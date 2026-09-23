Prime CEE pour camion électrique en 2026 : TRA-EQ-129, montants et bonification

Depuis le 1er juin 2026, la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-129 ouvre droit à une prime CEE pour l’achat ou la location d’un poids lourd électrique neuf, avec des forfaits multipliés par 7 ou par 9 pour un véhicule fabriqué en Europe. Voici les montants exacts, tels qu’ils figurent dans l’arrêté du 18 mai 2026.

Les forfaits de base par tonnage

Poids total autorisé en charge Forfait de base Avec bonification EEE 3,5 à moins de 4,25 t 222 300 kWh cumac × 7 = 1 556 100 kWh cumac 4,25 à moins de 7,5 t 433 100 kWh cumac × 7 = 3 031 700 kWh cumac 7,5 à 12 t 671 500 kWh cumac × 7 = 4 700 500 kWh cumac plus de 12 à moins de 19 t 824 000 kWh cumac × 9 = 7 416 000 kWh cumac 19 à moins de 26 t 1 015 700 kWh cumac × 9 = 9 141 300 kWh cumac 26 t et plus, tracteurs routiers 1 918 500 kWh cumac × 7 = 13 429 500 kWh cumac

Le montant en euros dépend du prix de rachat du kWh cumac sur le marché des CEE au moment de la demande, variable dans le temps — c’est ce que calcule notre simulateur à partir de vos hypothèses.

La bonification : fabriqué en Europe, jusqu’au 30 juin 2029

La bonification (× 7 ou × 9 selon le tonnage) s’applique aux opérations engagées au plus tard le 30 juin 2029, à condition que le site de fabrication du véhicule soit localisé dans l’Espace économique européen et inscrit sur une liste publiée et actualisée chaque mois par l’ADEME. Sans cette inscription, seul le forfait de base s’applique, quelle que soit l’origine réelle du véhicule.

Renault Trucks, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, DAF, MAN et Iveco assemblent tous leurs poids lourds électriques dans l’Espace économique européen — voir notre comparatif des camions électriques disponibles en France. Le Tesla Semi, dont la production reste basée aux États-Unis, n’y est pour l’instant pas éligible.

Les conditions à respecter

Achat, ou location d’une durée minimale de 60 mois (hors reconduction tacite)

En cas d’achat, conservation du véhicule au moins 60 mois

Véhicule de catégorie N2 ou N3, hors dérogation de poids ≤ 3,5 t

Opération non déjà financée par le programme E-TRANS ou les appels à projets « Écosystème des véhicules lourds électriques » 2022-2023

Renseignez le tonnage et l’origine de fabrication de votre véhicule dans notre simulateur de prime CEE pour estimer le montant précis de votre dossier.

Foire aux questions

Qu’est-ce que la fiche TRA-EQ-129 ? C’est la fiche d’opération standardisée qui ouvre droit à une prime CEE pour l’achat ou la location d’un poids lourd électrique neuf (catégorie N2 ou N3), en vigueur depuis le 1er juin 2026. Le véhicule doit être fabriqué dans l’Espace économique européen et inscrit sur la liste publiée par l’ADEME, avec un engagement au plus tard le 30 juin 2029. Sans cette inscription, seul le forfait de base s’applique. Quelle est la durée minimale de détention du véhicule ? 60 mois, que ce soit en cas d’achat ou de location (hors reconduction tacite).

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Source : arrêté du 18 mai 2026 (JORFTEXT000054110613, Légifrance), lu directement dans le texte. Mise à jour du 19 septembre 2026.