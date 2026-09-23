XPENG IRON : le robot humanoïde reconnaît 100 personnes et change de langue en direct

Le 22 septembre 2026, He Xiaopeng, le patron de XPENG, a publié une nouvelle démonstration de son robot humanoïde IRON — sujet que Tesla Mag suivait déjà depuis l’entrée d’IRON en phase d’industrialisation mi-septembre. Cette fois, c’est le comportement du robot qui est mis en avant, pas seulement sa capacité à sortir d’une chaîne de production.

Ce que XPENG vient de montrer

Dans son message, He Xiaopeng décrit un robot capable de savoir qui lui parle, de se souvenir de plus de 100 personnes, de changer de langue en même temps que son interlocuteur, et d’aller chercher une information fraîche en ligne tout en conservant ses connaissances de base disponibles hors connexion. « Same VLA brain, same Turing chips as our cars », précise-t-il : IRON tourne sur la même architecture logicielle et les mêmes puces que les voitures XPENG.

Le même cerveau que les voitures XPENG

Sur le plan technique, IRON embarque trois puces Turing maison pour une puissance de calcul combinée de 2 250 TOPS, entièrement embarquée — sans pilotage à distance, selon XPENG. Le robot compte 76 degrés de liberté dans le corps et 21 dans chaque main, pour une taille de 173 cm et un poids de 65 kg.

De la ligne de production aux premières livraisons

IRON n’est plus un prototype de salon. Le 8 septembre 2026, XPENG a mis en service à Canton une ligne de production dont le processus central est automatisé à plus de 80 %, et le premier robot en est sorti en marchant de façon autonome. L’entreprise vise désormais la production de masse d’ici fin 2026, avec un déploiement initial dans ses propres concessions et sur ses campus pour l’accueil client, avant une commercialisation en Chine et à l’international prévue en 2027.

Les images et chiffres cités proviennent des communications officielles de XPENG ; aucun test indépendant n’est encore venu les confirmer, et le prix d’IRON n’a pas été annoncé.