Neuf pays européens autorisent déjà le FSD (supervisé) de Tesla. La Suisse n’en fait pas partie, et Berne n’a rien refusé : Tesla ne lui a rien demandé. « L’OFROU n’a jusqu’à présent reçu aucune demande de Tesla en vue d’une telle admission en Suisse », écrit l’Office fédéral des routes en réponse aux questions de Tesla Mag. Ce que dit Berne, et ce que cela change pour les propriétaires suisses.

Aucune demande déposée à Berne

Dans sa réponse écrite du 23 octobre 2026, l’Office fédéral des routes (OFROU) est formel : le FSD de Tesla « ne dispose actuellement ni d’une homologation européenne, ni d’une admission pour la Suisse ». Et l’office n’a reçu aucune demande du constructeur.

La précision compte. L’homologation provisoire accordée en avril par l’autorité néerlandaise, la RDW, ne vaut pas d’office dans les autres pays européens : chaque État membre de l’UE peut choisir de la reprendre, et peut demander des adaptations à Tesla avant d’autoriser le système sur son territoire. La Suisse ne la reprend pas d’office non plus. Seule une réception par type européenne, accordée au niveau de l’UE, vaudrait dans tous les États membres, et la Suisse la reprendrait en vertu de ses accords avec l’UE. Pour la Suisse, Tesla a donc deux voies : déposer une demande auprès de l’OFROU, qui l’examinerait au regard du droit suisse, ou obtenir une réception par type européenne. « Ce choix de quand et auprès de quel pays faire homologuer un véhicule ou un système appartient au constructeur », rappelle l’office.

Ailleurs, l’autorisation avance pays par pays : la Slovaquie est devenue le 16 octobre le neuvième pays européen à autoriser le système.

Une aide à la conduite, pas une conduite automatisée

L’OFROU classe le système de Tesla, « en l’état actuel », parmi les Driver Control Assistance Systems (DCAS) : des systèmes d’assistance « capable[s] de prendre le contrôle du véhicule », au niveau 2+. Conséquence directe : « le conducteur reste responsable de la conduite » et, pour l’office, « les mains doivent rester en tout temps sur le volant ».

La frontière se situe au niveau 3, celui des systèmes d’automatisation. « Ce n’est qu’à partir des systèmes de niveaux 3 que le conducteur peut lâcher les mains du volant et que la responsabilité retombe sur le constructeur du véhicule, en cas d’accident avec le système activé », précise l’office. Aucun système de niveau 3 n’est homologué en Suisse à ce jour. L’OFROU détaille ces nuances sur son blog.

Ce que cela change pour les propriétaires suisses

Le FSD (supervisé), que Tesla appelle désormais « Tesla Assisted Driving » en Europe (notre article), ne peut pas être activé en Suisse.

Une autorisation suisse passe par une demande de Tesla à l’OFROU, ou par une réception par type européenne du système.

Même autorisé, le système resterait une aide à la conduite : le conducteur garde la responsabilité, comme dans les pays où il circule déjà.

Cette réponse fait partie de notre série européenne : Tesla Mag a interrogé les ministères et autorités des transports de 28 pays sur l’aide à la conduite supervisée. Vous roulez en Tesla en Suisse ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour être prévenu quand le système arrivera chez vous.

Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

Sources : réponse écrite de l’Office fédéral des routes (OFROU), Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, à Tesla Mag, 23 octobre 2026, texte relu par l’OFROU le 28 octobre 2026 ; blog de l’OFROU « En route ». Photo : Tesla. Cet article existe aussi en anglais.