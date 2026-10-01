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Sève, fientes d’oiseaux, soleil, givre : une Tesla qui dort dehors prend tout. Une housse la protège, à condition d’être taillée pour la bonne génération, Model 3 « Highland » ou Model Y « Juniper », et de ne pas gêner la recharge. Notre sélection de housses sur Amazon, modèle par modèle, puis les points à vérifier avant d’acheter.

Notre sélection de housses sur Amazon

Fiches consultées le 28 septembre et le 1er octobre 2026 : nous ne reprenons que ce qu’elles annoncent. Comme toute housse du commerce, elles se retirent le temps de recharger.

Notre choix selon votre Tesla :

Model Y 2025-2026 (Juniper) : la housse Cowtcver, la plus cohérente sur les années couvertes ;

: la housse Cowtcver, la plus cohérente sur les années couvertes ; Model Y 2020-2024 : la housse RASHION, la plus équipée ;

: la housse RASHION, la plus équipée ; Model 3 2024-2026 (Highland) : la housse Holthly pour Model 3, ou l’Opaltool si vous voulez un cadenas ;

: la housse Holthly pour Model 3, ou l’Opaltool si vous voulez un cadenas ; Model 3 2017-2023 : la housse Kayme, la plus notée.

Housse Compatibilité annoncée Poches de rétroviseurs Ouverture de recharge Antivol Sac de rangement Cowtcver Model Y 2020-2026 Non précisé Non précisé Non précisé Oui Holthly 10 couches Model Y 2020-2026 ou Model 3 2017-2026 Non précisé Non précisé Non précisé Oui RASHION Model Y : 2020-2026 dans le titre, 2020-2024 dans la description Oui Oui, zippée Non précisé Oui Kayme 6 couches Model 3 2017-2025 Oui Non précisé Non précisé Non précisé Opaltool Model 3 2017-2026 Oui Non précisé Cadenas fourni Non précisé Équipements annoncés par chaque fiche Amazon.fr, relevés le 1er octobre 2026. « Non précisé » : la fiche n’en parle pas.

Cowtcver, pour une Model Y jusqu’à 2026

La fiche la plus cohérente pour une Model Y récente : titre, description et caractéristiques annoncent tous la Model Y 2020-2026. Dix couches, doublure en coton, ourlet élastique, trois sangles coupe-vent, fermeture éclair côté conducteur, sac et serviette. Le vendeur déconseille de couvrir une peinture refaite depuis moins de 30 jours. Note de 4,3 sur 5 (147 avis).

Voir la housse Cowtcver pour Model Y sur Amazon

Holthly, en Model Y ou en Model 3

La même housse existe pour la Model Y 2020-2026 et pour la Model 3 2017-2026, deux fourchettes qui couvrent les millésimes de la Juniper et de la Highland. Surface en aluminium, dix couches, doublure en coton, trois paires de sangles coupe-vent, six bandes réfléchissantes et un grand sac. La fiche ne parle ni de poches de rétroviseurs ni de trappe de recharge. Note de 4,4 sur 5 (512 avis).

Voir la housse Holthly pour Model Y ou la version pour Model 3 sur Amazon

RASHION, la plus équipée pour une Model Y 2020-2024

Poches de rétroviseurs, fermeture éclair à la porte avant gauche, sangles à l’avant et à l’arrière, sac, et une trappe de recharge zippée avec maillage aéré : c’est la plus complète. Mais son titre annonce la Model Y 2020-2026 et sa description s’arrête à 2024. Nous la conseillons donc pour une Model Y de 2020 à 2024. Note de 4,2 sur 5 (298 avis).

Voir la housse RASHION pour Model Y sur Amazon

Kayme, la plus notée pour une Model 3

Avec 1 139 avis et une note de 4,5 sur 5, c’est la plus évaluée de notre sélection. Sa fiche française la dit conçue pour la Model 3 2017-2025, et pour aucun autre modèle. Six couches, doublure en coton, poches de rétroviseurs, sangles à l’avant et à l’arrière, fermeture éclair. La version anglaise de la fiche limite toutefois son sélecteur de taille à 2024 : pour une Highland, demandez confirmation au vendeur.

Voir la housse Kayme pour Model 3 sur Amazon

Opaltool, la seule avec un cadenas

Pour la Model 3 2017-2026, elle est livrée avec un cadenas contre le vol de la housse. Elle a aussi des poches de rétroviseurs, une fermeture éclair latérale, des sangles et un ourlet élastique. Le vendeur la dit utilisable dedans comme dehors, et demande de la faire sécher après une journée de pluie. Note de 4,0 sur 5 (225 avis).

Voir la housse Opaltool pour Model 3 sur Amazon

Pour le reste de la voiture, voyez notre sélection complète d’accessoires pour Model Y et Model 3 et nos équipements d’hiver pour Tesla.

