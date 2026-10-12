Actu mobilité électrique En direct : le XPeng G9L lancé au Mondial de l’Auto, à partir de 74 990 € en France
ParArmand Taieb

En direct : le XPeng G9L lancé au Mondial de l’Auto, à partir de 74 990 € en France

Le XPeng G9L, grand SUV électrique de XPeng, exposé de profil lors de son lancement en Chine
Le XPeng G9L lors de son lancement en Chine, à Pékin, le 17 septembre 2026. Photo : XPENG
Sommaire

Le XPeng G9L coûtera à partir de 74 990 € en France en version électrique. Le constructeur chinois a lancé son SUV amiral dans le monde depuis le Mondial de l’Auto, ce lundi 12 octobre 2026, lors d’une conférence intitulée « Physical AI for All », « L’IA physique pour tous ». Voici les annonces, dans l’ordre où elles ont été faites.

Direct terminéDernière mise à jour : 12 h 35, heure de Paris.Suivre la conférence sur X
12 h 35

Fin de la conférence

La conférence s’achève après le prix, une dizaine de minutes après l’entrée en scène de He Xiaopeng. À retenir : le G9L électrique est vendu en France à partir de 74 990 €, avec jusqu’à 591 km d’autonomie WLTP, la nouvelle conduite assistée NGP VLA 2.0 et une production prévue en Europe, à Graz. Les essais de NGP dans Paris s’ouvrent au public pendant le salon, sur le stand XPeng du hall 6.

12 h 34

Prix France : à partir de 74 990 €

C’est l’annonce attendue : le XPeng G9L électrique est proposé en France à partir de 74 990 €, selon l’écran de la conférence (« Price for France, from €74.990, BEV »). Juste avant, He Xiaopeng a présenté le G9L comme la synthèse des technologies du groupe : conduite autonome des robotaxis, redondance de sécurité des voitures volantes, IA du robot humanoïde.

Écran de la conférence XPeng annonçant le G9L électrique à partir de 74 990 euros en France
Le prix du G9L en France, à l’écran de la conférence. Capture de la diffusion XPeng

He Xiaopeng sur scène devant deux G9L et un écran présentant les technologies de XPeng
He Xiaopeng présente le G9L comme la synthèse des technologies du groupe. Capture de la diffusion XPeng

12 h 33

Première voiture équipée de NGP VLA 2.0, avec Google Maps

Le G9L inaugure la nouvelle conduite assistée XPeng NGP « VLA 2.0 », présentée à l’écran comme un modèle d’IA unique « du niveau 2 au niveau 4 ». XPeng annonce aussi un partenariat avec Google Maps : navigation dans plus de 250 pays et régions, planificateur de trajet qui intègre les arrêts de recharge, cartes satellites. Côté sécurité, la marque affirme que le G9L est conçu selon quatre référentiels cinq étoiles, dont le futur protocole Euro NCAP 2027.

12 h 32

Autonomie : jusqu’à 591 km WLTP

Premier chiffre clé pour l’Europe : le G9L électrique annonce jusqu’à 591 km d’autonomie en cycle WLTP, selon les sous-titres de la diffusion. Côté châssis : suspensions entièrement en aluminium, suspension pneumatique à double chambre, amortisseurs pilotés et roues arrière directrices. XPeng revendique aussi 216 mm de garde au sol et 700 mm de profondeur de passage à gué. À l’intérieur : isolation acoustique renforcée, stores électriques et un écran arrière de 21,4 pouces.

12 h 30

Le G9L sur scène : 5,1 mètres et un salon roulant

He Xiaopeng présente le G9L comme « le SUV amiral IA de nouvelle génération ». Il insiste sur le gabarit : plus de 5,1 mètres de long et 3,1 mètres d’empattement. Les équipements projetés : phares à pixels DLP, portes électriques, marchepieds électriques avec tapis de lumière d’accueil, siège conducteur adaptatif piloté par l’IA et siège passager « zéro gravité », qui s’incline pour relever les jambes.

Diapositive de la conférence XPeng présentant la silhouette, la largeur et les épaules du G9L
Le gabarit du G9L présenté pendant la conférence. Capture de la diffusion XPeng

12 h 29

Les essais NGP ouverts aux réservations

XPeng diffuse des réactions de journalistes qui ont essayé sa conduite assistée NGP dans Paris. Les sous-titres de la diffusion annoncent que le public « pourra réserver à partir de mardi prochain », jour d’ouverture du salon aux visiteurs. Les inscriptions se font sur le stand XPeng, dans le hall 6.

