla (tesla.com/fsd/safety), lue le 27 octobre ; règles de vote du comité technique pour les véhicules à moteur. Photo : Tesla.