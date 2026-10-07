Au Mondial de l’Auto, du 13 au 18 octobre à Paris, Tesla fera essayer gratuitement le FSD (supervisé), son système d’aide à la conduite encore non autorisé en France. Sur son stand du hall 7.1, la marque exposera aussi un Cybercab venu de sa flotte de robotaxis américaine et le robot Optimus. Voici comment réserver un essai, et ce qu’il faut savoir avant d’y aller.

Tesla mettra six Model 3 à disposition au centre d’essais du salon, pour des sessions gratuites de 30 à 45 minutes, de 9 h 30 à 19 h 30, selon le Mondial. Pour réserver, il faut se rendre directement sur le stand de la marque, ou scanner l’un des QR codes affichés dans les halls pour pré-réserver, puis valider la réservation au stand. Le salon ne précise ni l’âge minimum ni s’il faut son permis : posez la question sur place.

Le Mondial relaie au passage deux chiffres de Tesla : le système aurait déjà parcouru « plus de 100 millions de kilomètres » dans les pays européens où il est autorisé, et serait « 4,1 fois moins susceptible d’être impliqué dans un accident » que la conduite manuelle. Ce sont des chiffres de la marque. Ils comptent pourtant dans la bataille réglementaire en cours : le FSD (supervisé) est autorisé dans huit pays européens, pas encore en France, et le ministre allemand des Transports vient de plaider pour une homologation européenne rapide, comme nous le racontons dans notre article sur la position de Berlin.

Avec plus de 5 000 créneaux d’essais sur près de 90 modèles et 20 marques, le centre d’essais est l’une des attractions du salon. Mieux vaut réserver tôt dans la journée.

Ce qu’on verra sur le stand Tesla

Le stand Tesla se trouve dans le hall 7.1 de Paris Expo Porte de Versailles. D’après la présentation du Mondial, on y trouvera :

la Model Y et la Model 3 ;

et la ; un Cybercab issu de la flotte de robotaxis de Tesla aux États-Unis, la voiture sans volant ni pédales dont nous expliquons ce qu’il lui faudrait pour arriver en Europe ;

issu de la flotte de robotaxis de Tesla aux États-Unis, la voiture sans volant ni pédales dont nous expliquons ce qu’il lui faudrait pour arriver en Europe ; le robot humanoïde Optimus , dans sa version Gen 2, dont Tesla veut accélérer la production ;

, dans sa version Gen 2, dont Tesla veut accélérer la production ; les solutions Tesla Energy pour la maison, et une borne Superchargeur.

Le robot humanoïde Optimus sera exposé sur le stand Tesla. Photo : Tesla

Les solutions Energy prennent un relief particulier cette semaine : Tesla vient d’ouvrir aux États-Unis Powershare, qui transforme une Model 3 ou une Model Y en batterie de secours pour la maison. Nous expliquons ce qui manque pour la France.

Infos pratiques

Dates : du 12 au 18 octobre 2026, le lundi 12 étant réservé à la presse. Le public est accueilli du mardi 13 au dimanche 18.

du 12 au 18 octobre 2026, le lundi 12 étant réservé à la presse. Le public est accueilli du mardi 13 au dimanche 18. Horaires : de 9 h 30 à 20 h, avec une nocturne le vendredi jusqu’à 22 h et une ouverture à 9 h le samedi.

de 9 h 30 à 20 h, avec une nocturne le vendredi jusqu’à 22 h et une ouverture à 9 h le samedi. Billets : 20 € en semaine, 22 € le week-end, 13 € pour les 7-17 ans, les étudiants et les personnes en situation de handicap, 17 € en nocturne, en ligne ou sur place.

20 € en semaine, 22 € le week-end, 13 € pour les 7-17 ans, les étudiants et les personnes en situation de handicap, 17 € en nocturne, en ligne ou sur place. Accès : métro ligne 12, tramways T2 et T3b, arrêt Porte de Versailles. En voiture, le parking P7 donne directement accès au pavillon 7, celui de Tesla, et le P6 est à dix minutes à pied de l’entrée.

Ces informations viennent de la page pratique du salon. Autre rendez-vous de la semaine : la présentation du nouveau Tesla Roadster, le 15 octobre aux États-Unis, soit le 16 à 2 h 30, heure de Paris.

Vous y allez ? Racontez-nous votre essai du FSD sur X, à @MagazineTesla, et ajoutez votre voiture à la carte de Mon Tesla Mag : c’est gratuit, et les offres négociées pour les membres y sont réunies.

Questions fréquentes

Peut-on essayer le FSD au Mondial de l’Auto 2026 ?

Oui, gratuitement, sur l’une des six Model 3 que Tesla met à disposition au centre d’essais du salon, pour 30 à 45 minutes. La réservation se fait au stand Tesla, ou par QR code dans les halls avec validation au stand.

Où se trouve le stand Tesla au Mondial de l’Auto ?

Dans le hall 7.1 de Paris Expo Porte de Versailles. Le parking P7 donne directement accès au pavillon 7.

Combien coûte l’entrée au Mondial de l’Auto 2026 ?

20 € en semaine, 22 € le week-end, 13 € pour les 7-17 ans, les étudiants et les personnes en situation de handicap, 17 € en nocturne.

Le Cybercab sera-t-il exposé ?

Oui : le Mondial annonce un exemplaire issu de la flotte de robotaxis de Tesla aux États-Unis.

Sources : Mondial de l’Auto, actualités du 30 septembre 2026 (stand Tesla et centre d’essais) et page d’infos pratiques, consultées le 7 octobre 2026 ; chiffres de Tesla cités par le Mondial.