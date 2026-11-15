Vendre sa Tesla à un particulier demande deux séries de démarches : celles de l’État, communes à toutes les voitures, et celles de Tesla, propres à une voiture reliée à un compte et à une application. Les oublier coûte cher : sans date et heure de cession, le vendeur reste exposé aux infractions du nouveau conducteur ; sans transfert de compte, l’acheteur n’a ni les Superchargeurs ni l’application. Voici la marche à suivre, côté vendeur puis côté acheteur, avec les textes officiels à l’appui.

Avant de vendre : la voiture est-elle à vous ?

La règle de départ est posée par Service-public : le certificat d’immatriculation doit être au nom du vendeur. Si vous avez déménagé sans faire changer l’adresse de la carte grise, faites-le avant la vente.

En LOA, vous ne pouvez pas vendre la voiture : seul l’organisme financier, qui en est propriétaire, peut le faire. Pour revendre une Tesla en LOA, il faut d’abord lever l’option d’achat et faire passer la carte grise à votre nom. En LLD, la voiture appartient au loueur : relisez votre contrat avant toute démarche.

: seul l’organisme financier, qui en est propriétaire, peut le faire. Pour revendre une Tesla en LOA, il faut d’abord lever l’option d’achat et faire passer la carte grise à votre nom. En LLD, la voiture appartient au loueur : relisez votre contrat avant toute démarche. Achetée à crédit, la voiture peut porter un gage. Selon Service-public, le gage n’empêche pas la vente, mais il apparaît sur le certificat de situation administrative que l’acheteur recevra. Pour le lever, il faut avoir remboursé le crédit en totalité ; l’organisme financier met alors fin au gage.

Réserve de propriété : certains contrats de crédit prévoient que la propriété ne vous est transférée qu’une fois le prix entièrement payé. C’est l’article 2367 du Code civil : la clause « suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement ». Tant que le crédit court, vérifiez votre contrat avec le prêteur avant de signer quoi que ce soit avec un acheteur.

Une opposition bloque tout. Amendes impayées, procédure d’un commissaire de justice, véhicule déclaré gravement endommagé par un expert : tant que l’opposition n’est pas levée, la vente ne peut pas avoir lieu.

Les papiers : la vente pas à pas

La fiche « Vendre ou donner son véhicule », vérifiée par Service-public le 13 octobre 2026, liste ce que le vendeur doit faire et remettre.

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1. Le contrôle technique. Une voiture particulière de plus de 4 ans vendue à un particulier doit avoir un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois. En cas de contre-visite, celle-ci doit être faite dans les 2 mois. Si le contrôle relève une défaillance critique, la voiture doit être réparée et passer la contre-visite avant d’être vendue à un particulier. Une Tesla de moins de 4 ans n’a pas besoin de contrôle pour être vendue à un particulier.

2. Le certificat de situation administrative. Il est obligatoire et doit dater de moins de 15 jours. Il dit si la voiture est gagée ou frappée d’une opposition. On l’obtient sur HistoVec, le service du ministère de l’Intérieur, qui permet aussi de partager le rapport complet du véhicule avec l’acheteur.

3. Le certificat de cession. C’est le Cerfa n° 15776, rempli et signé par le vendeur et l’acheteur le jour de la vente, en deux exemplaires. Le vendeur garde l’exemplaire n° 1, l’acheteur reçoit le n° 2. Indiquez la date et l’heure exactes : c’est ce qui sépare votre responsabilité de celle du nouveau conducteur.

4. La carte grise barrée. Barrez-la, inscrivez « Vendu le », la date, l’heure, et signez. Remplissez le coupon détachable : il permet à l’acheteur de rouler un mois en France en attendant sa nouvelle carte grise.

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5. La déclaration de cession à l’ANTS. Elle se fait en ligne, sur le site de l’ANTS, dans les 15 jours qui suivent la signature du certificat de cession. Elle délivre un code de cession, valable 15 jours, à transmettre à l’acheteur. Si vous êtes tous les deux en France et que la plaque est au format AA-123-AA, l’application Simplimmat permet de tout faire ensemble, au moment de la vente, sur deux téléphones.

6. L’assureur. Prévenez-le pour qu’il résilie le contrat.

Service-public conseille aussi de remettre le carnet d’entretien, les factures et le rapport HistoVec. Sur une Tesla, ajoutez les factures des Service Centers et des carrossiers.

