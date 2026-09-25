XPENG s’est installé en France avec un réseau de 60 points de vente et une gamme électrique complète. Pour une flotte d’entreprise, deux modèles se distinguent : le G6, SUV coupé compact, et le G9, plus spacieux et plus autonome.

XPENG G6 : recharge rapide et budget maîtrisé

Le G6 démarre à 42 990 € (470 km WLTP), 46 990 € en autonomie étendue (525 km) et 50 990 € en version Performance à transmission intégrale (510 km). Son architecture 800 V et sa batterie 5C permettent une charge de 10 à 80 % en 12 minutes sur une borne compatible — deux fois plus vite qu’une plateforme 400V classique. Coffre de 571 L, extensible à 1 374 L sièges arrière rabattus.

XPENG G9 : le haut de gamme de la marque

Le G9 démarre à 59 990 € (502 km WLTP), jusqu’à 63 990 € en autonomie étendue (585 km, la meilleure autonomie du comparatif) et 73 990 € en Performance (540 km). Même technologie de charge ultra-rapide (10 à 80 % en 12 minutes), avec un double coffre de 660 L à l’arrière et 71 L à l’avant, soit 1 576 L sièges rabattus — le plus généreux des quatre modèles de notre comparatif.

Garantie et fiscalité

Les deux modèles bénéficient d’une garantie constructeur de 7 ans ou 160 000 km, et d’une note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP. Côté fiscalité d’entreprise, les mêmes règles s’appliquent qu’à n’importe quel véhicule 100 % électrique éligible au bonus écologique : abattement de 70 % sur l’avantage en nature (plafonné à 4 582 € par an), exonération de la taxe sur les véhicules de société, amortissement déductible jusqu’à 30 000 € — le détail est dans notre article voiture de société électrique en 2026.

Pour comparer G6 et G9 aux Tesla Model 3 et Model Y sur les mêmes critères, notre comparatif Tesla et XPENG pour l’entreprise met les quatre modèles côte à côte.

Foire aux questions

Combien coûte un XPENG G6 ou G9 pour une flotte d’entreprise ? Le G6 démarre à 42 990 €, le G9 à 59 990 €. Les deux montent jusqu’à environ 51 000 € et 74 000 € respectivement en version Performance. Quelle est la vitesse de recharge des XPENG G6 et G9 ? Les deux utilisent une architecture 800 V et une batterie 5C : 10 à 80 % de charge en 12 minutes sur une borne rapide compatible. Les XPENG G6 et G9 sont-ils éligibles aux mêmes avantages fiscaux que Tesla ? Oui, les mêmes règles fiscales s’appliquent à tout véhicule 100 % électrique éligible au bonus écologique, quelle que soit la marque.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. ni XPENG. Tarifs et données XPENG France relevés le 19 septembre 2026, susceptibles d’évoluer.