Le Cybercab sera aussi fabriqué en Europe. Tesla a annoncé ce lundi 16 novembre 2026 un investissement d’environ trois milliards d’euros dans son usine de Grünheide, près de Berlin, avec la perspective d’y produire jusqu’à un million de Cybercab par an. Le ministre-président du Brandebourg a salué l’annonce dans l’après-midi.

Ce que confirme le Brandebourg

« C’est un grand jour pour le Brandebourg et un signal fort pour le site industriel allemand », a déclaré Dietmar Woidke à Potsdam, dans un communiqué du gouvernement régional (traduction Tesla Mag). « L’investissement de trois milliards d’euros et la perspective de produire à l’avenir jusqu’à un million de Cybercab à Grünheide sont une décision d’une énorme importance économique. » Le ministre-président rappelle que l’usine a été lancée il y a sept ans et promet que le Land accompagnera Tesla « dans cette prochaine grande étape ».

Le calendrier annoncé par Tesla

Dans une déclaration écrite transmise aux médias dans l’après-midi, Tesla précise le calendrier et le projet. Ces éléments ne figurent pas dans le communiqué du Brandebourg :

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un nouveau bâtiment de production, construit à côté de l’usine actuelle ;

une demande de permis de construire pour l’ensemble du projet déposée avant la fin de 2026 ;

un chantier qui doit commencer au premier semestre 2027, pour une production à partir de 2029 ;

plusieurs centaines d’emplois créés, la production du Model Y se poursuivant en parallèle.

Ces dates sont à prendre comme des objectifs : le projet doit encore obtenir ses autorisations, et la mise en circulation de robotaxis en Europe dépend de la réglementation, qui n’autorise pas encore un véhicule sans volant ni pédales sur les routes de l’Union.

Pourquoi c’est important

Jusqu’ici, le Cybercab n’était annoncé qu’au Texas, où Tesla vient d’ouvrir les commandes aux particuliers. Grünheide, qui produit le Model Y pour l’Europe et accueille déjà le nouveau centre d’ingénierie de Tesla à Berlin, deviendrait la deuxième usine du robotaxi. Un million de véhicules par an, ce serait plus que toute la production actuelle du site.

À lire aussi : le Cybercab ouvert à l’achat aux particuliers, à 29 990 dollars, et le nouveau centre d’ingénierie de Tesla à Berlin.

Sources : communiqué de la Staatskanzlei du Brandebourg, « Woidke zu angekündigten Tesla-Investitionen », 16 novembre 2026 ; déclaration écrite de Tesla du même jour. Traduction Tesla Mag. Article mis à jour à 16 h 50 avec le calendrier communiqué par Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA