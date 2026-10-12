Le XPeng G9L coûtera à partir de 74 990 € en France en version électrique. Le constructeur chinois a lancé son SUV amiral dans le monde depuis le Mondial de l’Auto, ce lundi 12 octobre 2026, lors d’une conférence intitulée « Physical AI for All », « L’IA physique pour tous ». Voici les annonces, dans l’ordre où elles ont été faites.
Fin de la conférence
La conférence s’achève après le prix, une dizaine de minutes après l’entrée en scène de He Xiaopeng. À retenir : le G9L électrique est vendu en France à partir de 74 990 €, avec jusqu’à 591 km d’autonomie WLTP, la nouvelle conduite assistée NGP VLA 2.0 et une production prévue en Europe, à Graz. Les essais de NGP dans Paris s’ouvrent au public pendant le salon, sur le stand XPeng du hall 6.
Prix France : à partir de 74 990 €
C’est l’annonce attendue : le XPeng G9L électrique est proposé en France à partir de 74 990 €, selon l’écran de la conférence (« Price for France, from €74.990, BEV »). Juste avant, He Xiaopeng a présenté le G9L comme la synthèse des technologies du groupe : conduite autonome des robotaxis, redondance de sécurité des voitures volantes, IA du robot humanoïde.
Première voiture équipée de NGP VLA 2.0, avec Google Maps
Le G9L inaugure la nouvelle conduite assistée XPeng NGP « VLA 2.0 », présentée à l’écran comme un modèle d’IA unique « du niveau 2 au niveau 4 ». XPeng annonce aussi un partenariat avec Google Maps : navigation dans plus de 250 pays et régions, planificateur de trajet qui intègre les arrêts de recharge, cartes satellites. Côté sécurité, la marque affirme que le G9L est conçu selon quatre référentiels cinq étoiles, dont le futur protocole Euro NCAP 2027.
Autonomie : jusqu’à 591 km WLTP
Premier chiffre clé pour l’Europe : le G9L électrique annonce jusqu’à 591 km d’autonomie en cycle WLTP, selon les sous-titres de la diffusion. Côté châssis : suspensions entièrement en aluminium, suspension pneumatique à double chambre, amortisseurs pilotés et roues arrière directrices. XPeng revendique aussi 216 mm de garde au sol et 700 mm de profondeur de passage à gué. À l’intérieur : isolation acoustique renforcée, stores électriques et un écran arrière de 21,4 pouces.
Le G9L sur scène : 5,1 mètres et un salon roulant
He Xiaopeng présente le G9L comme « le SUV amiral IA de nouvelle génération ». Il insiste sur le gabarit : plus de 5,1 mètres de long et 3,1 mètres d’empattement. Les équipements projetés : phares à pixels DLP, portes électriques, marchepieds électriques avec tapis de lumière d’accueil, siège conducteur adaptatif piloté par l’IA et siège passager « zéro gravité », qui s’incline pour relever les jambes.
Les essais NGP ouverts aux réservations
XPeng diffuse des réactions de journalistes qui ont essayé sa conduite assistée NGP dans Paris. Les sous-titres de la diffusion annoncent que le public « pourra réserver à partir de mardi prochain », jour d’ouverture du salon aux visiteurs. Les inscriptions se font sur le stand XPeng, dans le hall 6.
« Seuls XPeng et Tesla ont été invités »
He Xiaopeng revient sur les essais de conduite assistée proposés pendant le salon : « au final, seuls XPeng et Tesla ont été invités à y participer », dit-il, selon les sous-titres de la diffusion. XPeng projette ensuite une vidéo de sa conduite assistée NGP activée dans les rues de Paris. Tesla fait essayer de son côté Tesla Conduite Assistée, l’ex-FSD, sur six Model 3 au centre d’essais du salon.
XPeng se présente en chiffres
He Xiaopeng, qui remercie « tous les amis français », présente XPeng comme « une entreprise d’IA physique ». Les chiffres projetés à l’écran : 8 centres de recherche dans le monde, 6 sites de production, dont l’Autriche, 82 pays et régions et 1 283 points de vente. Côté recherche : plus de 34 000 salariés, 1,22 milliard d’euros investis en R&D en 2025, 770 millions au premier semestre 2026 (+39 % sur un an) et 4 243 brevets accordés.
He Xiaopeng ouvre la conférence
Après un film retraçant l’histoire de la marque, de ses fondateurs au robot humanoïde IRON, He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng, monte sur la scène du stand. « Bienvenue à tous sur le stand XPeng », lance-t-il en chinois, selon les sous-titres de la diffusion.
Le stand XPeng est plein
La caméra de XPeng passe sur son stand du hall 6, où les journalistes se pressent devant l’écran géant. Il affiche « Physical AI for All », « L’IA physique pour tous », et le départ de la conférence à 12 h 20.
Avant la conférence
La diffusion a commencé vers 11 h 40 avec des films de présentation d’un grand SUV vert : intérieur en cuir camel, siège passager « Zero Gravity », portes électriques, coffre présenté comme le plus grand de sa catégorie, selon XPeng. Le visuel officiel annonce le « lancement mondial du XPeng G9L » au Mondial de l’Auto, avec un robot humanoïde et un drone à côté de la voiture.
Ce qu’on sait du XPeng G9L avant la conférence
Le G9L est le nouveau SUV amiral de XPeng, lancé en Chine le 17 septembre 2026. D’après le communiqué officiel de XPeng, il existe en version 100 % électrique et en version à prolongateur d’autonomie (REEV). Il mesure 5,12 mètres, avec un empattement de 3,10 mètres.
- Conduite assistée : le modèle VLA 2.0 de XPeng, et la même puce Turing que le robot humanoïde IRON.
- Fabriqué en Europe : produit à Canton, en Chine, et à Graz, en Autriche, chez Magna. C’est le quatrième modèle XPeng assemblé à Graz, après le G6, le G9 et la P7+.
- 64 marchés : Paris est la première étape d’un lancement dans 64 pays et régions.
- Sécurité : 192 crash-tests selon quatre protocoles, dont Euro NCAP, et 6,74 millions de kilomètres d’essais dans 26 pays, selon XPeng.
Le prix français et les versions doivent être précisés pendant la conférence. XPeng expose dans le hall 6, où il fait aussi essayer sa conduite assistée NGP au public, à bord, dans les rues de Paris. Sa gamme en France comprend notamment le SUV G6 et le grand SUV G9.
Pour aller plus loin : notre guide des voitures électriques à voir au Mondial, stand par stand, et nos articles sur le robot humanoïde IRON et sur les XPeng G6 et G9 en flotte.
Sources : diffusion en direct du compte officiel de XPeng sur X, 12 octobre 2026 ; communiqué de XPeng du 17 septembre 2026.