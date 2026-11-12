Mis à jour le 12 novembre 2026.

Non, aucune Tesla vendue en France ne propose Apple CarPlay ni Android Auto en novembre 2026. Tesla ne l’a jamais annoncé officiellement, et son manuel n’en dit pas un mot. Mais la plupart des usages de CarPlay existent déjà dans la voiture : Apple Music, Spotify, les appels et l’audio en Bluetooth, la commande vocale. Voici ce qui existe vraiment, ce qui relève de la rumeur, et les solutions qui marchent.

Pour les pressés

CarPlay et Android Auto : absents de toutes les Tesla, Model 3 et Model Y compris. Aucune annonce officielle de Tesla.

: absents de toutes les Tesla, Model 3 et Model Y compris. Aucune annonce officielle de Tesla. La musique : neuf applications intégrées à l’écran, dont Apple Music, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music.

: neuf applications intégrées à l’écran, dont Apple Music, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Le téléphone : appels et musique stockée sur le téléphone passent par le Bluetooth.

: appels et musique stockée sur le téléphone passent par le Bluetooth. Les boîtiers CarPlay vendus en ligne : Tesla ne les prend pas en charge, et nous ne les avons pas testés.

Ce que dit Tesla

Le manuel du propriétaire du Model Y, dans sa version française consultée le 11 novembre 2026, ne mentionne ni CarPlay, ni Android Auto, ni AirPlay. Tesla n’a publié aucun communiqué, aucune note de version ni aucune page d’assistance annonçant CarPlay. Tesla développe son propre système, avec sa navigation, son navigateur web et ses applications.

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Ce qui relève de la rumeur

Depuis 2025, des informations de presse américaine affirment que Tesla travaille sur une version de CarPlay qui s’afficherait dans une fenêtre de son interface, sans prendre tout l’écran. En mars 2026, une image présentée comme une interface CarPlay de Tesla a circulé sur Weibo. Tesla n’a confirmé ni l’un ni l’autre, et aucune mise à jour n’a apporté CarPlay à ce jour. Tant que Tesla ne l’annonce pas, nous le traitons comme une rumeur.

Ce qui marche déjà dans la voiture

Le manuel liste les applications multimédia prises en charge, quand elles sont disponibles dans le pays :

Amazon Music

Apple Music

Apple Podcasts

Audible

LiveOne

Spotify

Tidal

TuneIn

YouTube Music

Apple Music est arrivé avec la mise à jour 2026.32.3, déployée à partir du 9 septembre 2026 (notre article). Le streaming demande une connexion : le Wi-Fi ou la Connectivité Premium. Avec une clé sur téléphone jumelée, certains services s’authentifient depuis le téléphone, sans retaper ses identifiants.

Bluetooth : la musique stockée sur le téléphone se lit depuis la source Bluetooth du lecteur, et les appels passent par le haut-parleur de la voiture.

: la musique stockée sur le téléphone se lit depuis la source Bluetooth du lecteur, et les appels passent par le haut-parleur de la voiture. Commande vocale : elle règle le volume, lance un morceau ou change de source.

: elle règle le volume, lance un morceau ou change de source. Navigateur web : l’audio d’un site continue de jouer quand on réduit la fenêtre du navigateur.

Les boîtiers CarPlay pour Tesla

Des boîtiers vendus en ligne promettent d’afficher CarPlay sur l’écran d’une Tesla, souvent en passant par le navigateur web ou par un écran ajouté. Ce ne sont pas des produits Tesla, Tesla ne les prend pas en charge, et nous ne les avons pas testés. Un écran ajouté sur la planche de bord peut aussi gêner la vue. Si vous en utilisez un, racontez-nous votre expérience.

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Questions fréquentes

Ma Tesla aura-t-elle CarPlay avec une mise à jour ? Tesla ne l’a pas annoncé. Si cela arrive, ce sera par une mise à jour à distance, comme Apple Music en septembre 2026. Nous mettrons ce guide à jour le jour même.

Et Android Auto ? Même réponse : absent, et rien d’annoncé.

Peut-on écouter Deezer ? Deezer ne figure pas dans la liste des applications du manuel. On peut l’écouter depuis le téléphone en Bluetooth.

Faut-il la Connectivité Premium pour la musique ? Pour le streaming hors Wi-Fi, oui. La radio et la musique en Bluetooth n’en ont pas besoin.

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Sources : manuel du propriétaire du Model Y, page « Multimédia », en français (tesla.com), consulté le 11 novembre 2026 ; notes de la mise à jour 2026.32.3. Ce guide remplace nos anciens articles sur les rumeurs CarPlay.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA