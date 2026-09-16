Le 6 octobre, le comité technique des véhicules à moteur se penche sur le FSD supervisé. Tout le monde annonce la date. Presque personne ne fait le calcul qui compte : il faut 15 États sur 27 et 65 % de la population européenne. Tesla en a six aujourd’hui. Voici où se gagnent les neuf qui manquent.

Ce qui se joue exactement le 6 octobre

Le comité technique des véhicules à moteur, le TCMV, est l’instance où siègent les représentants des États membres pour les questions d’homologation automobile. Le FSD supervisé figure à l’ordre du jour de sa réunion du 6 octobre, puis d’une seconde réunion début décembre. Deux rendez-vous, même sujet : si le premier n’aboutit pas, le second reste ouvert.

Techniquement, Tesla demande une dérogation au règlement ONU R171.01, qui encadre les fonctions de conduite assistée de niveau 2 et impose une surveillance du conducteur par le regard, la position de la tête et les gestes, avec une escalade d’alertes visuelles, sonores puis haptiques. Le débat ne porte pas sur l’autonomie du véhicule mais sur la façon dont le système s’assure que le conducteur reste dans la boucle.

La règle de la majorité qualifiée, en clair

Deux conditions cumulatives. 55 % des États membres, soit 15 pays sur 27. Et ces pays doivent représenter au moins 65 % de la population de l’Union, environ 450 millions d’habitants.

La plupart des commentaires se concentrent sur le seuil de population. C’est le plus facile des deux.

Le compte, pays par pays

Six pays sont aujourd’hui du bon côté. Les Pays-Bas, dont l’autorité RDW a homologué le FSD supervisé le 10 avril 2026 après plus d’un an et demi d’essais sur piste et sur route. Puis cinq pays qui reconnaissent cette homologation : la Lituanie, l’Estonie, le Danemark, la Belgique et la Slovénie.

Ces six pays pèsent environ 42 millions d’habitants, soit un peu plus de 9 % de la population de l’Union. Sur le papier, le score est faible. Sur le fond, il est trompeur, parce que la population ne manque pas là où on le croit.

Ajoutez l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, qui représentent à elles seules près de 58 % de la population européenne, et le seuil des 65 % est franchi sans difficulté. Le verrou n’est donc pas démographique : il est arithmétique. Six plus quatre font dix États. Il en faut quinze.

Autrement dit, même un oui de Paris, Berlin, Rome et Madrid ne suffit pas. Il faudra convaincre cinq pays supplémentaires, et ce sont les plus petits qui feront la décision.

Le premier ministre européen à monter au créneau

La Slovénie vient de fournir à Tesla le soutien qu’aucun gouvernement n’avait encore accepté de donner publiquement. Jernej Vrtovec, vice-Premier ministre et ministre des Infrastructures et de l’Énergie depuis juin, a essayé le FSD supervisé et raconté l’essai : le système prend le volant, traverse les intersections, change de voie et enchaîne les manœuvres pendant que le conducteur garde la main.

« Le système est sûr, efficace et surtout un aperçu enthousiasmant de l’avenir de la mobilité. Il ne se fatigue pas, ne s’endort pas, et peut contribuer significativement à une conduite plus sûre », écrit-il. Tesla a relayé la déclaration sur son compte européen, et le message d’origine dépasse les deux millions de vues.

C’est la première prise de position aussi nette d’un membre d’un gouvernement de l’Union, à trois semaines du vote. La Slovénie ne pèse que deux millions d’habitants et figure déjà parmi les six pays acquis : son poids n’est donc pas arithmétique, il est politique. Un ministre qui met son nom sur un essai offre aux indécis un précédent auquel se raccrocher, et c’est exactement ce qui manquait au dossier.

La formule mérite une précision, parce qu’elle touche au cœur de ce que le vote doit trancher. Dire que le système « ne s’endort pas » est vrai du logiciel. Tout l’enjeu du règlement R171 porte sur le conducteur, et sur les moyens employés pour vérifier qu’il reste attentif : c’est précisément la fonction de la surveillance par caméra embarquée chez Tesla, et c’est ce que les États membres examineront le 6 octobre.

Pourquoi la position française compte plus que son poids

La France teste le FSD supervisé sur route depuis le début du mois, sur deux véhicules, et les résultats sont attendus d’ici la fin septembre. Le ministère des Transports a indiqué n’avoir identifié aucun point bloquant qui ne puisse être surmonté, six semaines après avoir jugé le système insuffisamment sûr.

Le revirement compte moins pour les 15 % de population que la France apporte que pour l’effet d’entraînement. Un État qui a publiquement dit non, qui teste, puis qui dit oui, offre aux pays indécis exactement ce qu’ils attendent : la couverture politique d’un grand pays qui a vérifié lui-même. C’est le levier le plus efficace dont Tesla dispose d’ici au 6 octobre.

Les données que Tesla met sur la table

Le constructeur avance ses propres chiffres : plus de 100 millions de kilomètres parcourus en FSD supervisé en Europe, et un taux de collision divisé par 4,1 lorsque le système est actif. Ces données viennent de Tesla et doivent être lues comme telles, faute d’audit indépendant publié à ce jour.

Elles n’en restent pas moins la seule base quantifiée du dossier. En face, aucun régulateur européen n’a publié de comparaison chiffrée entre conduite assistée et conduite manuelle sur le parc concerné. Le débat se joue donc entre des données constructeur vérifiables sur le terrain et des exigences de procédure.

Ce qui change pour un propriétaire français

Si le vote passe, le FSD supervisé devient accessible dans toute l’Union sans démarche pays par pays, y compris en France. Les véhicules équipés du matériel compatible y ont droit ; le FSD non supervisé, lui, reste hors de portée du matériel HW3, ce qui reste le principal point d’attention avant tout achat.

Si le vote ne passe pas le 6 octobre, la réunion de décembre reprend le dossier. Le calendrier glisse, il ne se ferme pas.

Pour aller plus loin : ce que le règlement R171 exige sur la vigilance du conducteur, la conquête réglementaire du FSD pays par pays, comment la France a ouvert la porte aux essais sur route, et les données de sécurité européennes publiées par Tesla.

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