12 h 26

« Seuls XPeng et Tesla ont été invités »

He Xiaopeng revient sur les essais de conduite assistée proposés pendant le salon : « au final, seuls XPeng et Tesla ont été invités à y participer », dit-il, selon les sous-titres de la diffusion. XPeng projette ensuite une vidéo de sa conduite assistée NGP activée dans les rues de Paris. Tesla fait essayer de son côté Tesla Conduite Assistée, l’ex-FSD, sur six Model 3 au centre d’essais du salon.

Vue depuis l'habitacle d'une XPeng roulant dans Paris avec la conduite assistée NGP
La conduite assistée NGP dans Paris, vidéo projetée pendant la conférence. Capture de la diffusion XPeng

12 h 25

XPeng se présente en chiffres

He Xiaopeng, qui remercie « tous les amis français », présente XPeng comme « une entreprise d’IA physique ». Les chiffres projetés à l’écran : 8 centres de recherche dans le monde, 6 sites de production, dont l’Autriche, 82 pays et régions et 1 283 points de vente. Côté recherche : plus de 34 000 salariés, 1,22 milliard d’euros investis en R&D en 2025, 770 millions au premier semestre 2026 (+39 % sur un an) et 4 243 brevets accordés.

12 h 24

He Xiaopeng ouvre la conférence

Après un film retraçant l’histoire de la marque, de ses fondateurs au robot humanoïde IRON, He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng, monte sur la scène du stand. « Bienvenue à tous sur le stand XPeng », lance-t-il en chinois, selon les sous-titres de la diffusion.

Le robot humanoïde IRON de XPeng sortant de sa chaîne de production
Le robot humanoïde IRON, que XPeng met en avant depuis l’été. Photo : XPENG

12 h 19

Le stand XPeng est plein

La caméra de XPeng passe sur son stand du hall 6, où les journalistes se pressent devant l’écran géant. Il affiche « Physical AI for All », « L’IA physique pour tous », et le départ de la conférence à 12 h 20.

Les journalistes devant l'écran géant du stand XPeng au Mondial de l'Auto 2026
Le stand XPeng du hall 6, quelques minutes avant la conférence. Capture de la diffusion XPeng

12 h 05

Avant la conférence

La diffusion a commencé vers 11 h 40 avec des films de présentation d’un grand SUV vert : intérieur en cuir camel, siège passager « Zero Gravity », portes électriques, coffre présenté comme le plus grand de sa catégorie, selon XPeng. Le visuel officiel annonce le « lancement mondial du XPeng G9L » au Mondial de l’Auto, avec un robot humanoïde et un drone à côté de la voiture.

Le XPeng G9L, grand SUV électrique de XPeng, exposé de profil lors de son lancement en Chine
Le XPeng G9L lors de son lancement en Chine, le 17 septembre 2026. Photo : XPENG

Ce qu’on sait du XPeng G9L avant la conférence

Le G9L est le nouveau SUV amiral de XPeng, lancé en Chine le 17 septembre 2026. D’après le communiqué officiel de XPeng, il existe en version 100 % électrique et en version à prolongateur d’autonomie (REEV). Il mesure 5,12 mètres, avec un empattement de 3,10 mètres.

  • Conduite assistée : le modèle VLA 2.0 de XPeng, et la même puce Turing que le robot humanoïde IRON.
  • Fabriqué en Europe : produit à Canton, en Chine, et à Graz, en Autriche, chez Magna. C’est le quatrième modèle XPeng assemblé à Graz, après le G6, le G9 et la P7+.
  • 64 marchés : Paris est la première étape d’un lancement dans 64 pays et régions.
  • Sécurité : 192 crash-tests selon quatre protocoles, dont Euro NCAP, et 6,74 millions de kilomètres d’essais dans 26 pays, selon XPeng.
Deux XPeng G9L, l'un blanc coffre ouvert, l'autre gris, exposés lors du lancement du modèle à Pékin
Le G9L lors de son lancement en Chine, à Pékin, le 17 septembre 2026. Photo : XPENG

Le prix français et les versions doivent être précisés pendant la conférence. XPeng expose dans le hall 6, où il fait aussi essayer sa conduite assistée NGP au public, à bord, dans les rues de Paris. Sa gamme en France comprend notamment le SUV G6 et le grand SUV G9.

Pour aller plus loin : notre guide des voitures électriques à voir au Mondial, stand par stand, et nos articles sur le robot humanoïde IRON et sur les XPeng G6 et G9 en flotte.

Sources : diffusion en direct du compte officiel de XPeng sur X, 12 octobre 2026 ; communiqué de XPeng du 17 septembre 2026.

Armand Taieb

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *