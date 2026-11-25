XPENG AI Day 2026 : sept robots IRON, robotaxis sans conducteur et une aide à la conduite testée à Paris, le rival chinois de Tesla accélère

À son AI Day 2026, XPENG a montré sept humanoïdes IRON, lancé des robotaxis sans conducteur à Canton et Turing AI Co-Driving. Face à Tesla Optimus et Robotaxi, le point.

XPENG a tenu ce 25 novembre à Canton son AI Day 2026, baptisé « Origin » : plus de trois heures de présentation, sept robots humanoïdes IRON sur scène, un nouveau système d’aide à la conduite et des robotaxis désormais sans conducteur. Le constructeur chinois se pose ouvertement en rival de Tesla sur tous les fronts de « l’IA physique ». Ce qui a été annoncé, d’après les communications officielles de XPENG, et ce que cela vaut face à Optimus et au Robotaxi.

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IRON : sept humanoïdes sur scène, la production de masse annoncée pour 2027

La star de la journée est IRON, le robot humanoïde de XPENG. Le compte officiel de la marque annonce que « sept de nos IRON les plus humains » ont été présentés. Les caractéristiques publiées par XPENG le 19 novembre :

XPENG IRON Donnée officielle Taille environ 170 cm Degrés de liberté 76 pour le corps, 21 pour chaque main Puces trois puces Turing conçues par XPENG, jusqu’à 2 250 TOPS Fonctionnement modèle d’IA embarqué, tâches exécutées sans téléopération Production dernier IRON sorti de la nouvelle ligne de production le 8 septembre 2026 Financement plus de 900 millions de dollars levés en août 2026 par la branche robotique, valorisée plus de 6,3 milliards

Le calendrier, lui, vient des résultats trimestriels publiés le 16 novembre. He Xiaopeng, fondateur et PDG, y écrit que le robot humanoïde de nouvelle génération « accélère vers la production de masse d’ici la fin de l’année ». Dans une vidéo publiée après l’AI Day, XPENG résume l’année d’IRON « du laboratoire à la validation de la production » : le robot n’est donc pas encore en production de masse. Aucun prix, aucun client et aucun volume n’ont été communiqués à ce stade.

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Robotaxi : des courses sans conducteur à Canton

Deuxième annonce : « Le Robotaxi XPENG propose désormais des courses sans conducteur », a publié la marque le jour même, vidéo d’essai à l’appui. XPENG avait obtenu fin octobre l’autorisation de mener des démonstrations de robotaxi de niveau 4 dans toute la ville de Canton. Le nombre de véhicules et les conditions d’accès du public n’ont pas été précisés.

Turing AI Co-Driving : l’IA qui améliore la conduite humaine

Plus original, XPENG lance « Turing AI Co-Driving », présenté comme une première mondiale : un système qui ne remplace pas le conducteur mais améliore sa conduite. Première fonction annoncée, une décélération adaptative pilotée par le modèle VLA de XPENG, qui freine plus en douceur et, selon la marque, augmente l’autonomie réelle de 12,4 %. Le chiffre vient de XPENG et n’a pas encore été mesuré de façon indépendante.

L’Europe dans le viseur, Paris en premier

Pour les lecteurs français, le détail qui compte se passe à Paris. Depuis le 23 novembre, XPENG propose dans son magasin parisien des essais publics de son aide à la conduite NGP sur routes ouvertes. La marque affirme être la deuxième au monde, et la première chinoise, à faire tester ainsi une aide à la conduite avancée en Europe. Son objectif : un lancement officiel en Europe l’an prochain.

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Des voitures volantes ont aussi été évoquées pendant l’AI Day. XPENG n’a pas encore publié de détail chiffré sur ce point.

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XPENG face à Tesla : où en est la comparaison ?

