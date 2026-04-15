J’ai voulu acheter une Tesla ce mois-ci. Ce que Tesla France vient de faire sur les prix m’a arrêté net

Il y avait un bonus de reprise de 3 000 € jusqu’au 31 mars. Je l’ai raté de peu. Et puis Tesla a fait quelque chose que je n’avais pas vu venir.

Je vais vous raconter une chose un peu embarrassante. Depuis six semaines, je cherchais à upgrader ma Model 3 2022 pour une Model Y. J’avais fait mes calculs, repéré la date de fin de l’offre reprise, et je m’étais dit : « J’ai le temps, je fais ça en avril. »

Le 31 mars, à 23h54, je me suis souvenu que j’avais oublié de commander.

J’ai eu exactement le genre de sentiment qu’on a quand on rate un avion de trois minutes. J’ai ouvert le configurateur Tesla. Et là, au lieu de voir les prix remonter comme je l’attendais — ce que font normalement les constructeurs quand une promo se termine — j’ai vu quelque chose d’autre.

Tesla venait de lancer une nouvelle offre pour avril-juin 2026. Encore plus agressive que la précédente.

Ce que Tesla France propose en ce moment — les chiffres exacts

Voilà ce que le configurateur officiel affiche en ce moment pour les commandes passées entre le 1er avril et le 30 juin 2026 :

Tesla Model 3 Propulsion : bonus de reprise de 4 000 € sur votre véhicule actuel. Avec la prime CEE de 350 € incluse, la berline descend à 28 640 € net pour les foyers éligibles aux aides maximales. Même sans reprise, le prix catalogue reste à 36 990 €, l’un des tarifs les plus bas jamais affichés pour ce modèle en France.

Tesla Model Y Propulsion : bonus de reprise de 4 000 € cumulable avec la prime CEE de 3 600 à 5 700 € selon les revenus. Dans le meilleur scénario — foyer éligible à l’aide maximale et véhicule à reprendre — le Model Y peut descendre à 30 290 €. C’est moins cher que beaucoup de Peugeot 208 thermiques.

Ce que ça signifie concrètement : Tesla propose aujourd’hui ses deux voitures les plus vendues en France à des prix qui n’ont aucun précédent dans l’histoire de la marque. Pas d’astérisques cachés. Pas de conditions absurdes. Juste : vous avez une voiture à faire reprendre, vous commandez avant le 30 juin, et vous livrez avant cette date.

Pourquoi Tesla fait ça — et ce que ça révèle sur l’état du marché

Ce n’est pas de la générosité. C’est de la stratégie — et il vaut mieux le comprendre avant de commander.

Au premier trimestre 2026, Tesla a livré 358 023 véhicules dans le monde. C’est bien — mais l’usine en a produit 408 386. Il reste 50 000 voitures dans des parcs de stockage autour du monde. C’est l’un des écarts production-livraisons les plus importants de l’histoire de la marque, et Wall Street l’a sanctionné : l’action a chuté de 5,4 % le jour de l’annonce.

En France, la situation est inverse : 9 569 immatriculations en mars 2026, soit +203 % sur un an. Le marché français est le plus dynamique d’Europe pour Tesla en ce moment. Mais la marque a encore besoin de maintenir la pression commerciale pour tenir ces chiffres — et pour continuer à afficher une croissance qui rassure les investisseurs avant la conférence financière du 22 avril.

Résultat : ces bonus de reprise sont une façon d’écouler les véhicules rapidement, de recruter de nouveaux propriétaires dans l’écosystème Tesla (réseau Superchargeur, mises à jour OTA, FSD bientôt disponible en France), et de générer des données de satisfaction pour soutenir leur position face à la concurrence chinoise.

Pour vous, acheteur, ça signifie que vous êtes en position de force en ce moment. Plus que vous ne l’avez été depuis trois ans.

Les conditions précises — lisez ça avant de commander

Parce que les offres Tesla ont toujours des détails à connaître avant de signer.

Le bonus de reprise est conditionné à la reprise de votre véhicule actuel par Tesla. Le véhicule repris doit être immatriculé en France, à votre nom ou celui de votre conjoint. Vous ne pouvez pas racheter un véhicule juste pour profiter de l’offre.

