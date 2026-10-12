12 h 35 Fin de la conférence La conférence s’achève après le prix, une dizaine de minutes après l’entrée en scène de He Xiaopeng. À retenir : le G9L électrique est vendu en France à partir de 74 990 €, avec jusqu’à 591 km d’autonomie WLTP, la nouvelle conduite assistée NGP VLA 2.0 et une production prévue en Europe, à Graz. Les essais de NGP dans Paris s’ouvrent au public pendant le salon, sur le stand XPeng du hall 6.

12 h 34 Prix France : à partir de 74 990 € C’est l’annonce attendue : le XPeng G9L électrique est proposé en France à partir de 74 990 €, selon l’écran de la conférence (« Price for France, from €74.990, BEV »). Juste avant, He Xiaopeng a présenté le G9L comme la synthèse des technologies du groupe : conduite autonome des robotaxis, redondance de sécurité des voitures volantes, IA du robot humanoïde. Le prix du G9L en France, à l’écran de la conférence. Capture de la diffusion XPeng He Xiaopeng présente le G9L comme la synthèse des technologies du groupe. Capture de la diffusion XPeng

12 h 33 Première voiture équipée de NGP VLA 2.0, avec Google Maps Le G9L inaugure la nouvelle conduite assistée XPeng NGP « VLA 2.0 », présentée à l’écran comme un modèle d’IA unique « du niveau 2 au niveau 4 ». XPeng annonce aussi un partenariat avec Google Maps : navigation dans plus de 250 pays et régions, planificateur de trajet qui intègre les arrêts de recharge, cartes satellites. Côté sécurité, la marque affirme que le G9L est conçu selon quatre référentiels cinq étoiles, dont le futur protocole Euro NCAP 2027.

12 h 32 Autonomie : jusqu’à 591 km WLTP Premier chiffre clé pour l’Europe : le G9L électrique annonce jusqu’à 591 km d’autonomie en cycle WLTP, selon les sous-titres de la diffusion. Côté châssis : suspensions entièrement en aluminium, suspension pneumatique à double chambre, amortisseurs pilotés et roues arrière directrices. XPeng revendique aussi 216 mm de garde au sol et 700 mm de profondeur de passage à gué. À l’intérieur : isolation acoustique renforcée, stores électriques et un écran arrière de 21,4 pouces.

12 h 30 Le G9L sur scène : 5,1 mètres et un salon roulant He Xiaopeng présente le G9L comme « le SUV amiral IA de nouvelle génération ». Il insiste sur le gabarit : plus de 5,1 mètres de long et 3,1 mètres d’empattement. Les équipements projetés : phares à pixels DLP, portes électriques, marchepieds électriques avec tapis de lumière d’accueil, siège conducteur adaptatif piloté par l’IA et siège passager « zéro gravité », qui s’incline pour relever les jambes. Le gabarit du G9L présenté pendant la conférence. Capture de la diffusion XPeng

12 h 29 Les essais NGP ouverts aux réservations XPeng diffuse des réactions de journalistes qui ont essayé sa conduite assistée NGP dans Paris. Les sous-titres de la diffusion annoncent que le public « pourra réserver à partir de mardi prochain », jour d’ouverture du salon aux visiteurs. Les inscriptions se font sur le stand XPeng, dans le hall 6.

12 h 26 « Seuls XPeng et Tesla ont été invités » He Xiaopeng revient sur les essais de conduite assistée proposés pendant le salon : « au final, seuls XPeng et Tesla ont été invités à y participer », dit-il, selon les sous-titres de la diffusion. XPeng projette ensuite une vidéo de sa conduite assistée NGP activée dans les rues de Paris. Tesla fait essayer de son côté Tesla Conduite Assistée, l’ex-FSD, sur six Model 3 au centre d’essais du salon. La conduite assistée NGP dans Paris, vidéo projetée pendant la conférence. Capture de la diffusion XPeng

12 h 25 XPeng se présente en chiffres He Xiaopeng, qui remercie « tous les amis français », présente XPeng comme « une entreprise d’IA physique ». Les chiffres projetés à l’écran : 8 centres de recherche dans le monde, 6 sites de production, dont l’Autriche, 82 pays et régions et 1 283 points de vente. Côté recherche : plus de 34 000 salariés, 1,22 milliard d’euros investis en R&D en 2025, 770 millions au premier semestre 2026 (+39 % sur un an) et 4 243 brevets accordés.

12 h 24 He Xiaopeng ouvre la conférence Après un film retraçant l’histoire de la marque, de ses fondateurs au robot humanoïde IRON, He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng, monte sur la scène du stand. « Bienvenue à tous sur le stand XPeng », lance-t-il en chinois, selon les sous-titres de la diffusion. Le robot humanoïde IRON, que XPeng met en avant depuis l’été. Photo : XPENG

12 h 19 Le stand XPeng est plein La caméra de XPeng passe sur son stand du hall 6, où les journalistes se pressent devant l’écran géant. Il affiche « Physical AI for All », « L’IA physique pour tous », et le départ de la conférence à 12 h 20. Le stand XPeng du hall 6, quelques minutes avant la conférence. Capture de la diffusion XPeng