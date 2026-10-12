Le Mondial de l’Auto ouvre ses portes ce lundi 12 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, avec une journée réservée à la presse avant l’arrivée du public, du 13 au 18 octobre. L’organisateur annonce plus de 60 premières mondiales. Voici les voitures électriques à voir, stand par stand, de la Tesla sans volant au retour de la 2 CV.

Tesla : le Cybercab et un essai du FSD

Sur son stand du hall 7.1, Tesla expose un Cybercab venu de sa flotte de robotaxis américaine, ainsi que le robot Optimus. La marque fait aussi essayer gratuitement son système d’aide à la conduite, rebaptisé Tesla Conduite Assistée en France, à bord de Model 3, sur réservation au stand. Nous détaillons les conditions dans notre guide de l’essai FSD au Mondial. Le Cybercab arrive à Paris au moment où Tesla annonce plus de 300 exemplaires en service à Austin.

Les françaises : 2 CV électrique, Spring II, A110 électrique

Citroën dévoile deux concept-cars en première mondiale, dont l’un reprend l’esprit de la 2 CV : une voiture simple et accessible, transposée à aujourd’hui. Le second reste secret jusqu’au salon.

dévoile deux concept-cars en première mondiale, dont l’un reprend l’esprit de la 2 CV : une voiture simple et accessible, transposée à aujourd’hui. Le second reste secret jusqu’au salon. Dacia présente la Spring II en première mondiale : nouvelle plateforme, plus d’autonomie, un moteur plus puissant, et une fabrication désormais européenne, dans l’usine slovène de Novo Mesto.

présente la en première mondiale : nouvelle plateforme, plus d’autonomie, un moteur plus puissant, et une fabrication désormais européenne, dans l’usine slovène de Novo Mesto. Alpine laisse deviner, sous la forme d’une sculpture, la troisième génération de l’ A110 , un coupé 100 % électrique sur la plateforme Alpine Performance Platform. La marque dévoile aussi le concept PS1 le 12 octobre.

laisse deviner, sous la forme d’une sculpture, la troisième génération de l’ , un coupé 100 % électrique sur la plateforme Alpine Performance Platform. La marque dévoile aussi le concept PS1 le 12 octobre. Renault expose la Renault 8 Gordini Concept et l’ E-Space Concept , un monospace de 4,70 m pensé pour la famille à l’ère électrique, présenté comme un exercice de style.

expose la et l’ , un monospace de 4,70 m pensé pour la famille à l’ère électrique, présenté comme un exercice de style. DS montre la nouvelle N°7, avec des versions électriques annoncées jusqu’à 740 km d’autonomie, et un concept-car inédit. Peugeot révèle deux concepts, dont l’un évoque la 205 T16.

Les allemandes : Classe C électrique, ID.Tiguan, GTI électriques

Mercedes-Benz expose la nouvelle Classe C électrique , sur une architecture 800 volts, annoncée jusqu’à 760 km d’autonomie WLTP, et le nouveau GLA électrique, jusqu’à 657 km.

expose la nouvelle , sur une architecture 800 volts, annoncée jusqu’à 760 km d’autonomie WLTP, et le nouveau électrique, jusqu’à 657 km. Volkswagen fait la première apparition publique de l’ ID.Tiguan , qui prend la relève des ID.4 et ID.5, aux côtés des ID. Polo, ID. Cross et ID.3 Neo. La marque montre aussi pour la première fois en France les ID. Polo GTI et ID.3 GTI .

fait la première apparition publique de l’ , qui prend la relève des ID.4 et ID.5, aux côtés des ID. Polo, ID. Cross et ID.3 Neo. La marque montre aussi pour la première fois en France les et . Opel présente la Corsa GSE électrique et le STX Concept, un break d’étude.

Les autres nouveautés électriques

Lancia Gamma : un crossover fastback de 4,67 m, en hybride et en électrique jusqu’à 375 ch, avec plus de 740 km d’autonomie sur l’une des versions.

: un crossover fastback de 4,67 m, en hybride et en électrique jusqu’à 375 ch, avec plus de 740 km d’autonomie sur l’une des versions. LIUX BIG : une petite électrique espagnole dont la structure fait appel à la fibre de lin, jusqu’à 270 km d’autonomie (cycle WMTC), attendue au premier semestre 2027. Elle est exposée dans le hall 7.1, comme Tesla.

: une petite électrique espagnole dont la structure fait appel à la fibre de lin, jusqu’à 270 km d’autonomie (cycle WMTC), attendue au premier semestre 2027. Elle est exposée dans le hall 7.1, comme Tesla. XPeng ouvre un espace « Autonomous Lab » et fait essayer à la presse sa conduite assistée NGP dans les rues de Paris, selon le compte officiel de la marque.

ouvre un espace « Autonomous Lab » et fait essayer à la presse sa conduite assistée NGP dans les rues de Paris, selon le compte officiel de la marque. Hyundai expose le Staria Electric et la famille Ioniq, à côté du nouveau Bayon.

Infos pratiques

Le salon est ouvert au public du mardi 13 au dimanche 18 octobre, à Paris Expo Porte de Versailles. La billetterie est sur le site officiel du Mondial de l’Auto. Beaucoup de constructeurs gardent leurs nouveautés secrètes jusqu’aux conférences de presse de ce lundi : nous mettons cet article à jour dans la journée, au fil des révélations.

Vous roulez en Tesla et vous allez au salon ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs, pour apparaître sur la carte des membres et suivre nos relevés.

Sources : site officiel du Mondial de l’Auto (liste des premières mondiales, 2 octobre 2026 ; présentation du stand Volkswagen, d’après le communiqué de Volkswagen France) ; compte officiel de XPeng (11 octobre 2026) ; programme Tesla publié par le Mondial.