Il faut accepter la livraison dans les 7 jours suivant la mise à disposition du véhicule — ou au plus tard le 30 juin 2026. Si Tesla repousse la date pour des raisons qui lui sont imputables, vous gardez le bénéfice de l’offre. Si c’est vous qui décalez, non.

L’offre n’est pas cumulable avec les financements à taux préférentiel proposés ponctuellement par Tesla. Vous choisissez : le bonus reprise en achat comptant, ou le financement avantageux sans bonus.

La LOA est compatible. Tesla propose en ce moment une LOA à 279 €/mois sur 36 mois pour la Model 3 Propulsion (après application du bonus de reprise de 4 000 €, paiement initial de 7 925 €). Les mensualités incluent les mises à jour OTA et l’accès au réseau Superchargeur.

La prime CEE est séparée et cumulable. Elle est versée par un organisme tiers (pas Tesla), et son montant dépend de vos revenus fiscaux. Le Model Y y est éligible car produit en Allemagne (Gigafactory Berlin). La Model 3, produite à Shanghai, n’est éligible qu’à la prime CEE « coup de pouce » de 350 €.

Ce que j’aurais fait différemment — et ce que ça change pour votre décision

Retour à mon histoire d’avril. Une fois passé l’agacement d’avoir raté l’offre de mars, j’ai réalisé que celle d’avril est en réalité plus avantageuse : le bonus reprise passe de 3 000 à 4 000 € sur la Model 3. J’ai donc commandé.

Mais si j’étais dans votre situation — encore en train de peser le pour et le contre — voici ce que je dirais :

Si vous avez un véhicule thermique ou une vieille électrique à reprendre : commandez maintenant. La combinaison bonus reprise + prime CEE ne devrait pas durer au-delà de juin. Tesla ajuste ses prix plusieurs fois par an et sans préavis, dans un sens comme dans l’autre.

Si vous n’avez pas de véhicule à reprendre : l’offre est moins spectaculaire, mais le prix catalogue de la Model 3 à 36 990 € reste historiquement bas. Et le FSD arrive en France cette année — c’est un argument de valeur supplémentaire qui n’existait pas il y a 18 mois.

Si vous hésitiez avec une BYD Seal ou une Renault 5 : à 28 000-30 000 € nets, le différentiel de prix fond significativement. Et vous bénéficiez du Superchargeur, de la valeur de revente Tesla, et d’un logiciel de navigation qui reste dans une autre catégorie.

Si vous attendez le futur SUV Tesla à 25 000 € annoncé par Reuters : vous attendez au moins 2028-2029. Calculez ce que vous dépensez en carburant d’ici là.

Un détail que peu de gens mentionnent sur ces offres

Il y a quelque chose que j’ai appris en discutant avec d’autres propriétaires qui avaient profité de promotions similaires en 2024 : la valeur de reprise que Tesla propose pour votre véhicule actuel varie énormément selon le modèle, l’état et le kilométrage.

Avant de vous emballer sur le bonus de 4 000 €, obtenez la valorisation de reprise de Tesla pour votre voiture actuelle. Si vous avez un diesel de 2019 avec 90 000 km, la reprise sera peut-être de 4 000 € — et le bonus vient s’y ajouter. Mais si vous avez une voiture très peu valorisée, la reprise sera basse, et la négociation du bonus moins avantageuse qu’espérée.

Obtenez plusieurs devis de reprise (LeBonCoin, Aramis, Cardoen) avant de soumettre votre voiture à Tesla. Ça vous donnera un point de comparaison, et parfois Tesla s’aligne ou fait mieux.

Ce qu’on attend dans les prochaines semaines

La conférence financière Tesla du 22 avril dira si la marque maintient sa politique de prix agressive ou si elle commence à remonter les tarifs pour protéger ses marges. Elon Musk devra justifier l’écart entre production et livraisons devant les investisseurs.

Et le FSD — la vraie carte dans le jeu Tesla en France — devrait être activé via une mise à jour OTA d’ici l’automne 2026, après validation par l’UTAC. Si vous commandez une Tesla HW4 aujourd’hui, vous serez dans la première vague d’activation.

Ce que je sais avec certitude : en 14 ans de couverture du marché de l’électrique, je n’avais jamais vu une Tesla à ce prix en France. Et je n’avais jamais commandé aussi vite.

Vous êtes en train de peser votre décision ? Dites-nous en commentaires ce qui vous retient encore — on répond à chaque question.

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