Domaine XPENG Tesla Robot humanoïde IRON, production de masse annoncée pour 2027 Optimus, développé depuis 2021 Robotaxi courses sans conducteur à Canton, annoncées le 25/11/2026 service Robotaxi lancé à Austin en juin 2025 Aide à la conduite en Europe NGP en essais à Paris, lancement visé en 2027 FSD supervisé déjà autorisé dans plusieurs pays européens Puces Turing, conçues en interne puces IA conçues en interne

Le parallèle est assumé : même vocabulaire d’« IA physique », mêmes trois piliers, voiture, robotaxi, humanoïde. XPENG a l’avantage du rythme d’annonces et d’un marché chinois où les autorisations de robotaxi s’enchaînent. Tesla garde une avance nette en Europe, où le FSD supervisé circule déjà, comme nous le détaillons dans notre point FSD en Europe, pays par pays.

Les chiffres derrière le spectacle

XPENG a les moyens de ses ambitions. Au troisième trimestre 2026, son chiffre d’affaires a atteint 24,28 milliards de yuans (3,62 milliards de dollars), en hausse de 19,1 % sur un an. Le constructeur a livré 50 237 voitures en octobre et prévoit entre 169 000 et 174 000 livraisons au quatrième trimestre.

Mise à jour du 25/11 à 16h00 : ce qui a été dit sur scène

Nous avons relu la rediffusion officielle de l’AI Day, d’après sa traduction simultanée en anglais. Trois précisions :

IRON : production de masse en 2027. Dans la séquence de présentation, IRON annonce qu’il « commencera officiellement la production de masse l’an prochain ». C’est plus tardif que la « fin d’année » évoquée dans les résultats trimestriels du 16 novembre. XPENG veut en faire un « employé qualifié » de magasin, capable d’accueillir et de guider les clients, plutôt qu’un robot de démonstration.

Dans la séquence de présentation, IRON annonce qu’il « commencera officiellement la production de masse l’an prochain ». C’est plus tardif que la « fin d’année » évoquée dans les résultats trimestriels du 16 novembre. XPENG veut en faire un « employé qualifié » de magasin, capable d’accueillir et de guider les clients, plutôt qu’un robot de démonstration. Robotaxi : premier modèle dédié en 2027. XPENG dit avoir obtenu la licence de démonstration de niveau 4, avoir commencé les essais et prévoir des essais sans conducteur d’ici la fin de l’année. Un robotaxi conçu spécifiquement doit être lancé auprès du public en 2027.

XPENG dit avoir obtenu la licence de démonstration de niveau 4, avoir commencé les essais et prévoir des essais sans conducteur d’ici la fin de l’année. Un robotaxi conçu spécifiquement doit être lancé auprès du public en 2027. Turing AI Co-Driving : déploiement progressif. La fonction arrive le mois prochain sur deux modèles, puis à partir du deuxième trimestre 2027 sur d’autres versions, par vagues.

Ces informations proviennent de la diffusion officielle de XPENG. Aucun prix ni volume n’a été annoncé pour IRON.

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Nos questions à XPENG

Nous avons écrit au service de presse de XPENG le 25 novembre : date et volume de la production de masse d’IRON, prix envisagé, nombre de robotaxis sans conducteur en service, conditions du lancement du NGP en Europe et en France, et mesure du gain d’autonomie de 12,4 %. Nous publierons ses réponses dès réception.

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Notre avis

XPENG fait ce que Tesla a popularisé : vendre une vision autant qu’un produit. La différence, c’est que la vision chinoise arrive avec des dates courtes et des autorisations locales. Il faudra juger sur pièces : un humanoïde « en production de masse » sans prix ni client reste une promesse, et un gain d’autonomie annoncé par le constructeur reste à vérifier. Mais la concurrence se resserre, et c’est une bonne nouvelle pour l’électrification : elle oblige tout le monde à accélérer, Tesla compris.

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Sources : XPENG, AI Day 2026 du 25 novembre 2026 (diffusion officielle) et publications du compte officiel @XPENG_Global des 23 et 25 novembre ; XPENG, communiqué du 19 novembre 2026 ; XPENG, résultats du troisième trimestre 2026 publiés le 16 novembre 2026. Consultés le 25 novembre 2026.

Photo : le robot humanoïde XPENG IRON exposé au salon automobile de Canton, Tim Wu, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (recadrée).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.