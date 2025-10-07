Optimus s’invite à la Première de Tron : Ares

À la première mondiale du très attendu Tron : Ares, c’est la technologie Tesla qui a volé la vedette. Optimus, le robot humanoïde façonné par Tesla, a captivé l’audience avec une démonstration impressionnante de kung-fu, devant des célébrités comme Jared Leto et Greta Lee, transformant un événement glamour en un spectacle de haute technologie.

🚨WATCH: Tesla Optimus shows off kung fu moves at the Tron: Ares world premiere in Los Angeles 🎥



Here’s a full thread of photos and clips of Optimus shining on the red carpet in a silver outfit. pic.twitter.com/3UklftcORe — Muskonomy (@muskonomy) October 7, 2025

L’IA s’invite à Hollywood

La collaboration entre Tesla, xAI et Disney a donné lieu à une soirée inédite, fusionnant le réalisme de l’IA avec le monde imaginaire de Tron. En intégrant la technologie avancée de xAI dans l’univers de Tron, les invités ont eu l’opportunité de créer des avatars de type Tron d’eux-mêmes, grâce à des modèles générés par l’IA via iPad.

Optimus : Un Révolutionnaire de l’Interaction Humanoïde

L’un des moments forts de l’événement fut sans conteste lorsque les robots Optimus de Tesla se sont mêlés aux festivaliers. Plus qu’un simple gadget technologique, ces robots ont engagé des interactions dynamiques avec les invités, illustrant les progrès récents dans le domaine de l’IA et de la robotique. De la distribution des concessions à l’ajout d’une touche de science-fiction palpable, Optimus a redéfini le concept de service d’accueil lors d’une première de film.

Une Immersion Totale dans l’Univers de Tron

L’événement du 6 octobre a également permis aux acteurs principaux du film, tels que Jared Leto et Evan Peters, de créer leurs versions numériques dans l’univers Tron et de les partager instantanément sur la plateforme X. Ce croisement entre le monde physique et digital a offert une nouvelle dimension à l’expérience de la première, en projetant ces avatars sur un grand écran numérique, donnant l’illusion qu’ils étaient physiquement présents et interagissaient sur le tapis rouge.

Futur du Cinéma et de la Technologie

Cet événement marque un tournant majeur dans la manière dont la technologie peut enrichir et transformer les expériences cinématographiques. En combinant les puissances de l’IA avec l’univers captivant de Tron, Tesla et ses partenaires ont démontré que les frontières entre la fiction et la réalité sont de plus en plus floues. Il s’agit là d’un témoignage de l’impact grandissant que la technologie continue d’avoir sur notre culture et notre manière de consommer les médias.