Dernier point, souvent négligé : le vendeur doit informer l’acheteur de l’état général de la voiture, des pièces défectueuses ou à remplacer, et des accidents subis, avec leur gravité. Le Code civil fait le reste. Selon l’article 1641, le vendeur doit sa garantie pour les défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage. L’acheteur peut rendre la voiture et récupérer le prix, ou la garder et obtenir une baisse du prix (article 1644). Il a deux ans à compter de la découverte du vice pour agir (article 1648). Le vendeur qui connaissait le défaut doit en plus des dommages et intérêts (article 1645). Une clause « vendu en l’état » ne vaut que pour les défauts que le vendeur ignorait (article 1643).

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Le côté Tesla : compte, application, réinitialisation

Une Tesla ne peut être rattachée qu’à un seul propriétaire et un seul compte Tesla à la fois. La vente n’est donc terminée, côté Tesla, qu’une fois la voiture passée d’un compte à l’autre. Le manuel du propriétaire de la Model 3 et la page d’assistance de Tesla France décrivent l’ordre à suivre.

Côté vendeur :

Faites d’abord la réinitialisation d’usine , depuis l’écran : Contrôles > Entretien > Réinitialisation d’usine. La voiture demande l’identifiant et le mot de passe de votre compte Tesla. Elle n’est plus possible une fois la voiture retirée du compte.

, depuis l’écran : Contrôles > Entretien > Réinitialisation d’usine. La voiture demande l’identifiant et le mot de passe de votre compte Tesla. Elle n’est plus possible une fois la voiture retirée du compte. Si le mode Voiturier est actif, désactivez-le avec le code PIN à 4 chiffres. Sans le code, il faut passer par le support client.

Dans l’application, à jour : Mes produits, choisissez la voiture, puis « Supprimer ou transférer la propriété ».

Retirer la voiture du compte met fin à tous les abonnements payants liés au véhicule, et supprime les avantages obtenus ou détenus par le propriétaire, sans possibilité de les rétablir. Les appareils Bluetooth, les profils et l’historique de navigation sont effacés. Une fois le transfert terminé, vendeur et acheteur reçoivent chacun un e-mail de confirmation. Tesla compte trois à cinq jours ouvrables.

Côté acheteur : créez un compte Tesla, puis dans l’application, Mes produits > Ajouter un produit. Tesla demande le numéro d’identification du véhicule (VIN), des documents et les informations du propriétaire. Si le vendeur ne valide pas la demande, Tesla l’examine et fait le transfert ou recontacte l’acheteur sous trois à cinq jours ouvrables. En attendant, la voiture se recharge à domicile, sur la recharge à destination ou sur les bornes tierces ; les Superchargeurs s’ouvrent une fois le transfert fait.

Ce qui suit la voiture, et ce qui ne la suit pas

La garantie batterie et unité d’entraînement. Sur la page garantie de Tesla France, elle court 8 ans ou 160 000 km pour les Model 3 et Model Y Propulsion (RWD), 8 ans ou 192 000 km pour les versions Premium Grande Autonomie et Performance, 8 ans ou 240 000 km pour les Model S et Model X, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie. La garantie limitée standard couvre 4 ans ou 80 000 km. Tesla précise que ces textes sont indicatifs et que la garantie remise avec la voiture fait foi.

Le transfert de garantie. Tesla écrit que la voiture conserve sa garantie limitée sur véhicule neuf en cas de vente, le nouveau propriétaire en devenant bénéficiaire « si la transaction est effectuée par l’intermédiaire de Tesla ». Une raison de plus pour faire le transfert de propriété dans l’application. L’acheteur peut ensuite vérifier sa couverture dans l’application, rubrique « Propriétés et garantie », onglet « Garantie ».

La Connexion Standard est incluse pendant huit ans à compter de la livraison de la voiture neuve ou de sa première mise en service.

La Connexion Premium est un abonnement mensuel payant, selon Tesla France. Il ne se transfère pas et s’arrête quand le vendeur retire la voiture de son compte : l’acheteur doit souscrire le sien.

Les crédits de Supercharge, les mises à niveau et certains abonnements peuvent ne pas être transférables, prévient Tesla.

Tesla Conduite Assistée Basique (l’ancienne Capacité de conduite entièrement automatique). Le propriétaire qui achète une Tesla neuve peut, sous conditions, transférer cette option vers sa nouvelle voiture. Dans ce cas, l’ancienne ne garde que l’Autopilot standard. Une voiture d’occasion annoncée « avec l’option » peut donc l’avoir perdue. À l’inverse, une option transférée reste attachée à la voiture qui l’a reçue, et passe au propriétaire suivant si elle est revendue.

