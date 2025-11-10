Mise à jour logiciel 2025.38.9 de Tesla : Listing des nouveautés pour l’utilisateur

La dernière mise à jour logiciel de Tesla, la version 2025.38.9, est en cours de déploiement pour le premier lot de véhicules, couvrant environ 3% de la flotte. Cette mise à jour, bien que modeste à première vue, introduit plusieurs fonctionnalités et améliorations qui continuent de pousser les limites de l’expérience utilisateur dans les véhicules Tesla.

Améliorations et corrections mineures : un gage de stabilité

Comme souvent avec les mises à jour logicielles de Tesla, la version 2025.38.9 inclut une série de corrections mineures qui assurent le maintien de la qualité et la fiabilité de l’expérience de conduite. Ces mises à jour régulières, bien que discrètes, sont essentielles pour corriger les bugs et améliorer les performances globales du véhicule.

Listing des nouveautés

Nouvelles fonctionnalités principales :

3D Buildings [AMD Ryzen]

→ Les cartes affichent désormais les bâtiments et paysages urbains en 3D.

(Activation : Vue carte > Icône 3D – nécessite Premium Connectivity) Grok (Beta) [Canada]

→ Intégration du chatbot “Grok” dans certaines régions (phase bêta, Canada). Dashcam Viewer Updates

→ Ajout des noms de rues dans les détails d’événements enregistrés.

→ Amélioration du streaming et du téléchargement (résolution plus élevée).

(Nécessite Tesla App v4.49.5 ou ultérieure) Side Cameras Recording [Cybertruck uniquement]

→ Les caméras latérales (piliers B) enregistrent désormais dans Dashcam & Sentry Mode. Onboarding Guide

→ Nouveau guide interactif d’accueil pour aider les conducteurs à se familiariser avec leur Tesla (réglages, Autopilot, lumières, essuie-glaces, etc.).

(Accès : App Launcher > Manual > Get To Know Your Tesla) New Scroll Wheel Functions

→ Le molette gauche du volant permet d’activer rapidement de nouvelles commandes : Bioweapon Defense Mode

Mute Navigation

Music Light Sync

(Maintenir la molette gauche pour ouvrir le menu) Apple Music amélioré

→ Nouvelle organisation par dossiers, pages artistes étendues, et shelf “Recently Played” plus complet. Connexion simplifiée aux médias

→ Connexion via notification Tesla App pour un login plus rapide et fluide. Sécurité de profil conducteur

→ Option pour exiger la clé téléphone avant de sélectionner un profil conducteur.

(Réglage : Driver Profile Settings > Require Phone Key for Profile) Correctifs de sécurité importants

→ Renforcement global de la sécurité logicielle. Nouvelle icône de charge dans l’interface (non documentée)

→ Le tableau de bord affiche désormais une icône différente selon le type de chargeur connecté : Supercharger

Wall Connector

Mobile Connector

Chargeur tiers

🕹️ Tesla 2025.38.3 (AMD Ryzen uniquement)

Tron Mode (Toybox)

→ Nouveau mode de personnalisation visuelle inspiré du film Tron.

(Accès : App Launcher > Toybox > Tron Mode)

🔧 Versions intermédiaires

2025.38.3.1 → 2025.38.9

→ Correctifs mineurs et stabilisation des fonctionnalités précédentes.

Modes innovants et fonctionnalités immersives

La version 2025.38 a présenté le Tron Mode, disponible pour les véhicules équipés de AMD Ryzen. Ce mode transforme l’aspect visuel du véhicule en l’emblématique Light Cycle, apportant une touche de science-fiction à votre expérience de conduite. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans le Lanceur d’Applications, puis dans Toybox pour accéder à Tron.

Nouveautés dans la navigation et la sécurité

Les conducteurs bénéficieront d’une visualisation des bâtiments en 3D, requérant la connectivité Premium, une avancée qui permet une meilleure compréhension des environnements urbains. De plus, les mises à jour du Viewer Dashcam offrent désormais une résolution améliorée pour la visualisation et le téléchargement des enregistrements. Les caméras latérales capturent maintenant les événements au même titre que la caméra de bord et Sentry.

Facilité d’utilisation et personnalisation

Le Guide d’Onboarding nouvellement introduit accompagne les nouveaux utilisateurs dans la prise en main de leur véhicule, couvrant les aspects essentiels comme les réglages du conducteur, l’utilisation de l’écran tactile, et le contrôle des feux, essuie-glaces et fonctionnalités Autopilot.

Des améliorations notables sont également apportées au niveau du volant, avec de nouvelles fonctions pour la roue de défilement gauche permettant un accès rapide à des contrôles comme le mode de défense, couper le son de la navigation, et synchronisation légère de la musique.

Connectivité musicale et sécurité renforcée

Avec l’intégration d’Apple Music, Tesla propose désormais une vue organisée des playlists et un historique d’écoute enrichi. En parallèle, les utilisateurs peuvent désormais se connecter à leur média via une notification de l’application Tesla, pour une expérience plus rapide et fluide.

La sécurité est renforcée par l’ajout de fonctionnalités qui assurent qu’une clé de téléphone est requise avant la sélection du profil du conducteur. Ces ajustements garantissent que les innovations de Tesla ne compromettent jamais la sécurité de leurs utilisateurs.

L’ensemble de cette mise à jour démontre l’engagement continu de Tesla à améliorer non seulement les fonctionnalités techniques de ses véhicules, mais aussi l’expérience utilisateur globale. Ces évolutions, qui peuvent sembler modestes, s’additionnent progressivement pour apporter des améliorations significatives à la vie quotidienne des propriétaires de Tesla.