À quoi sert une housse, et quand elle vaut le coup

Les manuels de la Model 3 et de la Model Y demandent de retirer sans attendre les substances corrosives, comme les déjections d’oiseaux ou la résine d’arbre. Quand la voiture est garée, une housse de protection les empêche d’atteindre la peinture, tout comme la poussière et les feuilles. Les housses d’extérieur de notre sélection annoncent aussi une protection contre les UV.

Son défaut : il faut la poser, puis la retirer. Elle sert surtout à une voiture qui reste plusieurs jours sans bouger : seconde voiture, vacances, hivernage, ou stationnement dans la rue quand on vit sans garage.

Housse d’intérieur ou housse d’extérieur

La housse d’intérieur est un tissu extensible et respirant, pour un garage ou un parking souterrain : elle arrête la poussière et les frottements, pas la pluie. La housse d’extérieur, ou bâche, superpose plusieurs couches pour résister à l’eau, avec une doublure douce côté peinture : de six à dix couches pour les housses de notre sélection.

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter

La génération exacte de votre Tesla

Tesla sépare elle-même ses manuels : Model 3 « 2017-2023 » et « 2024+ », Model Y « 2020-2024 » et « 2025+ ». Les nouvelles versions sont plus longues : de 4 695 à 4 720 mm pour la Model 3 (4 724 mm en Performance), de 4 751 mm à 4 790-4 797 mm pour la Model Y selon la version. Sur une housse ajustée, ces centimètres comptent.

Autre piège : sur plusieurs fiches Amazon, le titre, la description et le sélecteur de taille n’annoncent pas les mêmes années. Retenez la fourchette la plus prudente et, en cas de doute, interrogez le vendeur depuis la fiche.

Les poches de rétroviseurs

Une housse ajustée prévoit une poche par rétroviseur : elle tient mieux au vent et protège les coques. Trois fiches de notre sélection les mentionnent.

L’ouverture pour la trappe de recharge

Les manuels de la Model 3 et de la Model Y préviennent : voiture branchée, seule une housse agréée par Tesla doit être utilisée, car une autre peut empêcher la batterie de se refroidir correctement pendant la recharge. Avec une housse du commerce, comme celles de notre sélection, on recharge donc la voiture découverte.

Les sangles et l’antivol

Une bâche mal tenue claque au vent et frotte sur la peinture : cherchez un ourlet élastique et des sangles qui passent sous la voiture. Contre le vol de la housse elle-même, l’Opaltool de notre sélection est livrée avec un cadenas.

La respirabilité et le rangement

Une housse qui ne respire pas garde l’humidité contre la carrosserie. Les coutures restent un point faible : deux vendeurs Amazon reconnaissent que l’eau peut y passer. L’un d’eux demande de faire sécher la housse après une journée de pluie, sous peine d’abîmer la peinture au soleil. Posez-la sur une voiture propre et sèche, et vérifiez qu’un sac de rangement est fourni : c’est le cas de la Cowtcver, de la Holthly et de la RASHION.

Mode Sentinelle : ce que change la housse

Le manuel demande de garder les caméras extérieures propres et sans obstacle. Sous une housse, elles ne voient plus que du tissu. D’après le chapitre consacré au mode Sentinelle, celui-ci combine les caméras extérieures et les capteurs du véhicule, qui détectent notamment les secousses et le remorquage. Sous la housse, seule la partie caméra devient aveugle. Le manuel rappelle aussi que Sentinelle peut augmenter la consommation d’énergie. Voiture bâchée devant chez vous, l’option Exclure Domicile (Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle) l’empêche de s’activer automatiquement. Pour stocker ses vidéos, voyez notre article sur le disque dur externe pour le mode Sentinelle.

Vos questions sur les housses pour Tesla

Peut-on recharger sa Tesla sous une housse ?

Le manuel ne l’autorise qu’avec une housse agréée par Tesla, qui prévoit une ouverture et un maillage aéré. Avec une housse du commerce, comme celles de notre sélection, retirez-la le temps de recharger : la batterie risque sinon d’être mal refroidie.

Une housse de Model Y 2020-2024 va-t-elle sur une Juniper ?

Rien ne le garantit : d’après les manuels, la Model Y 2025+ est de 4 à 5 cm plus longue que la précédente. Prenez une housse dont la fiche cite 2025 et 2026, comme la Cowtcver ou la Holthly de notre sélection.

Faut-il laisser le mode Sentinelle actif sous une housse ?

À vous de voir : les capteurs réagissent toujours aux secousses, mais les caméras ne voient plus rien. L’option Exclure Domicile évite son activation automatique chez vous.

Sources : manuels du conducteur Tesla Model 3 (2024+) et Model Y (2025+), chapitres « Nettoyage » et « Mode Sentinelle » ; chapitres « Dimensions » des manuels Model 3 2017-2023 et 2024+, Model Y 2020-2024 et 2025+ ; fiches Amazon.fr citées. Manuels consultés le 28 septembre 2026, fiches revérifiées le 1er octobre 2026.