Fixer le prix

Le meilleur point de comparaison reste le stock de Tesla lui-même : des voitures du même modèle, de la même année et de kilométrage voisin, vendues avec la garantie véhicule d’occasion de Tesla. Nous relevons régulièrement ce stock voiture par voiture : notre relevé des Tesla d’occasion certifiées du 13 novembre 2026 donne les prix par modèle, année et kilométrage. Une vente entre particuliers n’apporte pas la garantie d’occasion Tesla (1 an ou 20 000 km supplémentaires selon Tesla France, réservée aux véhicules d’occasion certifiés achetés chez Tesla) : l’écart de prix doit en tenir compte.

Ce qui fait varier le prix d’une Tesla à l’autre se vérifie : version et motorisation, garantie batterie restante (et l’état de la batterie, que la voiture sait mesurer avec le test de santé de la batterie), options logicielles réellement présentes sur la voiture, historique d’accidents, état des jantes et de la carrosserie. Un vendeur qui présente ces éléments dès l’annonce répond d’avance aux questions de l’acheteur.

Acheteur : les pièges à éviter

Le vendeur est-il le titulaire ? Comparez sa pièce d’identité avec le nom de la carte grise. Une voiture en LOA ne peut pas être vendue par son conducteur.

Le certificat de situation administrative. Exigez-le, daté de moins de 15 jours. Gage : demandez la preuve du remboursement. Opposition : n’achetez pas.

L’historique HistoVec. Demandez au vendeur de vous partager le rapport. HistoVec affiche la date de mise en circulation, les changements de propriétaire, les sinistres à réparation contrôlée et la situation administrative.

L’état de la batterie. C’est l’élément le plus cher de la voiture. Faites faire un diagnostic et apprenez à le lire : notre guide lire le diagnostic batterie et négocier le prix détaille la méthode. Croisez-le avec la garantie restante, en années et en kilomètres.

Les options logicielles. Vérifiez sur l’écran de la voiture, dans Contrôles > Logiciel, ce qui est réellement installé, et rappelez-vous que les abonnements du vendeur s’arrêtent avec la vente.

La voiture importée. Une Tesla venue d’un autre pays n’a pas toujours la même configuration ni les mêmes papiers. Si c’est le cas, lisez notre dossier sur l’importation d’une Tesla des États-Unis avant de signer, et faites confirmer par Tesla la couverture de garantie du VIN.

Carrosserie et film de protection. Un film PPF protège la peinture, mais il peut aussi masquer une retouche. Regardez les raccords et les écarts entre panneaux, et demandez les factures de pose.

Les pneus. Contrôlez l’usure, y compris sur la bande intérieure, et la date de fabrication. Un train à remplacer se négocie.

Le transfert dans l’application. Faites lancer la demande devant vous. Selon Tesla, c’est le transfert qui supprime les informations et l’accès au véhicule du propriétaire précédent.

Le paiement : là où se jouent les arnaques

Le risque se déplace vers le vendeur au moment du paiement. La Banque de France est explicite : si vous recevez un chèque de banque, par exemple pour la vente d’un véhicule, contactez la banque émettrice en cherchant vous-même ses coordonnées, sans vous fier à celles imprimées sur le chèque, et faites confirmer sa validité avant de remettre la voiture. Le ministère de l’Intérieur, sur Ma Sécurité, conseille de préférer le virement bancaire et de vérifier sur un chèque de banque le filigrane et la mention « chèque de banque » au dos.

Les règles simples tiennent en trois lignes : ne remettez ni clés ni carte grise avant d’avoir vu les fonds arriver sur votre compte ; ne remboursez jamais un « trop-perçu » ; si on vous presse, c’est un signal. En cas d’escroquerie, prévenez votre banque, gardez les messages et portez plainte. Cybermalveillance.gouv.fr détaille les réflexes en cas de fraude au virement.

La prime CEE pour l’électrique d’occasion

L’acheteur d’une électrique d’occasion peut, sous conditions, bénéficier d’une prime financée par les certificats d’économies d’énergie. Toutes les Tesla n’y ont pas droit : nous avons détaillé quelles Tesla y ont droit et à quelles conditions. Vérifiez votre éligibilité avant de signer.

Poser vos questions à d’autres propriétaires

Avant de vendre ou d’acheter, l’avis de ceux qui ont déjà fait la démarche aide souvent. Les membres de Mon Tesla Mag sont des propriétaires de Tesla et d’autres électriques, répartis dans plus de 400 communes : c’est là que nous recueillons les retours d’expérience qui nourrissent nos guides. Les démarches décrites plus haut restent à faire entre vendeur et acheteur.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA