Tesla recrute au Vietnam. Le site carrières du constructeur affiche ce 28 octobre cinq postes basés dans le pays, de la vente au service après-vente en passant par les Superchargeurs. Un recruteur de Tesla pour l’Asie-Pacifique l’annonce sans détour sur X : « Tesla is officially coming to Vietnam ». Date d’ouverture, modèles et prix ne sont pas annoncés.

Cinq postes ouverts, tous basés au Vietnam

Le lien « carrières » de tesla.com pour le Vietnam renvoie vers le portail de recrutement de Tesla pour l’Asie-Pacifique. Nous l’avons consulté le 28 octobre 2026 vers 12 h 40 (heure de Paris). Une recherche sur le Vietnam y donne cinq offres en CDI, toutes situées dans le pays :

Sales Manager – Vietnam , ventes et relation client ;

, ventes et relation client ; Service Manager – Vietnam , service après-vente ;

, service après-vente ; Project Developer, Charging – Vietnam , recharge ;

, recharge ; Purchasing Manager – Vietnam , achats et opérations ;

, achats et opérations ; HR Business Partner – Vietnam, ressources humaines.

Ce sont les postes qu’il faut pour ouvrir un marché : quelqu’un pour vendre, quelqu’un pour entretenir les voitures, quelqu’un pour les recharger, et les fonctions support autour.

Les Superchargeurs déjà dans la fiche de poste

L’offre la plus parlante pour les futurs propriétaires est celle du développeur de projets de recharge. Selon la fiche publiée par Tesla, il devra trouver les emplacements des produits de recharge Tesla, négocier avec les propriétaires des sites, mener les études de raccordement et de permis avec les distributeurs d’électricité et les autorités, puis passer la main aux équipes d’installation. Tesla précise qu’il doit pouvoir mener plus de 20 projets à la fois et dialoguer avec des « city planners » comme avec des institutions publiques.

La fiche ne donne ni nombre de stations, ni villes, ni calendrier. Elle montre en revanche que le réseau de recharge fait partie du projet dès le départ, et pas seulement l’ouverture d’un point de vente.

Ce qui n’est pas annoncé

Tesla n’a publié ni communiqué ni page Vietnam sur tesla.com à l’heure où nous écrivons. Ni la date d’ouverture des commandes, ni les modèles proposés, ni les prix, ni l’emplacement d’un premier magasin ne sont connus. L’annonce sur X vient de Ricky Ip, qui se présente comme recruteur de Tesla pour l’Asie-Pacifique, et non d’un compte officiel de la marque. Nous mettrons cet article à jour dès que Tesla communiquera.

Le pays de VinFast

Le Vietnam est le marché d’origine de VinFast, le constructeur électrique du groupe Vingroup, que nous avons essayé avec le VinFast VF6 et dont nous avions suivi la montée en puissance. Tesla y arriverait donc face à un acteur national déjà installé. L’écosystème d’Elon Musk regarde le pays depuis plusieurs années : nous avions raconté en 2023 les projets de Starlink au Vietnam.

Vous roulez en Tesla ou dans une autre électrique ? Enregistrez votre voiture dans Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag.

Sources : portail de recrutement de Tesla pour l’Asie-Pacifique, accessible depuis tesla.com/careers, consulté le 28 octobre 2026 (cinq offres, fiche « Project Developer, Charging – Vietnam » lue en entier) ; post X de Ricky Ip, recruteur de Tesla pour l’Asie-Pacifique, du 28 octobre 2026.