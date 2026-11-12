Des clients de Primeo Energie voient la fin de leur prix fixe arriver avec une hausse de 42 %. Le fournisseur d’électricité les bascule le 1er janvier 2027 sur son « Offre Fixe Sereine ». Pour un propriétaire de voiture électrique qui recharge à la maison, le kWh passe d’environ 0,17 € à 0,25 € TTC en option Base. Calcul Tesla Mag : 150 € de plus par an rien que pour la recharge, avant l’abonnement.

Ce que Primeo a écrit à ses clients

Un client a publié sur X, le 6 novembre, le courriel reçu de Primeo. Son prix fixe se termine et son contrat passe à l’Offre Fixe Sereine. Primeo y chiffre une « hausse de +42,0 % » de son budget annuel TTC. Pour son compteur de 9 kVA en option Base, le kWh passe de 0,1140 € à 0,1747 € hors taxes, et l’abonnement de 14,38 € à 21,12 € hors taxes par mois. Le 11 novembre, le même client a précisé que la date avait été avancée : le prix fixe s’arrête le 31 décembre 2026, et non le 31 janvier 2027.

La grille officielle de l’Offre Fixe Sereine, publiée par Primeo et applicable depuis le 4 novembre 2026, confirme ces prix : 0,2464 € TTC le kWh en option Base à 9 kVA, et 27,35 € TTC d’abonnement par mois. Primeo garantit la part hors taxes jusqu’au 31 juillet 2029 ; les taxes et l’acheminement peuvent, eux, évoluer.

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Ce que ça change pour recharger sa voiture

Notre hypothèse : 15 000 km par an et 14 kWh aux 100 km à la prise, la consommation d’un Model Y, soit 2 100 kWh de recharge par an. Ce sont les mêmes bases que notre relevé des prix de la recharge en novembre.

Offre Prix du kWh TTC Aux 100 km Par an (2 100 kWh) Primeo, ancien prix fixe (option Base, estimation TTC) 0,1735 € 2,43 € 364 € Primeo, Offre Fixe Sereine, option Base 0,2464 € 3,45 € 517 € Primeo, Offre Fixe Sereine, heures creuses 0,2053 € 2,87 € 431 € EDF, Tarif Bleu, heures creuses 0,1589 € 2,22 € 334 € EDF, Tempo, jour bleu en heures creuses 0,1356 € 1,90 € 285 €

Calcul Tesla Mag. Ancien prix Primeo : 0,1140 € HT, plus l’accise et la TVA aux taux actuels, soit une estimation. Autres prix : grilles officielles de Primeo et d’EDF (Tarif Bleu au 1er août 2026, compteur de 9 kVA).

En option Base , la recharge coûte environ 153 € de plus par an chez Primeo après la bascule.

, la recharge coûte environ 153 € de plus par an chez Primeo après la bascule. Face au tarif réglementé , le kWh de l’Offre Fixe Sereine en heures creuses reste 29 % plus cher que celui du Tarif Bleu d’EDF en heures creuses.

, le kWh de l’Offre Fixe Sereine en heures creuses reste 29 % plus cher que celui du Tarif Bleu d’EDF en heures creuses. L’abonnement pèse aussi : 27,35 € TTC par mois chez Primeo contre 19,88 € au Tarif Bleu pour 9 kVA, soit environ 90 € d’écart par an.

Ce que peuvent faire les clients

La fiche descriptive de l’offre prévoit que Primeo annonce ses nouveaux prix au moins deux mois avant leur application. Le client peut résilier sans pénalité et changer de fournisseur. Pour ceux qui rechargent surtout la nuit, une option heures creuses, voire Tempo pour qui peut décaler ses recharges les jours rouges, change davantage la facture que le fournisseur lui-même. Le médiateur national de l’énergie répond au 0 800 112 212.

Ce que Primeo n’a pas dit

Tesla Mag a écrit à Primeo le 11 novembre pour savoir combien de clients sont concernés et pourquoi la date de bascule a été avancée d’un mois. Primeo n’avait pas répondu au moment de la publication.

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Pour situer ce budget dans le coût total d’une voiture électrique, borne comprise, lire notre guide du budget.

Sources : courriel de Primeo publié sur X par un client le 6 novembre 2026, et erratum du 11 novembre ; grille tarifaire et fiche descriptive de l’Offre Fixe Sereine (primeo-energie.fr) ; grille du Tarif Bleu d’EDF au 1er août 2026 (edf.fr). Calculs Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA