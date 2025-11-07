Mon expérience avec la XPeng G6 : points forts et limites

En Juin de cet année, j’ai pris livraison de ma nouvelle voiture rouge. Je n’avais jamais fait l’essai d’une voiture électrique, et encore moins d’une Xpeng G6. Pourtant, l’attrait d’un véhicule entièrement électrique, d’une autonomie de plus de 300 km et les subventions nous ont incités, ma femme et moi, à faire le grand saut.

Environ six mois et 11 000 km plus tard, la voiture a plus ou moins ruiné mon envie de conduire tout autre véhicule. La Xpeng G6 propose des solutions qui me semblent révolutionnaires. C’est étonnant, mais elles me font m’interroger sur « Pourquoi cela n’a-t-il pas toujours été ainsi ? »

L’entrée, la sortie et le contrôle du véhicule

Cela se fait par le biais d’une application (via un smartphone, donc) ; c’est pratiquement sans faille et cela ne nécessite pas d’autre dispositif dédié. Si vous vous approchez de la voiture avec votre smartphone activé, il vous suffira de tirer sur la poignée pour entrer dans le véhicule.

D’autres voitures ont des comportements similaires avec des porte-clés, mais qui veut transporter quelque chose d’autre quand j’ai déjà un ordinateur avec toutes sortes d’options de connectivité dans ma poche ? C’est ce que Xpeng a fait : éliminer quelque chose que j’avais l’habitude de transporter.

Le plus drôle, c’est que je n’ai jamais vraiment pensé à transporter des clés jusqu’à ce que je n’ai plus à le faire. Maintenant que le cap est franchi, lorsque je conduis la voiture de ma femme, je suis très conscient d’avoir cet autre appareil dans ma poche.

L’accélération est sans effort, silencieuse, et addictive.

Sérieusement addictive, même.

Je suis arrivé à la Xpeng après avoir conduit une berline économique. Et, waouw ! L’accélération est tout simplement formidable.

Mieux encore, tout se fait sans effort apparent. Lorsque je monte dans un autre véhicule et que j’appuie sur la pédale, j’ai l’impression que tout travaille si dur pour atteindre ce que la Xpeng fait instantanément et presque sans bruit (juste un bruit artificiel de moteur qui me rappelle le Tumbler en mode furtif dans la trilogie Batman de Nolan).

Ainsi, lorsque quelqu’un dans un véhicule thermique passe en faisant rugir son moteur, cela me fait l’effet d’observer un anachronisme.

L’ensemble du système de freinage fait les choses comme il faut.

Grâce au freinage magnétique, je n’ai généralement à utiliser mes freins physiques qu’à une vitesse comprise entre 4 et 6 km/h pour m’arrêter complètement, au lieu de freiner le véhicule à partir de 60 ou 65 km/h, ce qui entraîne une usure bien plus importante du système de freinage.

Le freinage magnétique était la chose qui me rendait le plus nerveux au départ, après avoir lu des histoires de gens qui s’arrêtaient de manière saccadée lorsqu’ils s’y habituaient. Ces craintes étaient totalement infondées. À l’exception de mon premier arrêt au péage (qui s’est fait, hilare, environ 15 m trop tôt), j’ai trouvé le système entièrement intuitif et facile à prendre en main.

Maintenant, lorsque je conduis une autre voiture et que j’enlève mon pied de l’accélérateur, je suis grincheux parce que je dois appuyer sur la stupide pédale de frein (c’est quoi ça, les années 50 ?) pour vraiment ralentir la voiture, alors que la voiture pourrait le faire automatiquement.

En parlant de choses ennuyeuses que vous faites dans votre voiture sans y penser ?

J’ai adoré les jauges minimales dès que je me suis assis dans la voiture pour la première fois.

Il m’a fallu environ 10 minutes pour m’habituer à regarder légèrement à droite au lieu de légèrement vers le bas pour connaître ma vitesse, et (il faut bien l’admettre) environ une semaine pour m’habituer à la détection d’obstacle sur la voie au même endroit, mais tout est si propre et bien rangé.

Combien coûte l’essence en ce moment ?

Honnêtement, je ne le sais pas, mais jusqu’en juin, j’avais toujours une idée du prix de l’essence, car je faisais le plein tous les six jours. Mieux encore, ma femme n’a pas à faire le plein plus d’une fois par mois car, le week-end, nous nous entassons tous les cinq dans ma voiture pour pratiquement tous les trajets (nous plus nos trois filles).

Notre autre véhicule est relégué aux moments où nous devons tous les deux aller quelque part ou lorsque nous parcourons une distance suffisamment longue pour que la présence de trois enfants à l’arrière entraîne des disputes.

Sinon, même si les enfants ont nettement plus d’espace dans le monospace, ils veulent toujours conduire dans la Xpeng. Cela m’amène à une autre raison pour laquelle cette voiture m’a fait perdre le goût des autres voitures.

Bien sûr, j’ai besoin de me recharger, mais je me branche simplement en arrivant à la maison. Plus besoin de se geler en faisant le plein d’essence au milieu du mois de février.

J’ai également perdu environ 25 % d’autonomie pendant les mois d’hiver à cause du froid, mais ce n’est pas un gros problème quand on peut faire le plein tous les soirs (en programmant les prix de l’électricité en dehors des heures de pointe) si on s’inquiète de l’autonomie, et que la voiture fait le plein pendant que je lis, que je passe du temps avec ma femme et mes enfants ou que je dors.

Et l’entretien ?

J’avais un léger grincement provenant des roues arrière en marche arrière (problème courant) et mon klaxon ne sonnait que lorsque j’appuyais sur le côté droit (encore une fois, courant). J’ai programmé le service dans l’application pour le lieu le plus proche.

Puis Xpeng a envoyé un message quelques jours plus tard disant que ces problèmes pouvaient être résolus par leur système de service mobile, donc ils se sont rendus chez moi et ont tout fait dans mon allée.

Je n’ai pas eu besoin d’aller dans un magasin, de m’asseoir dans leur salle d’attente pendant je ne sais combien de temps, d’essayer de travailler en utilisant leur wifi, etc. Je suis resté chez moi, à faire ce que je fais habituellement, et ils ont réglé les deux problèmes. Génial.

Les mises à jour logicielles

Elles sont tout simplement impeccables et rapides. Vous êtes averti sur votre téléphone qu’une mise à jour est disponible, vous cliquez pour lancer le processus de mise à jour, et un peu plus tard, vous êtes averti que la mise à jour est terminée.

En comparaison, les mises à jour logicielles de notre autre voiture ont créé une situation où la climatisation a été interrompue pendant un mois, le temps de trouver ce qui n’allait pas, et la mise à jour de mon ancienne voiture m’obligeait à télécharger des images sur un lecteur flash et à rester assis avec la voiture en marche pendant une heure pendant que la mise à jour était appliquée.

FAQ : Mon expérience avec la XPeng G6

1️⃣ Qu’est-ce que la XPeng G6 ?

La XPeng G6 est un SUV électrique chinois de la marque XPeng, positionné sur le segment milieu-haut de gamme. Elle est commercialisée en Europe, notamment en France, avec une autonomie annoncée autour de 520 km (WLTP) selon la version. La G6 combine un design moderne, des technologies embarquées avancées et une conduite assistée semi-autonome.

2️⃣ Quels sont les points forts de la XPeng G6 ?

Autonomie correcte pour un SUV électrique : l’autonomie WLTP de 500-520 km permet une utilisation quotidienne et quelques longs trajets.

: l’autonomie WLTP de 500-520 km permet une utilisation quotidienne et quelques longs trajets. Technologie embarquée : l’interface centrale est intuitive, avec mises à jour OTA et fonctionnalités connectées.

: l’interface centrale est intuitive, avec mises à jour OTA et fonctionnalités connectées. Confort de conduite : sièges spacieux, suspension adaptée, faible bruit de roulage.

: sièges spacieux, suspension adaptée, faible bruit de roulage. Prix compétitif par rapport à la concurrence européenne : un SUV électrique avec cette technologie est souvent moins cher que ses équivalents allemands.

: un SUV électrique avec cette technologie est souvent moins cher que ses équivalents allemands. Design moderne et attractif : extérieur sportif et intérieur minimaliste, très axé sur l’ergonomie.

3️⃣ Quelles sont les limites ou points faibles ?

Réseau de service limité en France : les réparations et SAV peuvent prendre plus de temps que chez les marques traditionnelles.

: les réparations et SAV peuvent prendre plus de temps que chez les marques traditionnelles. Qualité perçue parfois inégale : certaines finitions intérieures sont perfectibles comparées aux standards européens.

: certaines finitions intérieures sont perfectibles comparées aux standards européens. Recharge en Europe : l’accès aux bornes rapides peut être moins pratique qu’avec des marques implantées depuis longtemps.

: l’accès aux bornes rapides peut être moins pratique qu’avec des marques implantées depuis longtemps. Conduite assistée encore perfectible : le système XPILOT est avancé mais moins précis que les homologues Tesla ou Mercedes sur certaines situations.

: le système XPILOT est avancé mais moins précis que les homologues Tesla ou Mercedes sur certaines situations. Valeur de revente incertaine : le marché des voitures chinoises neuves reste limité en Europe, impactant potentiellement la décote.

4️⃣ Est-ce que la XPeng G6 est adaptée pour une famille ?

Oui, le G6 est spacieux et confortable pour 4 à 5 personnes. Son coffre est suffisant pour un usage quotidien ou des vacances. Cependant, pour de longs trajets avec enfants, il faut anticiper les temps de recharge, car les bornes ultra-rapides restent moins nombreuses qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Conduite en ville : facile à manœuvrer, silence appréciable.

: facile à manœuvrer, silence appréciable. Autoroute : bonne stabilité, accélérations fluides.

: bonne stabilité, accélérations fluides. Autonomie réelle : en pratique, comptez 450-480 km selon conditions (climatisation, style de conduite, météo).

6️⃣ La XPeng G6 vaut-elle le coup par rapport à Tesla ou BYD ?

Pour ceux qui veulent un SUV électrique avec un bon rapport équipement/prix , la G6 est un choix intéressant.

, la G6 est un choix intéressant. Pour ceux qui privilégient l’écosystème ou la fiabilité du réseau , Tesla reste devant en Europe.

, Tesla reste devant en Europe. BYD propose parfois des modèles similaires, mais avec un style plus conservateur et moins de fonctionnalités connectées.

7️⃣ Mon verdict personnel

La XPeng G6 est une voiture technologiquement avancée et bien équipée, mais elle reste perfectible sur certains points pratiques en France. Elle séduit par son autonomie, son confort et son prix, mais nécessite de prévoir son réseau de recharge et son SAV.